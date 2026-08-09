టాక్సిక్ ఈవెంట్కు నయనతార- నో ప్రమోషన్ రూల్ బ్రేక్ చేసినట్లేనా?
టాక్సిక్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో నయనతార సందడి - మూవీ ప్రమోషన్స్కు దూరంగా ఉండటంపై క్లారిటీ
Published : August 9, 2026 at 10:11 AM IST
Nayanthara On Promotions : యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ టాక్సిక్ ట్రైలర్ లాంఛ్ కార్యక్రమం శనివారం బెంగళూరులో జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార హాజరుకావడం ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. ఎందుకంటే ఆమె సాధారణంగా మూవీ ప్రమోషన్స్కు దూరంగా ఉంటారు. ఒకవేళ అంతగా అవసరమైతే ఆన్లైన్లో ప్రమోషన్స్ చేస్తారు. అంతేకానీ ఆమె పబ్లిక్ ఈవెంట్లలోకి రావడం చాలా అరుదు. కానీ, ఆమె తాజాగా టాక్సిక్ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆమె ప్రమోషన్స్కు ఎందుకు దూరంగా ఉంటారో చెప్పారు.
యశ్ కోసం వచ్చాను!
కాగా, ఈ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా హీరో యశ్ కోరినట్లు నయన్ చెప్పారు. అందుకే ఆమె హాజరైనట్లు వివరించారు. 'మూవీ ప్రమోషన్స్కు రాకూడదని కాదు. కానీ సినిమాను ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో నాకు అంతగా తెలియదు. అందుకే వీటికి దూరంగా ఉంటాను. కానీ టాక్సిక్ ఈవెంట్కు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యశ్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేయడంతో ఈ ప్రమోషన్కు వచ్చాను' అని నటి నయనతార పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆమె నో ప్రమోషన్ రూల్ను బ్రేక్ చేశారని, ఆమె ప్రమోషన్స్కు వస్తేనే ఈవెంట్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని నయన్ ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా ఇలాంటి కార్యక్రమాాల్లో పాల్గొన్నందుకు హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నారు.
మొదటి క్రెడిట్ ఆయనకే!
అయితే నయన్ ప్రమోషన్స్ చేయడంలో మాత్రం తొలి క్రెడిట్ టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడిదే అని చెప్పవచ్చు. ఆయన మెగాస్టార్ చిరంజీవి లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాలో నయన్ ఫీమేల్ లీడ్గా నటించారు. ఈ సినిమాకు ఆమెతో అనిల్ సోషల్ మీడియాలో ప్రమోషన్స్ చేయించారు. కానీ పబ్లిక్ ఈవెంట్కు మాత్రం నయన్ రాలేరు.
మరోవైపు టాక్సిక్ ట్రైలర్ సూపర్ రెస్పాన్స్ను అందుకుంటుంది. ఈ ట్రైలర్లో డ్యూయల్ రోల్లో యశ్ అదరగొట్టేశారు. గీతూ మోహన్దాస్ ఫుల్ యాక్షన్, రివేంజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో యశ్ రాయ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. కియారా అడ్వాణీ ఫీమేల్ లీడ్ పోషించింది. నయనతార, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వెంకట్ కె. నారాయణ. యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26న విడుదల కానుంది.