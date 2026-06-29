జులైలో బాక్సాఫీస్ జాతర - వచ్చే నెలలో 7 సినిమాల విడుదల- యువహీరోల రాకతో కళకళలాడనున్న థియేటర్లు
కొత్త సినిమాల రాకతో జులైలో సందడి వాతావరణం - బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయనున్న హీరోలు- ఏ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుందో?
Published : June 29, 2026 at 10:55 AM IST
July Movie Releases Telugu : 2026 జనవరి నెల ప్రారంభంలో కొత్త సినిమాల రాకతో సందడి వాతావరణం మొదలైంది. కానీ ఆ తర్వాత నెల నుంచి ఆ స్థాయిలో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలేవీ రాలేదు. అయితే జులైలో విడుదల కానున్న సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరోసారి కోలాహల వాతావరణం కనిపించనుంది. ఇందులో యువతారలదే హడావుడి అయినప్పటికీ తర్వాత నెల నుంచి కొంతమంది అగ్ర కథానాయకుల సినిమాలు కూడా రానున్నాయి. విడుదల తేదీలు అటూ ఇటూ ఉన్నా సరే కొత్త సినిమాల రిలీజ్లు మాత్రం ఉండే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. దాంతో సంవత్సరంలో ద్వితీయార్థంలో సినీ వ్యాపారవర్గాల్లో భారీ ఆశలు నెలకొన్నాయి.
జూన్ నెల ఆరంభంలో విడుదలైన 'పెద్ది' సినిమాతోనే బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల గలగలలు వినిపించాయి. 'సింగ్ గీతం', మా ఇంటి బంగారం సినిమాలూ ఆ సందడిని అదే విధంగా కొనసాగించాయి. విచిత్రంగా చివరివారమైన ఈ శుక్రవారం మాత్రం రీరిలీజ్లతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇందులో 'ఒక్కడు', 'హను-మాన్' త్రీడీ తదితర చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాయి. అయితే జులై నెల మాత్రం కొత్త సినిమాలతో ఆ ఖాళీని భర్తీ చేయనుంది. ఫస్ట్ వీక్ నుంచి చివరి వీక్ వరకూ యువ హీరోల సినిమాలు క్యూ కడుతున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విభిన్నమైన కథతో సత్యదేవ్
జులై ఫస్ట్ వీక్లో 3వ తేదీన రెండు సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి. ఇందులో ఒకటి 'నాగబంధం' కాగా, మరొకటి సత్యదేవ్ కథా నాయకుడిగా రూపొందిన 'రావు బహదూర్'. ఈ రెండూ విభిన్నమైన కథలతో తెరకెక్కిన సినిమాలే. కేరాఫ్ కంచరపాలెం, ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య సినిమాలతో ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేసిన దర్శకుడు వెంకటేశ్ మహా కొంచెం విరామం తర్వాత తెరకెక్కించిన సినిమానే రావు బహదూర్. అగ్ర హీరో మహేశ్బాబు ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించడం విశేషం.
#RaoBahadur 🎬— Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 26, 2026
Satyadev’s performance in this film belongs on any list of the 10 best-ever in Telugu cinema. @ActorSatyaDev
“Outstanding” feels like too small a word. I loved every bit of what I watched.
Time to celebrate this one at the box office… pic.twitter.com/eqwgXlKcxI
నాగబంధంతో పాన్ ఇండియా మెరుపులు
ఇక శ్రీకాంత్ అడ్డాల డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'పెదకాపు' సినిమాతో తెరకు పరిచయమైన విరాట్కర్ణ కథానాయకుడిగా నటించిన మరో సినిమా 'నాగబంధం'. నిర్మాత అభిషేక్ నామా దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో, భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ప్రచార చిత్రాలు ఇప్పటికే సినిమాపై హైప్ పెంచాయి. పలు భాషల్లో విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా జులై నెలకు ఎంతో కీలకంగా నిలవనుంది.
