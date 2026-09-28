'రణబాలి' డాక్యుమెంటరీ నుంచి తొలి గ్లింప్స్ విడుదల
'రణబాలి' డాక్యుమెంటరీ నుంచి తొలి గ్లింప్స్ విడుదల - నాలుగు భాగాలుగా రానున్న సినిమా- వీడియో చూశారా?
Published : September 28, 2026 at 5:34 PM IST
Ranabaali Glimps : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా లీడ్స్ రోల్స్లో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా రణబాలిపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రాహుల్ సాంకృత్యాన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. వచ్చే నెల 16న ఈ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచారు. రీసెంట్గా ఈ సినిమాను నాలుగు ఎపిసోడ్ల డాక్యుమెంట్ సిరీస్గా తీసుకురానున్నట్లుగా చెప్పిన మేకర్స్, సోమవారం సాయంత్రం అందులో తొలి ఎపిసోడ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.
ఈ గ్లింప్స్ 'ది ఫెమిన్ వుయ్ ఫర్గాట్' అనే పేరుతో రిలీజైంది. 'చరిత్రలో అది ఉద్దేశపూర్వకంగానే పాతిపెట్టబడ్డ మానవ కల్పిత కరవు. వాళ్లు ధాన్యం తీసుకున్నారు. మేం మూల్యం చెల్లించాము' అనే ఆసక్తికర క్యాప్షన్ను మేకర్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.ఇక బ్రిటిష్ పరిపాలన సమయంలో వచ్చిన తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను, ఆ సమయంలో ప్రజలు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, బ్రిటిష్ వారి దాష్టీకాలను ఈ గ్లింప్స్లో చూపించారు.
ఈ సినిమా నుంచి రీసెంట్గా 'ఏందయ్యా సామి' అనే వీడియో సాంగ్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటలో విజయ్- రష్మిక మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా అద్భుతంగా పండింది. యూట్యూబ్లో ఇది టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ సాంగ్కు ఇప్పటికే 25+ మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి.
కాగా, ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ బ్రిటిషర్లపై పోరాడే సింగనమల రణబాలి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుల ద్వయం అజయ్ - అతుల్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇక నీరవ్ షా సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ యెర్నేని ఈ సినిమాను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.