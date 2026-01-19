రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో 'అనగనగా ఒక రాజు'- నవీన్ పొలిశెట్టి ఖాతాలో రేర్ రికార్డ్
బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్గా రాణిస్తున్న 'అనగనగా ఒక రాజు'- నాలుగో సినిమాతో నవీన్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డ్- ఆనందం వ్యక్తం చేసిన మేకర్స్
Published : January 19, 2026 at 1:50 PM IST
Anaganaga Oka Raju Collections : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి అరుదైన ఘనత సాధించారు. తన లేటెస్ట్ సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు'తో రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరారు. ఆయన హీరోగా డైరెక్టర్ మారి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా 14న రిలీజై హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్ ఆక్యుపెన్సీతో రన్ అవుతోంది. ఫలితంగా ఐదు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.100 కోట్ల (గ్రాస్) మార్క్ అందుకున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా రూ.100.20 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. 'ఎంతో ఘనంగా, ఇంత ధనంగా, అనగనగా హే. రాజుగారి సంక్రాంతిరో, బాక్సాఫీస్ బద్దల్రో, మీరే చూడండ్రో' అంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టర్ పోస్ట్ చేసింది. కాగా, ఇందులో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా నటించి ఆకట్టుకుంది. రావురమేశ్, చమ్మక్ చంద్ర, మాస్టర్ రేవంత్, మహేశ్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు.
The STAR ENTERTAINER arrives in style with 100.2 Cr+ gross in just 5 days making audiences cheer him to the fullest 🔥🔥🧨🧨— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) January 19, 2026
𝑹𝑨𝑱𝑼 𝑮𝑨𝑹𝑰 𝑺𝑨𝑵𝑲𝑹𝑨𝑵𝑻𝑯𝑰 𝑩𝑳𝑶𝑪𝑲𝑩𝑼𝑺𝑻𝑬𝑹 ~ #AnaganagaOkaRaju#AOR In cinemas now! 💥#BlockbusterAOR
Star Entertainer… pic.twitter.com/BgHGpmjIus
కాగా నవీన్ తన కెరీర్లో నాలుగో సినిమాతోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం విశేషం. ఆయన ఇప్పటిదాకా ఏజెంట్ సాయిశ్రీనివాస ఆత్రేయ, జాతి రత్నాలు, మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి సినిమాలతో అలరించారు. నాలుగో సినిమాగా 'అనగనగా ఒక రాజు'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఆయన మరో హిట్ను ఖాతాలో వేసుకోవడమే కాకుండా, ఈ రేర్ ఫీట్ సాధించారు.