'పండక్కి అల్లుడొచ్చేస్తున్నాడు రెడీగా ఉండండి'- 'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్

అనగనగా ఒక రాజు ట్రైలర్ రిలీజ్- నవ్వులు పూయిస్తున్న నవీన్ పొలిశెట్టి- మొత్తం కథ సంక్రాంతికే!

Anaganaga Oka Raju
Anaganaga Oka Raju (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 8, 2026 at 1:15 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 1:22 PM IST

Anaganaga Oka Raju Trailer : యంగ్ హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి- మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన కొత్త చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'. దర్శకుడు మారి ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 14న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గురువారం హైదారాబాద్​లో ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్​ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఈవెంట్​లో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

ఫుల్ ఫన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. గ్లింప్స్​, పాటలతో ఇప్పటికే అంచనాలు ఏర్పడ్డ నేపథ్యంలో తాజా ట్రైలర్ కూడా అలరిస్తుంది. ఇది ఆధ్యంతం నవ్వులు పూయిస్తోంది. సినిమా ఎంత ఎంటర్టైన్​గా ఉండనుందో ఈ ట్రైలర్​తో డైరెక్టర్ చూపించారు. సితారా బ్యానర్​పై నాగవంశీ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

ANAGANAGA OKA RAJU
