'సూర్య సినిమాల్లో ఆఫర్ నిజంగానే రిజెక్ట్ చేసిందా?'- క్లారిటీ ఇచ్చిన నజ్రియా
Nazriya on Suriya Comments: తన 3 సినిమాలను నజ్రియా రిజెక్ట్ చేశారని సూర్య చేసిన కామెంట్స్పై ఆమె స్పందించారు. డేట్స్ సర్దుబాటు కాకపోవడంతోనే చేయలేకపోయానని స్పష్టం చేశారు.
Published : November 5, 2026 at 10:24 AM IST
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'సీన్' చిత్రం మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లో సందడి చేయనుంది. ఇందులో సూర్యకు జోడీగా నజ్రియా నటించారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సూర్య నజ్రియా గురించి మాట్లాడుతూ, గతంలో తన 3 సినిమాలను ఆమె రిజెక్ట్ చేశారని నవ్వుతూ చెప్పారు. అయితే దీనిపై నజ్రియా తాజాగా కేరళ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో వివరణ ఇచ్చారు. సూర్య సినిమాలో నటించడం తన కల అని ఆమె అన్నారు. ఛాన్స్ వచ్చినా చేయలేకపోవడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని తెలియజేశారు.
'సూర్య సార్ సినిమాలను నేను మూడు సార్లు రిజెక్ట్ చేశానని ఆయన చెప్పిన మాటలు ఒక జోక్ మాత్రమే. అసలు సూర్య సినిమాలో ఆఫర్ను నేను ఎలా వదులుకోగలను (నవ్వుతూ)?. ఆ సమయంలో ఇతర ప్రాజెక్టుల్లో బిజీగా ఉన్నాను. అందువల్ల డేట్స్ సర్దుబాటు కాలేదు. ఈ కారణంగానే ఆయన సినిమాల్లో నటించలేకపోయాను. అంతేకానీ రిజెక్ట్ చేయలేదు. 12 ఏళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ తమిళ సినిమాలో నటించడం ఆనందంగా ఉంది. మళ్లీ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సూర్యనే కారణం. ఆయనతో కలిసి నటించాలనే కల ఈ సినిమాతో నిజం కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది' అని నజ్రియా అన్నారు. అయితే కొన్నేళ్లుగా సరైన కథ కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని, అందుకే తమిళ సినిమాల్లో కనిపించడానికి ఇంత సమయం పట్టిందని అన్నారు. సీన్తో మళ్లీ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు.
సూర్య ఏమన్నారంటే?
గతంలో తన మూడు సినిమాల్లో నటించాల్సిందిగా నజ్రియాని సంప్రదించానని హీరో సూర్య అన్నారు. కానీ వివిధ కారణాలతో ఆమె తన ఆఫర్లను తిరస్కరించారన్నారు. తన సినిమాలే కాకుండా గత 12 ఏళ్లలో పలు తమిళ చిత్రాల్లో నటించే అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ ఆమె అంగీకరించలేదని తెలిపారు. నజ్రియా అవకాశాలను కోల్పోయినట్లుగా భావించలేదని, నచ్చిన కథలను ఎంచుకునే విషయంలో ఆమె చూపించే ఆత్మవిశ్వాసం అభినందనీయమని సూర్య కొనియాడారు.
ఈ ఏడాదిలో 'వీరభద్రుడు', 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' వంటి వరుస హిట్స్ తర్వాత సూర్యకు 'సీన్' మూడో సినిమా కావడం విశేషం. దీన్ని జీతూ మాధవన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సుశిన్ శ్యామ్ మ్యూజిక్ను అందిస్తున్నారు. 2డి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సూర్య సతీమణి, నటి జ్యోతిక నిర్మిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 6న రిలీజ్ కానుంది.