శ్రీనివాస మంగాపురంతో ఘట్టమనేని వారసుడి ఎంట్రీ
జులై సెకండ్ వీక్లో రెండు కొత్త సినిమాలు బాక్సాఫీసు వద్ద సందడి చేయనున్నాయి. అందులో సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని కథానాయకుడిగా పరిచయం అవుతున్న 'శ్రీనివాస మంగాపురం'. ఈ సినిమాలో రషా థడానీ కథానాయిక కాగా, ఆర్ఎక్స్ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించారు. తిరుపతి బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ప్రేమకథతో ఈ మూవీ తెరకెక్కినట్లు తెలుస్తోంది. సీనియర్ నటుడు మోహన్బాబు ఓ కీలక పాత్రని పోషిస్తుండంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వనీదత్ ఈ చిత్రానికి సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తుండగా పి.కిరణ్ నిర్మించారు. జులై 9న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుంది.
మూడేళ్ల తర్వాత అఖిల్
ఇక చాలా కాలంగా హిట్ కోసం తపనపడుతున్న కథానాయకుడు అఖిల్ అక్కినేని. ఆయన లీడ్ రోల్లో నటించిన 'లెనిన్' జులై 10న నటించిన విడుదలవుతోంది. ఈ సినిమాపై అఖిల్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ మూవీకి మురళీ కిశోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. మూడేళ్ల విరామం తర్వాత చిత్తూరు ప్రాంతం నేపథ్యంలో సాగే ఓ గ్రామీణ కథని ఎంచుకుని అఖిల్ చేసిన సినిమా ఇది. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తుండగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంస్థలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించాయి.
Manodu vasthunnadu... ❤️🔥🔥— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) June 27, 2026
Theatre laki pandaga teesukosthunnadu 💥💥
Gear up for a mad ride ahead! 💯#RaavanaaSandanaala https://t.co/IYyPaiSZuH
A @MusicThaman Musical 🎶 #Lenin #LeninOnJuly10th @AkhilAkkineni8 #BhagyashriBorse @iamnagarjuna @vamsi84 @musicthaman… pic.twitter.com/LAZbozSZgR
ఆకట్టుకోనున్న మరిన్ని సినిమాలు
జులై నెలలో ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేస్తున్న మరో కీలకచిత్రం 'చెన్నై లవ్స్టోరి'. 'బేబి' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకున్న దర్శకుడు సాయిరాజేశ్ కథను అందించిన ఈ మూవీకి రవి నంబూరి డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం జులై 24న విడుదలవుతోంది. కిరణ్ అబ్బవరం సరసన శ్రీ గౌరిప్రియ ఇందులో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. ఎస్కేఎన్ సాయిరాజేశ్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. మణిశర్మ దీనికి మ్యూజిక్ అందించారు. జులై నెలలో ఆకర్షణల్లో కాజల్ అగర్వాల్ ప్రధాన పాత్రధారిగా తెరకెక్కిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' కూడా ఒకటిగా నిలుస్తుంది. జులై 24న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి చెట్టన్ డీకే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతుంది. ఇక నెల చివరి రోజైన జులై 31న సందీప్కిషన్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'సిగ్మా' మూవీ విడుదలవుతోంది. ఈ సినిమాతో తమిళ స్టార్ విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ డైరెక్టర్గా పరిచయం కానున్నారు.
Tomorrow 6pm ❤️#ChennaiLoveStory #Vadhalane pic.twitter.com/27VjWPrpMm— Kiran Abbavaram (@Kiran_Abbavaram) May 24, 2026
అగ్ర కథానాయకుల సినిమాలు లేకపోయినా సరే యువ కథానాయకులు కథాబలమున్న సినిమాలకు భరోసానిస్తూ ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షిస్తుండడం జులై నెల ప్రత్యేకంగా ఉంది. సరైన సినిమాలు విడుదల కాక సంక్రాంతి తర్వాత పూర్తిగా కళ తప్పిన బాక్సాఫీస్ పెద్ది నుంచి ఊపిరి పీల్చుకోగా, ద్వితీయార్ధం మాత్రం మళ్లీ మునుపటి కళకు భరోసానిస్తోందనే సంకేతాలను ఇస్తోంది.
అటు థియేటర్స్- ఇటు ఓటీటీలు- జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో సినిమాల జాతరే!
ఓటీటీ లవర్స్కు గుడ్న్యూస్- ఈ వారమే రెండు బ్లాక్ బస్టర్స్ స్ట్రీమింగ్!