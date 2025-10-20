టాలీవుడ్ మరో కొత్త కాంబో- నాని, పూజ మెప్పిస్తారా?
నాని మూవీలో హీరోయిన్గా పూజా హెగ్డే?
Published : October 20, 2025 at 2:46 PM IST
Nani Pooja New Combo : తెలుగు ప్రేక్షకులను తన అందం, నటనతో అలరించిన పూజా హెగ్డే మళ్లీ టాలీవుడ్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. కూలీ సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్లో ఆడి పాడి మంచి క్రేజ్ను సంపాదించుకున్నారు. ఇటీవల దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వస్తున్న ఒక లవ్ స్టోరీలో హీరోయిన్గా సైన్ చేశారు. ఆ సినిమాకు రవి నెలకుడితి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నాని కొత్త ప్రాజెక్ట్లో నటించనున్నారని తెలుస్తోంది.
ఇప్పుడు పూజ మరో తెలుగు ప్రాజెక్ట్లో నటించే అవకాశముందని సమాచారం. ప్రస్తుతం శ్రీకాంత్ ఒదెల దర్శకత్వంలో 'ది ప్యారడైజ్' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్న నాని, 2026 మార్చి 26న ఆ సినిమాను రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన సుజీత్ దర్శకత్వంలో ఒక కొత్త సినిమా చేయనున్నారు. 'రన్ రాజా రన్', 'సాహో', 'దే కాల్ హిమ్ OG' వంటి సినిమాలతో పేరు తెచ్చుకున్న సుజీత్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రూపొందనుంది.
నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్
ఈ సినిమాకు హైదరాబాద్లో ఇటీవల పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రస్తుతం 'NaniXSujeeth' అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో పిలుస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదటగా 2024 ఏప్రిల్లో 'బ్లడీ రోమియో' పేరుతో డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించాల్సి వచ్చింది. అయితే బడ్జెట్ కారణాల వల్ల ఆ బ్యానర్ వెనక్కు తగ్గి, ఇప్పుడు నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్, యూనానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తుంది.
Effortlessly stylish. Endlessly charismatic. 🤩— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) August 31, 2025
Natural Star @NameisNani proves why elegance is his second nature ❤️🖤#Nani #NaturalStar #TheParadise pic.twitter.com/8MAQ5AGn9j
వచ్చే ఏడాది చివర్లో
నాని నటించిన 'శ్యామ సింగరాయ్' హిట్ నిర్మాత వెంకట్ బోయనపల్లి బ్యానర్ నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్ దక్కింది. అదే బ్యానర్ ఇప్పుడు సుజీత్ ప్రాజెక్ట్ను నానితో చేస్తోంది. యాక్షన్, డార్క్ కామెడీ కలగలిపిన కథతో సినిమా రూపుదిద్దుకోనుందని సమాచారం. నాని 'ది ప్యారడైజ్' పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. వచ్చే ఏడాది చివర్లో లేదా 2026 చివర్లో రిలీజ్ చేసే ఆలోచనలో టీమ్ ఉంది.
- #Nani is next acting in a film directed by #Sujeeth.....🤝— 𝗠𝖚𝖑𝖙𝖎𝖕𝖑𝖊𝖝 (@Multiplex312) October 19, 2025
- The pooja ceremony for the film was recently completed....😀
- #PoojaHegde will play the female lead. This is the first film featuring the Nani–Pooja Hegde...⭐ combination...🙌🏼
- The shooting will begin....🔜 pic.twitter.com/ESzsyHOaR0
సుజిత్ యూనివర్స్
పూజా హెగ్డేను ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా సంప్రదించినట్టు తెలిసింది. ఆమె అంగీకరిస్తే ఇది నానితో పూజ మొదటి సినిమా అవుతుంది. 'దే కాల్ హిమ్ OG' విజయంతో సుజీత్ తన సినిమాటిక్ యూనివర్స్ను విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ నాని ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆ యూనివర్స్లో భాగమా లేదా అన్నది క్లారిటీ లేదు. అయితే దర్శకుడు ఇటీవల ఇచ్చిన హింట్స్ చూస్తే, ఏదో కనెక్షన్ ఉండొచ్చని టాక్ వినిపిస్తోంది.
'ది ప్యారడైజ్' విషయానికి వస్తే, ఆ మూవీ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. సినిమా నుంచి 'రా స్టేట్మెంట్' పేరుతో ఓ వీడియో రిలీజ్ చేయగా అది యూట్యూబ్లో టాప్ ట్రెండింగ్లో దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా రెండు జడలతో మాస్ లుక్లో నాని కనిపించిన తీరు ఆకర్షణగా నిలిచింది. సినిమాలో తిరుగుబాటు, నాయకత్వంతో పాటు తల్లీకొడుకుల అనుబంధం కథకు కీలకంగా నిలవనున్నట్లు సమాచారం. తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీ భాషలతో పాటు ఇంగ్లిష్, స్పానిష్ లాంటి విదేశీ భాషల్లోనూ వచ్చే ఏడాది మార్చి 26న రిలీజ్ కానుంది. సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఈ మూవీని సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
