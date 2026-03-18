ధురంధర్ పార్ట్ 3 కూడా ఉంటుందా?- డైరెక్టర్ తాజా ట్వీట్​తో అభిమానుల్లో కొత్త డౌట్!

ధురంధర్ 2 రిలీజ్​కు ముందు ఆదిత్య ధర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్- పార్ట్ 3కు హింట్ ఇస్తున్నారా?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 5:07 PM IST

Dhurandhar Part 3 : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్​వీర్​ సింగ్​ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ "ధురంధర్​: ది రివెంజ్​" విడుదలకు రెడీగా ఉంది. దీనిపై ఇప్పటికే అంచనాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. ఈ మూవీ రేపు(19న) విడుదల కానుంది. అలాగే నేడు ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్​​ ఒక విషయాన్ని ప్రేక్షకులతో షేర్​ చేసుకున్నారు. అవేంటంటే?

ధురందర్ 2 సినిమాలో ఎండ్​ టైటిల్స్​ పడే వరకు ఎవరూ థియేటర్ల నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దని ఆదిత్య ట్వీట్​ చేశారు. మూవీ డైరెక్టర్​ చేసిన ఈ పోస్ట్​తో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అది ధురంధర్ పార్ట్ 3కు సంబంధించిన ప్రకటనను ఉద్దేశించి చేసిన ట్వీట్​ అనే సందేహాలు వెలువడుతున్నాయి. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా 'ధురందర్ 1' నిలిచింది. దాంతో ఇప్పుడు వస్తున్న సీక్వెల్‌ కూడా ఆ స్థాయిలోనే ఉంటుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ధురందర్​ ఫ్యాన్స్​ని ఉద్దేశించి ఒక లేఖను దర్శకుడు సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు.

"మీరు (ప్రేక్షకులు) కేవలం సినిమా చూడటమే కాకుండా, అందులో పూర్తిగా లీనమై, ప్రతి సన్నివేశాన్ని గమనిస్తూ, దానిలోని ఎవరు చూడరు అనుకునే చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా చూశారు. ఇది ఒక డైరెక్టర్​కు విలువైన బహుమతి. ధురందర్: ది రివెంజ్ తీయడానికి మేం కూర్చున్నప్పుడు, మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచాలనే ఒక విషయం మాత్రం నాకు కచ్చితంగా తెలుసు. అందుకే ఈ చిత్రంలో ఊహించని భావోద్వేగాలు, కథలో మలుపులు ఉంటాయి. ఒక సినిమాను అలాగే చూడాలి. ప్రతీ వ్యక్తి స్వయంగా మూవీ చూసి తన సొంత అభిప్రాయంతో బయటకు వెళ్లాలి" అని ఆదిత్య ధర్​ తన ట్విట్​లో పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టుకు "ఎండ్​ టైటిల్స్​ వరకు సినిమా థియేటర్​ వదిలి వెళ్లొద్దు" అనే క్యాప్షన్ జోడించారు. దాంతో అభిమానులంతా మూవీ లాస్ట్​లో ధురందర్​ 3 గురించి హింట్​ ఇస్తారేమో అని కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు.

కాగా, ఈ సినిమా నిడివి 3 గంటల 49 నిమిషాలు ఉంది. ఈ మూవీలో రణ్​వీర్ సింగ్ అండర్‌కవర్ ఏజెంట్ జస్కీరత్ సింగ్ రంజి పాత్రను పోషించారు. తను ఒక కొత్త గుర్తింపుతో నేర ప్రపంచంలోకి మరింత లోతుగా వెళ్లి, చేసే తన ప్రయాణం గురించి ఈ సీక్వెల్ చూపిస్తారు. ఈ చిత్రం హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషలలో పాన్-ఇండియా విడుదలవుతుంది.

