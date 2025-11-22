నాగచైతన్య కోసం మహేశ్ బాబు- NC24 ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయనున్న సూపర్ స్టార్
చైతు బర్త్డే సందర్భంగా NC24 టైటిల్ ఫస్ట్లుక్ను విడుదల చేయనున్న సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు
Published : November 22, 2025 at 5:35 PM IST
NC24 Title First Look Release : అక్కినేని ఫ్యాన్స్కు ఓ గుడ్ న్యూస్. నవంబర్ 23న నాగ చైతన్య బర్త్డే సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ NC24 (వర్కింగ్ టైటిల్) ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేయనున్నారు. రేపు (ఆదివారం) ఉదయం 10:08 గంటలకు పోస్టర్ రిలీజ్ కానుంది. మరో విషయం ఏంటంటే ఈ పోస్టర్ను సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు లాంచ్ చేయనున్నారు. 'విరూపాక్ష' ఫేమ్ కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
ఇవన్నీ NC24 కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్!
ఈ సినిమాలో చైతు సరసన మీనాక్షి చౌధరి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. 'లాపతా లేడీస్' యాక్టర్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ విలన్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్, స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ టీమ్, సూపర్ స్టార్ బూస్ట్ ఇవన్నీ NC24 కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్ అనే చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు ఈ సినిమా కోసం నాగచైతన్య ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు. సినిమాలో నెవ్వర్ బిఫోర్ అనే యాక్షన్ ఘట్టాలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.
గ్రాండ్లాంచ్ అవసరం!
అయితే NC24 లాంటి ఫాంటసీ థ్రిల్లర్కు ఒక గ్రాండ్ లాంచ్ అవసరం. అందుకు మహేశ్ బాబు లాంటి స్టార్తో స్టార్ట్ చేయించడం టీమ్ సత్తాను చూపిస్తుంది. ఈ లాంచ్తో NC24 రేంజ్ ఏమిటో ఫిక్స్ అయిపోయింది. అయితే NC24 ఒక లోకల్ సినిమా కాదనే సిగ్నల్ను మొదటి ప్రమోషన్ స్టెప్లోనే ఇచ్చేశారు. ఇక మహేశ్ పేరు లైన్లోకి రాగానే ఈ సినిమాకి ఆటోమేటిక్గా పాన్ఇండియా బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది.
ఈ సినిమాకు సుకుమార్ రైటింగ్స్, SVCC బ్యానర్లు కలిసి దీనిని భారీ బడ్జెట్తో తీస్తున్నారు. కాబట్టి సినిమాను పాన్ఇండియా స్థాయికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తారని చెప్పవచ్చు. ఇదిలా ఉండగా నాగ చైతన్యకు బర్త్డే గిఫ్ట్గా దొరికిన ఈ మెగా లాంచ్, ఆయన కెరీర్లో ఒక గేమ్ఛేంజర్ అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు. మరి ఆదివారం రిలీజ్ అయ్యే NC24 టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ ఎలాంటి ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాయో అని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
