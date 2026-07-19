నేషనల్ అవార్డ్ ప్రకటనతో 'కమిటీ కుర్రోళ్ళు' సంబరాలు- టీవీ ముందే గంతులేసిన నిహారిక అండ్ టీమ్
తెలుగులో ఉత్తమ చిత్రంగా 'కమిటీ కుర్రోళ్లు'- మేకప్ విభాగంలోనూ మరో జాతీయ అవార్డు, ఆనందంలో మునిగిన చిత్రబృందం- టీవీలో అవార్డు ప్రకటన వీక్షిస్తూ సంబరాలు చేసుకున్న నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల
Published : July 19, 2026 at 10:54 AM IST
Niharika Celebrating National Award : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన "72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో" 'కమిటీ కుర్రోళ్ళు' చిత్రం రెండు జాతీయ పురస్కారాలు దక్కించుకోవడంతో చిత్రబృందం ఆనందంలో మునిగిపోయింది. "తెలుగులో ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్గా" ఎంపిక కావడంతో పాటు "ఉత్తమ మేకప్ విభాగంలో" కూడా ఈ సినిమా జాతీయ అవార్డు సొంతం చేసుకుంది. అవార్డుల ప్రకటనను టీవీలో ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్న నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల, దర్శకుడు యదు వంశీతో పాటు చిత్రబృందం సభ్యులు ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటూ సంబరాలు చేసుకున్నారు.
మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన తొలి తెలుగు చిత్రం 'కమిటీ కుర్రోళ్ళు'. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, శ్రీ రాధ దామోదర్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై పద్మజ కొణిదెల, జయలక్ష్మి అడపాకతో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో స్నేహం, కుటుంబ బంధాలు, సామాజిక విలువలను ప్రతిబింబించే కథాంశంతో దర్శకుడు యదు వంశీ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. విడుదలైనప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా, ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలోనూ తన ముద్ర వేసింది. 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో "తెలుగులో ఉత్తమ చిత్రంగా" నిలవడంతో పాటు, మేకప్ ఆర్టిస్టు పి. రవికుమార్ ఉత్తమ మేకప్ విభాగంలో జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు.
The winning moments! ❤️— Pink Elephant Pictures (@PinkElephant_P) July 18, 2026
Truly grateful for all the love and support for #CommitteeKurrollu 🙏🏽
A heartfelt thank you to the 72nd National Film Awards Jury for this incredible honour.🏆
To our wonderful audience, thank you for throwing your support behind our humble attempt✨🙏🏽 pic.twitter.com/rnPUlXspdG
గామా, సైమా అవార్డ్స్
ఇప్పటికే ఈ చిత్రం పలు ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. 2024లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన "గద్దర్ తెలంగాణ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్"లో జాతీయ సమైక్యత, మత సామరస్యం, సామాజిక పురోగతిని ప్రతిబింబించే విభాగంలో ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. అదే వేడుకలో దర్శకుడు యదు వంశీ ఉత్తమ డెబ్యూ దర్శకుడిగా అవార్డు అందుకున్నారు. అంతేకాదు, "గామా 2025 అవార్డ్స్"లో నిహారిక కొణిదెల ఉత్తమ డెబ్యూ నిర్మాతగా, యదు వంశీ ఉత్తమ డెబ్యూ దర్శకుడిగా ఎంపికయ్యారు. "సైమా 2025 అవార్డ్స్"లో నిహారికకు ఉత్తమ డెబ్యూ నిర్మాత అవార్డు దక్కగా, నటుడు సందీప్ సరోజ్ ఉత్తమ డెబ్యూ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్నారు.
16 మంది కొత్త నటీనటులను
అంతర్జాతీయ వేదికపైనా 'కమిటీ కుర్రోళ్ళు' గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 'ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (IFFI) 2025"లో ఉత్తమ డెబ్యూ భారతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ దర్శకుడి విభాగంలో యదు వంశీ నామినేషన్ పొందారు. అలాగే "70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్"లో యదు వంశీ ఉత్తమ డెబ్యూ దర్శకుడిగా, సందీప్ సరోజ్ ఉత్తమ డెబ్యూ నటుడిగా పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఈ సినిమా మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఒకేసారి "16 మంది కొత్త నటీనటులను" తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేసింది. వారిలో చాలామందికి ఈ సినిమా మంచి గుర్తింపు తీసుకురాగా, ప్రస్తుతం పలు చిత్రాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారు.
విమర్శకుల ప్రశంసలు, అవార్డులు
వాణిజ్య పరంగానూ 'కమిటీ కుర్రోళ్ళు' విజయాన్ని నమోదు చేసింది. సుమారు రూ.9 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో రూ.18.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. నాన్-థియేట్రికల్ హక్కుల ద్వారా మరో రూ.6 కోట్లు రాబట్టడంతో మొత్తం రూ.24.5 కోట్ల ఆదాయం సాధించి నిర్మాతలకు లాభాలను అందించింది. తాజాగా జాతీయ అవార్డుల్లో రెండు విభాగాల్లో విజేతగా నిలవడంతో 'కమిటీ కుర్రోళ్ళు' మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. చిన్న చిత్రంగా విడుదలై, ప్రేక్షకుల ఆదరణతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు అందుకోవడం చిత్రబృందానికి గర్వకారణంగా మారింది. ఇక జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న సందర్భంగా నిహారిక కొణిదెల, దర్శకుడు యదు వంశీతో పాటు మొత్తం చిత్రబృందానికి సినీ ప్రముఖులు, అభిమానుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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