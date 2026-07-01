'నాకే కాదు, ఏ హీరోయిన్కు కూడా వెనుక నుంచి ఫొటోలు తీయొద్దు- అవన్నీ బంద్ చేయండి'- ఫొటోగ్రాఫర్లపై స్టార్ హీరోయిన్ ఫైర్
ముంబై ఈవెంట్లో ఫొటోగ్రాఫర్ల ప్రవర్తనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన నేహా ధూపియా- తనను వెనుక నుంచి ఫొటోలు తీయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం- సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన నేహా ధూపియా వీడియో
Published : July 1, 2026 at 6:37 PM IST
Neha Dhupia Fire On Paparazzi : ముంబయి నగరంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్ నటి నేహా ధూపియా ఫొటోగ్రాఫర్ల ప్రవర్తనపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సెలబ్రిటీలను వెనుక భాగం నుంచి ఫొటోలు తీసే పద్ధతిని ఆమె తప్పుపట్టారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆమె ఫొటోగ్రాఫర్లను పిలిచి మాట్లాడటం కనిపించింది. సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు పబ్లిక్ ఈవెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు మీడియా కవరేజ్ చేయడం సహజమే. అయినా కొన్ని రకాల కెమెరా యాంగిల్స్పై ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నేహా ధూపియా కామెంట్స్
వైరల్ అవుతున్న వీడియో క్లిప్లో నేహా ధూపియా తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేయడం హైలెట్ అయ్యింది. ఇలాంటి ఫొటోలు వద్దని తాము పదే పదే చెబుతున్నా ఫొటోగ్రాఫర్లు వినడం లేదని అన్నారు. తాము మీడియాతో ఎంతో గౌరవంగా మాట్లాడుతుంటామని కానీ ఇలాంటి కెమెరా యాంగిల్స్ మాత్రం అస్సలు కరెక్ట్ కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తనతో పాటు మిగిలిన ఏ నటి విషయంలోనైనా సరే ఈ పద్ధతిని వెంటనే ఆపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సెలబ్రిటీల కవరేజ్లో కనీస మర్యాద పాటించాలని ఆమె అక్కడ ఉన్న మీడియా ప్రతినిధులను కోరారు. ఇకపై ఇలాంటి విషయాలను ఊరుకునేది లేదని ఆమె ఈ సందర్భంగా తేల్చి చెప్పారు.
పాత వీడియోల ప్రస్తావన
గతంలో జరిగిన ఒక ఫిట్నెస్ ఈవెంట్లో కూడా తనను ఇబ్బందికరమైన యాంగిల్స్లో ఫొటోలు తీశారని నేహా ధూపియా గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలో కూడా ఆ విజువల్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయని చెప్పారు. ఇది తన ఒక్కరి వ్యక్తిగత సమస్య మాత్రమే కాదని మీడియా ప్రవర్తనకు సంబంధించిన పెద్ద విషయమని ఆమె అభిప్రాయపారు. సెలబ్రిటీల కవరేజ్ చేసేటప్పుడు ఒకరి వ్యక్తిగత పరిధులు దాటకుండా చూసుకోవడం అవసరమని ఆమె పేర్కొన్నారు. పదే పదే హెచ్చరించినా వినకపోవడం వల్లే తాను ఈ విధంగా అందరి ముందు స్పందించాల్సి వచ్చిందని వివరించారు.
Actress Neha Dhupia strongly scolded the paparazzi for taking back shots from behind.— Saffron Chargers (@SaffronChargers) June 30, 2026
She said, " these paparazzi have become disrespectful. all they do is take back shots from behind. we're tired of telling them again and again - this needs to stop completely."
recently, neha… pic.twitter.com/uEgE2c3ikV
నెటిజన్ల రియాక్షన్
నేహా ధూపియా మాట్లాడిన ఈ వీడియో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నెట్లో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతోంది. చాలామంది సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఆమె తీసుకున్న స్టాండ్కు మద్దతు ఇస్తున్నారు. పాపరాజీ కల్చర్లో సెలబ్రిటీల ప్రైవసీకి సంబంధించి కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలు ఉండాలని వాళ్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరికీ కనీస గౌరవం ఇవ్వడం ముఖ్యమని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అదే సమయంలో సెలబ్రిటీల కవరేజ్ పరిధులపై భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఫొటోగ్రాఫర్ల వైపు ఉన్న ఇబ్బందులను కూడా ప్రస్తావిస్తున్నారు.
ఇండస్ట్రీలో ఇతర నటీమణులు
సినీ పరిశ్రమలో ఇలాంటి కెమెరా యాంగిల్స్పై నటీమణులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో సప్తమి గౌడ, రుక్మిణి వసంత్, సోనాక్షి సిన్హా లాంటి పలువురు నటీమణులు కూడా ఇలాంటి విషయాలపై ఓపెన్గా మాట్లాడారు. పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో ఫొటోగ్రాఫర్లు ప్రవర్తించే తీరు సరిగ్గా ఉండటం లేదని వాళ్లు కూడా గతంలో అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సెలబ్రిటీలను ఇబ్బంది పెట్టేలా ఫొటోలు తీయడం కరెక్ట్ కాదని సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. సెలబ్రిటీల ఫొటోల కోసం కెమెరామెన్లు పోటీ పడటం ముంబైలో ఒక రెగ్యులర్ కల్చర్గా మారింది. అయితే వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఒక అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది.
టాక్సిక్ 'లేడీస్ అండ్ లేడీస్' టీజర్- బోల్డ్ వీడియోతో లేడీ గ్యాంగ్ ఇంట్రడక్షన్!
'తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి పోటీ చేయడం లేదు'- పొలిటికల్ ఎంట్రీపై లారెన్స్ క్లారిటీ