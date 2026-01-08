'పండక్కి అల్లుడొచ్చేస్తున్నాడు రెడీగా ఉండండి'- 'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్
అనగనగా ఒక రాజు ట్రైలర్ రిలీజ్- నవ్వులు పూయిస్తున్న నవీన్ పొలిశెట్టి- మొత్తం కథ సంక్రాంతికే!
Published : January 8, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 1:22 PM IST
Anaganaga Oka Raju Trailer : యంగ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి- మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన కొత్త చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'. దర్శకుడు మారి ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 14న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గురువారం హైదారాబాద్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఈవెంట్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.
ఫుల్ ఫన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. గ్లింప్స్, పాటలతో ఇప్పటికే అంచనాలు ఏర్పడ్డ నేపథ్యంలో తాజా ట్రైలర్ కూడా అలరిస్తుంది. ఇది ఆధ్యంతం నవ్వులు పూయిస్తోంది. సినిమా ఎంత ఎంటర్టైన్గా ఉండనుందో ఈ ట్రైలర్తో డైరెక్టర్ చూపించారు. సితారా బ్యానర్పై నాగవంశీ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.