నిక్ జోనస్ చేతికి 'మంగళసూత్రం'- ప్రియాంక భర్తకు భారతీయులు ఫిదా- నెట్టింట వీడియో వైరల్
మరోసారి భారతీయ అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్న ప్రియాంక చోప్రా భర్త నిక్ జోనస్ - భార్య సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా నిక్ చేసిన పనికి అందరూ ఫిదా
Published : February 21, 2026 at 12:15 PM IST
Nick Jonas Wears Mangalsutra: ప్రేమకు సరిహద్దులు లేవని నిరూపించిన జంటల్లో ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనస్ ఒకరు. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఒకరి సంప్రదాయాలను మరొకరు గౌరవిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఇటీవల నిక్ జోనస్ చేసిన ఒక చిన్న పని భారతీయ అభిమానులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా పెళ్లయిన హిందూ మహిళలు మంగళసూత్రాన్ని ధరిస్తారు. కానీ నిక్ జోనస్ మాత్రం తన భార్య పట్ల ఉన్న ప్రేమను చాటుకోవడానికి ఒక విభిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో నిక్ చేతికి ఏదో ప్రత్యేకమైన వస్తువు కనిపించడంతో నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు నిక్ ఆ పని ఎందుకు చేశారు? ఆ వీడియోలో అతను ఏం చెబుతున్నారో తెలిస్తే మీరు కూడా ఫిదా అయిపోతారు. ఇంతకీ ఆ మ్యాటర్ ఏంటంటే?
చేతికి మంగళసూత్రం
హాలీవుడ్ సింగర్ నిక్ జోనస్ తన భార్య ప్రియాంక చోప్రా నటించిన లేటెస్ట్ హాలీవుడ్ మూవీ 'ది బఫ్' ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో నిక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో నిక్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చేతి మణికట్టుకు మంగళసూత్రం బ్రేస్ లెట్ కనిపించింది.
ఇది చూసిన ప్రియాంక ఫ్యాన్స్ "మా జిజు (బావ) గ్రేట్" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తన భార్య భారతీయ మూలాలను, సంప్రదాయాలను నిక్ ఎంతలా గౌరవిస్తారో చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనమని సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. భారతీయ సంస్కృతిలో మంగళసూత్రానికి ఉన్న పవిత్రతను నిక్ గుర్తించి ఇలా ధరించడం నిజంగా గ్రేట్ అని నెటిజన్లు ప్రశంసించారు.
'ది బఫ్' కోసం నిక్ జోనస్ స్పెషల్ కాక్ టెయిల్
ప్రియాంక చోప్రా 'ది బఫ్' సినిమా ఫిబ్రవరి 25న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా తన భార్యకు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి నిక్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో చేశారు. అందులో ప్రియాంక పోషించిన పాత్ర నుంచి స్పూర్తి పొంది ఒక స్పెషల్ కాక్ టెయిల్ను అతను స్వయంగా తయారు చేశారు. "గాయ్స్, ప్రియాంక సినిమా ది బఫ్ త్వరలో వస్తోంది, నేను ఇప్పటికే ఈ సినిమాను రెండుసార్లు చూశాను, ఇది అద్భుతంగా ఉంది" అంటూ నిక్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఒక భర్తగా తన భార్య కెరీర్కు ఇస్తున్న మద్దతు చూసి అందరూ నిక్ను ఒక మంచి లక్షణాలున్న వ్యక్తి అని పిలుస్తున్నారు. భార్య విజయాలను తన విజయాలుగా భావించే నిక్ మనస్తత్వం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Nick Jonas jaisa pati chahiye toh kaunsa vrat rakhein? 😭#NickJonas #PriyankaChopra pic.twitter.com/HVdzUzR8MY— Indian Cinema 🇮🇳 (@Indiancinema_in) February 21, 2026
హిందూ సంప్రదాయాల పై నిక్ జోనస్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
నిక్ జోనస్ హిందు సంప్రదాయాలను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నారు. గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ హిందూ మతం గురించి తనకు తెలిసిన విషయాలను పంచుకున్నారు. "హిందూ మతం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా బాగుంది, ఇది ఎంతో అందమైనది, లోతైన అర్థం ఉన్నది" అని అతను పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా 'కర్మ' అనే సిద్ధాంతం తనకు బాగా నచ్చిందని, మనం ఇతరులకు చేసేదే మనకు తిరిగి వస్తుందనే విషయాన్ని నమ్ముతానని చెప్పారు. తమ గారాల పట్టి మాల్తీ మేరీని కూడా హిందూ విలువలతోనే పెంచుతున్నామని నిక్ గర్వంగా చెప్పారు. ప్రియాంకతో పెళ్లి తర్వాత భారతీయ పండుగలను, ఆచారాలను నిక్ ఒక భారతీయుడి లాగే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు.
సెల్ఫ్ బ్లఫింగ్ ప్రియాంక చోప్రా సక్సెస్ సీక్రెట్
మరోవైపు ప్రియాంక చోప్రా తన సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా 'బ్లఫింగ్' గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు. "మనం ఇతరులకు అబద్ధం చెప్పకూడదు కానీ, మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి మనకు మనం అబద్ధం చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు" అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్త వాతావరణంలోకి వెళ్లినప్పుడు లేదా కొత్త మనుషులను కలిసినప్పుడు భయం కలగడం సహజమని, అప్పుడు "నువ్వు ఒక రాణివి, ఈ రూమ్ని నువ్వే ఏలబోతున్నావు" అని తనలో తాను చెప్పుకుంటానని ప్రియాంక వివరించారు. ఇలా తనను తాను ప్రోత్సహించుకోవడం వల్లే హాలీవుడ్లో ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని ఆమె తెలిపారు. తన కెరీర్లో ఎదిగే క్రమంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
ప్రియాంక చోప్రా 'ది బఫ్' సినిమాలో ఒక పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. 19వ శతాబ్దపు కరీబియన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ఆమె ఒక మాజీ పైరేట్ పాత్రలో నటించారు. ఎర్సెల్ బార్డెన్ అనే పాత్రలో ప్రియాంక తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి పాత శత్రువులతో పోరాడే సీన్లు మైండ్ బ్లోయింగ్ గా ఉంటాయని సమాచారం. కార్ల్ అర్బన్ ఇందులో విలన్గా నటిస్తున్నారు.