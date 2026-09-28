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'రణబాలి' డాక్యుమెంటరీ నుంచి తొలి గ్లింప్స్ విడుదల

'రణబాలి' డాక్యుమెంటరీ నుంచి తొలి గ్లింప్స్ విడుదల - నాలుగు భాగాలుగా రానున్న సినిమా- వీడియో చూశారా?

Ranabaali Glimps
రణబాలి గ్లింప్స్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 5:34 PM IST

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Ranabaali Glimps : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా లీడ్స్​ రోల్స్​లో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా రణబాలిపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రాహుల్‌ సాంకృత్యాన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. వచ్చే నెల 16న ఈ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచారు. రీసెంట్​గా ఈ సినిమాను నాలుగు ఎపిసోడ్​ల డాక్యుమెంట్​ సిరీస్​గా తీసుకురానున్నట్లుగా చెప్పిన మేకర్స్, సోమవారం సాయంత్రం అందులో తొలి ఎపిసోడ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

ఈ గ్లింప్స్ 'ది ఫెమిన్‌ వుయ్‌ ఫర్గాట్‌' అనే పేరుతో రిలీజైంది. 'చరిత్రలో అది ఉద్దేశపూర్వకంగానే పాతిపెట్టబడ్డ మానవ కల్పిత కరవు. వాళ్లు ధాన్యం తీసుకున్నారు. మేం మూల్యం చెల్లించాము' అనే ఆసక్తికర క్యాప్షన్​ను మేకర్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.ఇక బ్రిటిష్‌ పరిపాలన సమయంలో వచ్చిన తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను, ఆ సమయంలో ప్రజలు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, బ్రిటిష్‌ వారి దాష్టీకాలను ఈ గ్లింప్స్​లో చూపించారు.

ఈ సినిమా నుంచి రీసెంట్​గా 'ఏందయ్యా సామి' అనే వీడియో సాంగ్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటలో విజయ్- రష్మిక మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా అద్భుతంగా పండింది. యూట్యూబ్​లో ఇది టాప్ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. ఈ సాంగ్​కు ఇప్పటికే 25+ మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి.

కాగా, ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ బ్రిటిషర్లపై పోరాడే సింగనమల రణబాలి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుల ద్వయం అజయ్ - అతుల్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇక నీరవ్ షా సినిమాటోగ్రాఫర్​గా పనిచేస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ యెర్నేని ఈ సినిమాను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.

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