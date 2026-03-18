ధురంధర్ పార్ట్ 3 కూడా ఉంటుందా?- డైరెక్టర్ తాజా ట్వీట్తో అభిమానుల్లో కొత్త డౌట్!
ధురంధర్ 2 రిలీజ్కు ముందు ఆదిత్య ధర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్- పార్ట్ 3కు హింట్ ఇస్తున్నారా?
Published : March 18, 2026 at 5:07 PM IST
Dhurandhar Part 3 : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ "ధురంధర్: ది రివెంజ్" విడుదలకు రెడీగా ఉంది. దీనిపై ఇప్పటికే అంచనాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. ఈ మూవీ రేపు(19న) విడుదల కానుంది. అలాగే నేడు ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ ఒక విషయాన్ని ప్రేక్షకులతో షేర్ చేసుకున్నారు. అవేంటంటే?
ధురందర్ 2 సినిమాలో ఎండ్ టైటిల్స్ పడే వరకు ఎవరూ థియేటర్ల నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దని ఆదిత్య ట్వీట్ చేశారు. మూవీ డైరెక్టర్ చేసిన ఈ పోస్ట్తో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అది ధురంధర్ పార్ట్ 3కు సంబంధించిన ప్రకటనను ఉద్దేశించి చేసిన ట్వీట్ అనే సందేహాలు వెలువడుతున్నాయి. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా 'ధురందర్ 1' నిలిచింది. దాంతో ఇప్పుడు వస్తున్న సీక్వెల్ కూడా ఆ స్థాయిలోనే ఉంటుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ధురందర్ ఫ్యాన్స్ని ఉద్దేశించి ఒక లేఖను దర్శకుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
"మీరు (ప్రేక్షకులు) కేవలం సినిమా చూడటమే కాకుండా, అందులో పూర్తిగా లీనమై, ప్రతి సన్నివేశాన్ని గమనిస్తూ, దానిలోని ఎవరు చూడరు అనుకునే చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా చూశారు. ఇది ఒక డైరెక్టర్కు విలువైన బహుమతి. ధురందర్: ది రివెంజ్ తీయడానికి మేం కూర్చున్నప్పుడు, మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచాలనే ఒక విషయం మాత్రం నాకు కచ్చితంగా తెలుసు. అందుకే ఈ చిత్రంలో ఊహించని భావోద్వేగాలు, కథలో మలుపులు ఉంటాయి. ఒక సినిమాను అలాగే చూడాలి. ప్రతీ వ్యక్తి స్వయంగా మూవీ చూసి తన సొంత అభిప్రాయంతో బయటకు వెళ్లాలి" అని ఆదిత్య ధర్ తన ట్విట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టుకు "ఎండ్ టైటిల్స్ వరకు సినిమా థియేటర్ వదిలి వెళ్లొద్దు" అనే క్యాప్షన్ జోడించారు. దాంతో అభిమానులంతా మూవీ లాస్ట్లో ధురందర్ 3 గురించి హింట్ ఇస్తారేమో అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
🙏🧿♥️#DhurandharTheRevenge releases worldwide on 19 March, on Gudi Padwa, Ugadi, and Eid.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 18, 2026
Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam @ranveersingh @rampal72 @duttsanjay @actormaddy #AkshayeKhanna @saraarjunn @therakeshbedi @adityadharfilms #JyotiDeshpande @dhar_lokesh… pic.twitter.com/wgO61vrUUQ
కాగా, ఈ సినిమా నిడివి 3 గంటల 49 నిమిషాలు ఉంది. ఈ మూవీలో రణ్వీర్ సింగ్ అండర్కవర్ ఏజెంట్ జస్కీరత్ సింగ్ రంజి పాత్రను పోషించారు. తను ఒక కొత్త గుర్తింపుతో నేర ప్రపంచంలోకి మరింత లోతుగా వెళ్లి, చేసే తన ప్రయాణం గురించి ఈ సీక్వెల్ చూపిస్తారు. ఈ చిత్రం హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషలలో పాన్-ఇండియా విడుదలవుతుంది.
