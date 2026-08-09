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టాక్సిక్ ఈవెంట్​కు నయనతార- నో ప్రమోషన్ రూల్ బ్రేక్ చేసినట్లేనా?

టాక్సిక్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్​లో నయనతార సందడి - మూవీ ప్రమోషన్స్​కు​ దూరంగా ఉండటంపై క్లారిటీ

Nayanthara TOXIC
Nayanthara TOXIC (Source : ANI (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 10:11 AM IST

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Nayanthara On Promotions : యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ టాక్సిక్​ ట్రైలర్​ లాంఛ్ కార్యక్రమం శనివారం బెంగళూరులో జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​కు స్టార్ హీరోయిన్​ నయనతార హాజరుకావడం ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. ఎందుకంటే ఆమె సాధారణంగా మూవీ ప్రమోషన్స్​కు దూరంగా ఉంటారు. ఒకవేళ అంతగా అవసరమైతే ఆన్​లైన్​లో ప్రమోషన్స్​ చేస్తారు. అంతేకానీ ఆమె పబ్లిక్ ఈవెంట్లలోకి రావడం చాలా అరుదు. కానీ, ఆమె తాజాగా టాక్సిక్ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆమె ప్రమోషన్స్​కు ఎందుకు దూరంగా ఉంటారో చెప్పారు.

యశ్ కోసం వచ్చాను!
కాగా, ఈ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా హీరో యశ్ కోరినట్లు నయన్ చెప్పారు. అందుకే ఆమె హాజరైనట్లు వివరించారు. 'మూవీ ప్రమోషన్స్​కు రాకూడదని కాదు. కానీ సినిమాను ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో నాకు అంతగా తెలియదు. అందుకే వీటికి దూరంగా ఉంటాను. కానీ టాక్సిక్ ఈవెంట్​కు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యశ్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేయడంతో ఈ ప్రమోషన్​కు వచ్చాను' అని నటి నయనతార పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆమె నో ప్రమోషన్ రూల్​ను బ్రేక్ చేశారని, ఆమె ప్రమోషన్స్​కు వస్తేనే ఈవెంట్​ కలర్​ఫుల్​గా ఉంటుందని నయన్ ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా ఇలాంటి కార్యక్రమాాల్లో పాల్గొన్నందుకు హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నారు.

మొదటి క్రెడిట్ ఆయనకే!
అయితే నయన్ ప్రమోషన్స్ చేయడంలో మాత్రం తొలి క్రెడిట్ టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడిదే అని చెప్పవచ్చు. ఆయన మెగాస్టార్ చిరంజీవి లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాలో నయన్ ఫీమేల్ లీడ్​గా నటించారు. ఈ సినిమాకు ఆమెతో అనిల్ సోషల్ మీడియాలో ప్రమోషన్స్ చేయించారు. కానీ పబ్లిక్ ఈవెంట్​కు మాత్రం నయన్ రాలేరు.

మరోవైపు టాక్సిక్ ట్రైలర్​ సూపర్ రెస్పాన్స్​ను అందుకుంటుంది. ఈ ట్రైలర్​లో డ్యూయల్​ రోల్​లో యశ్ అదరగొట్టేశారు. గీతూ మోహన్​దాస్ ఫుల్ యాక్షన్, రివేంజ్​ బ్యాక్​డ్రాప్​లో సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో యశ్ రాయ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. కియారా అడ్వాణీ ఫీమేల్ లీడ్​ పోషించింది. నయనతార, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వెంకట్ కె. నారాయణ. యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26న విడుదల కానుంది.

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