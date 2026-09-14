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'200 స్క్రిప్టులు-బ్లాంక్ చెక్ ఆఫర్స్'- అయినా ఓకే చెప్పని నటుడు!

ఒక్క సినిమాతో అమాంతం పెరిగిన డిమాండ్ - 200 స్క్రిప్టులు వచ్చినా ఒక్కదానికీ ఓకే చెప్పలేదు

Nawazuddin Siddiqui
నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 7:58 PM IST

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Nawazuddin Siddiqui Gangs Of Wasseypur 2: 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్ 2' తర్వాత నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కెరీర్ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఎన్నో సంవత్సరాలు మంచి పాత్రల కోసం ఎదురుచూసిన ఆయనకు ఆ సినిమా తర్వాత వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. ఫైజల్ ఖాన్ పాత్రతో ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు వచ్చింది. నిర్మాతలు కూడా ఆయనతో సినిమాలు చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. అయితే ఆ సమయంలో వచ్చిన అవకాశాల గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే, వందల సంఖ్యల ఆఫర్స్ వచ్చినా ఒక్కదానికీ కూడా వెంటనే ఓకే చెప్పలేదట. దాదాపు 200 స్క్రిప్టులు వచ్చాయని, కొందరు నిర్మాతలు రెమ్యునరేషన్ కూడా తానే నిర్ణయించుకోవచ్చని బ్లాంక్ చెక్స్ ఇచ్చారని నవాజుద్దీన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చిన వెంటనే కూడా తన ఎంపిక విషయంలో తొందరపడలేదని చెప్పారు.

టేబుల్‌పై బ్లాంక్ చెక్స్
'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్ 2' విడుదలైన తర్వాత తన టేబుల్‌పై బ్లాంక్ చెక్స్ ఉండేవని నవాజుద్దీన్ చెప్పారు. 'స్క్రిప్ట్ ఇదిగో, ఎంత అమౌంట్ కావాలో మీరు రాసుకోండి, మీకు ఎప్పుడు డేట్స్ ఉంటే అప్పుడే ఇవ్వండి' అని నిర్మాతలు చెప్పేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అంతకు ముందు పని కోసం చాలాకాలం ఎదురు చూసిన నటుడికి ఒక్కసారిగా ఇంత డిమాండ్ రావడం పూర్తిగా వేరే అనుభవం. ఏ సినిమా మొదటిసారి స్టార్‌లా ఫీల్ అయ్యేలా చేసిందని అడిగితే, ఎలాంటి సందేహం లేకుండా 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్ 2' పేరే చెప్పారు. ఆ సినిమా వచ్చిన తర్వాత తన దగ్గరకు వచ్చిన ఆఫర్లను చూసినప్పుడే కెరీర్ ఎంతగా మారిందో అర్థమైందన్నారు.

200 వచ్చినా ఒక్కటీ నచ్చలేదు
అంత డిమాండ్ వచ్చినా నవాజుద్దీన్ ఏదో ఒక సినిమాకు వెంటనే సైన్ చేయలేదు. ఒకానొక సమయంలో దాదాపు 200 స్క్రిప్టుల్లో ఒక దాన్ని కూడా ఎంచుకోలేదని చెప్పారు. కారణం కూడా సింపుల్‌గానే చెప్పారు. ఆ కథల్లో ఏదీ తనకు నచ్చలేదన్నారు. మంచి కథ కోసం మళ్లీ వెయిట్ చేయడానికే సిద్ధమయ్యానని తెలిపారు. డబ్బు ఎంత కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు, డేట్స్ తన ఇష్ట ప్రకారం ఇవ్వొచ్చు అనే పరిస్థితి వచ్చినా కథ నచ్చకపోతే చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. విజయాన్ని వెంటనే క్యాష్ చేసుకోవడానికి వరుసగా సినిమాలు ఒప్పుకోవడం కంటే, తనకు నచ్చిన కథ కోసం ఆగడానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. నిర్మాతల నుంచి వచ్చిన ఫ్రీడమ్ కూడా ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చలేదన్నారు.

మరో మూడేళ్లు అయినా సరే
నవాజుద్దీన్‌కు వెయిట్ చేయడం కొత్త విషయం కాదు. ‘గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్ 2’ ముందు కూడా సరైన అవకాశాల కోసం చాలా సంవత్సరాలు ఎదురుచూశారు. అందుకే మరో రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలు పని లేకపోయినా సరే, తొందరపడి ఏదో ఒక సినిమా చేయకూడదని అనుకున్నట్లు చెప్పారు. తనకు సరైన ప్రాజెక్ట్ దొరికే వరకు ఆగగలననే నమ్మకం అప్పటికే వచ్చిందన్నారు. పని కోసం ఎదురు చూడటం ఎలా ఉంటుందో ముందే అనుభవించానని, కాబట్టి పెద్ద హిట్ వచ్చిన వెంటనే తీసుకునే నిర్ణయం తర్వాత ఇబ్బంది కలిగించకూడదని భావించారన్నారు. అయితే ఆయన అనుకున్నంత కాలం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. కొద్దికాలానికే తనకు నచ్చిన మంచి సినిమాలు రావడం మొదలైందని, దాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని నవాజుద్దీన్ తెలిపారు.

ఫైజల్ ఖాన్‌తో వచ్చిన గుర్తింపు
2012లో విడుదలైన 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్ 2'కు అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించారు. ధన్‌బాద్ కోల్ మాఫియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో క్రైమ్ కుటుంబాల మధ్య జరిగే పోరాటం చుట్టూ కథ సాగుతుంది. ఇందులో నవాజుద్దీన్ చేసిన ఫైజల్ ఖాన్ పాత్ర ఆయన కెరీర్‌లో ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయిన పాత్రల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. సినిమాలో మనోజ్ బాజ్‌పేయి, పంకజ్ త్రిపాఠి, జైదీప్ అహ్లావత్, హుమా ఖురేషి, రిచా చద్దా, రాజ్‌కుమార్ రావు, పీయూష్ మిశ్రా వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. భారీ తారాగణం ఉన్న ఈ క్రైమ్ కథలో ఫైజల్ ఖాన్ పాత్రకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ వచ్చింది. సైలెంట్ గా కనిపించే వ్యక్తి క్రైమ్ ప్రపంచంలో ఎలా మారిపోతాడో చూపించిన విధానం బాగా క్లిక్కయ్యింది.

తర్వాతి సినిమాలు ఇవే
ప్రస్తుతం నవాజుద్దీన్‌ చేతిలో మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. సోహమ్ షా 2018లో తీసిన 'తుంబాడ్'కు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న 'తుంబాడ్ 2'లో కూడా నటిస్తున్నారు. అలాగే తిగ్మాన్షు ధూలియా దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్ ‘వో ఫిర్ కభీ దిఖా నహీ’లో కూడా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. హారర్ బ్యాక్‌డ్రాప్ ఉన్న 'తుంబాడ్ 2' కు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇది హిట్టయితే ఈ నటుడు మరో స్థాయికి వెళ్ళినట్లే. 'వో ఫిర్ కభీ దిఖా నహీ' కథ ఉదయ్ ప్రకాశ్ రాసిన ఒక చిన్న కథ ఆధారంగా రూపొందనుంది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పూర్తి షూటింగ్ షెడ్యూల్స్, రిలీజ్ డేట్స్ విషయంలో ఇంకా అప్డేట్స్ రావాల్సి ఉంది.

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