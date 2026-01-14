'అనగనగా ఒక రాజు' రివ్యూ- నవీన్ పొలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్ పడిందా?
సంక్రాతి బరిలో ఉన్న మరో సినిమా విడుదల- 'అనగనగా ఒక రాజు' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన నవీన్ పొలిశెట్టి- మరి మూవీ ఎలా ఉందంటే?
Published : January 14, 2026 at 2:46 PM IST
Anaganaga Oka Raju Review : టాలీవుడ్ హంగ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి ఎనర్జీకి మారోపేరుగా నిలుస్తున్నారు. 'ఏజెంట్ సాయిశ్రీనివాస్ ఆత్రేయ', 'జాతి రత్నాలు', 'మిస్శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి' సినిమాలతో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన నవీన్ తాజాగా, 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంతో సంక్రాంతి బరిలో నిలిచారు. టీజర్, ట్రైలర్తోపాటు ప్రమోషన్స్తోనూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచడంలో మూవీటీమ్ సక్సెస్ అయ్యింది. సంక్రాంతి కానుకగా బుధవారం ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో చూద్దాం!
ఇదే స్టోరీ
గౌరవపురం జమీందార్ గోపరాజు మనవడే రాజు (నవీన్ పొలిశెట్టి). వారసత్వంగా జమీందార్ మనవడు అనే పేరు తప్ప, తాత సంపాదించిన ఆస్తులేమీ మిగలకపోవడంతో ఆర్థిక కష్టాలతో సతమతమవుతూ ఉంటాడు. దీంతో ధనవంతుడి కూతురును పెళ్లి చేసుకుంటే లైఫ్లో సెట్ అయిపోవచ్చని భావిస్తాడు. ఈ క్రమంలోనే చారులత (మీనాక్షి చౌదరి)ను చూసి, తానే ఆతడి రాణి అయితే కష్టాల నుంచి బయటపడొచ్చని ఫిక్స్ అయిపోతాడు.మరి చారులతను ఎలా ఇంప్రెస్ చేశాడు? ఆమె జీవితంలోకి వచ్చాక రాజు కష్టాలు తొలగిపోయాయా? రాజకీయాల్లోకి రాజు ఎందుకు వచ్చాడు? అనే విషయాలు తెరపై చూసి తెలుసుకోవాలి.
సినిమా ఎలా సాగిందంటే?
తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇప్పటికే పరిచయం ఉన్న పల్లెటూరి కథ ఇది. కథ, కథనం, పాత్రలు అన్ని ఇంతకుముందు సినిమాల్లో చూసినట్లే కలిగిస్తాయి. అయినప్పటికీ రాజు పాత్ర చేసే హంగామా నవ్విస్తుంది. నవీన్ మార్క్ కామెడీ టైమింగ్, డైలాగులు ఆకట్టుకుంటాయి. తన దగ్గరికి సాయం కోసం వచ్చే జనాల కష్టాల్ని వింటూ రాజు పడే అగచాట్లతో సినిమా ముందుకు సాగుతుంది. ఆ సన్నివేశాలన్నీ సాధారణంగానే అనిపిస్తాయి. పెళ్లిలో శపథం, డబ్బున్న అమ్మాయిల కోసం రాజు చేసే ప్రయత్నాలు, ఆపరేషన్ చారులత ఎపిసోడ్స్ మొదలయ్యాకే అసలు సినిమా మొదలవుతుంది.
భీమవరం బాల్మ, రాజుగారి పెళ్లిరో పాటలు సినిమాకి మరింత ఊపుని తీసుకొస్తాయి. చారులతను ఇంప్రెస్ చేసే క్రమంలో రాజు తన గ్యాంగ్తో చేసే అల్లరి బాగా నవ్విస్తుంది. ఇంటర్వెల్ సీన్స్కు ముందు స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఉంది. ఇక సెకండ్ హాఫ్లో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. గ్రామంలో రాజకీయాల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో రాజు ఓ ఎత్తుగడ వేస్తాడు. సినిమాకు అదే కీలకం. ఎన్నికల ప్రచారం, ఊరి జనాన్ని నమ్మించేందుకు హీరో పడే పాట్లు బాగా నవ్విస్తాయి. ఎన్నికల ఎపిసోడ్స్లో హాస్యం పండింది. కానీ క్లైమాక్స్లో ఎమోషన్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. పెద్దగా అంచనాలు పెట్టుకోకుండా థియేటర్కు వెళ్తే కచ్చితంగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు!
ఎవరెలా చేశారంటే?
హీరో నవీన్ వన్ మేన్ షోలా సినిమాని ముందుకు నడిపించాడు. ప్రతీ సీన్లో తెరపై కనిపిస్తూ, నాన్ స్టాప్గా అల్లరి చేస్తుంటాడు. చారులత పాత్రలో మీనాక్షి చౌదరి ఆకట్టుకుంటుంది. ఆమె పాత్రకు ఇందులో ప్రాధాన్యం దక్కింది. ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్లో ఎక్కువ స్క్రీన్ టైమ్ ఉంది. చమ్మక్ చంద్ర, మహేశ్, బుల్లిరాజుగా సుపరిచితమైన మాస్టర్ రేవంత్ అక్కడక్కడా నవ్వించారు.
రావు రమేశ్ పాత్ర కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఓ కొత్త చిట్టి కనిపించి ప్రేక్షకుల్ని సర్ప్రైజ్ చేసింది. మిక్కీ జె.మేయర్ పాటలు, బీజీఎమ్తో సినిమాపై గట్టి ప్రభావమే చూపించారు. కథ, కథనాల కంటే సంభాషణల రచనే ఈ సినిమాకు కీలకం. బలమైన స్టోరీ లేదని అనిపించకూడదని ఎక్కువగా కామెడీపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టారు.
చివరగా
అనగనగా ఒక రాజుతో నవీన్ పొలిశెట్టి సంక్రాంతికి హాస్యం పంచాడు. ఫస్ట్ హాఫ్, సంభాషణలు సినిమాకు పాజిటివ్స్. అయితే అక్కడక్కడ ఊహకు తగ్గట్లే కథ సాగుతుండడం బలహీనతగా చెప్పుకోవచ్చు! అయితే ఓవరాల్గా ఈ అనగనగా ఒక రాజు ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పంచుతాడు.
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!