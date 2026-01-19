ETV Bharat / entertainment

బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్​గా రాణిస్తున్న 'అనగనగా ఒక రాజు'- నాలుగో సినిమాతో నవీన్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డ్- ఆనందం వ్యక్తం చేసిన మేకర్స్

Published : January 19, 2026 at 1:50 PM IST

Anaganaga Oka Raju Collections : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి అరుదైన ఘనత సాధించారు. తన లేటెస్ట్ సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు'తో రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లో చేరారు. ఆయన హీరోగా డైరెక్టర్ మారి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా 14న రిలీజై హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్ ఆక్యుపెన్సీతో రన్ అవుతోంది. ఫలితంగా ఐదు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.100 కోట్ల (గ్రాస్) మార్క్ అందుకున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా రూ.100.20 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. 'ఎంతో ఘనంగా, ఇంత ధనంగా, అనగనగా హే. రాజుగారి సంక్రాంతిరో, బాక్సాఫీస్ బద్దల్​రో, మీరే చూడండ్రో' అంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టర్ పోస్ట్ చేసింది. కాగా, ఇందులో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్​గా నటించి ఆకట్టుకుంది. రావురమేశ్, చమ్మక్ చంద్ర, మాస్టర్ రేవంత్, మహేశ్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు.

కాగా నవీన్ తన కెరీర్​లో నాలుగో సినిమాతోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లో చేరడం విశేషం. ఆయన ఇప్పటిదాకా ఏజెంట్ సాయిశ్రీనివాస ఆత్రేయ, జాతి రత్నాలు, మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి సినిమాలతో అలరించారు. నాలుగో సినిమాగా 'అనగనగా ఒక రాజు'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఆయన మరో హిట్​ను ఖాతాలో వేసుకోవడమే కాకుండా, ఈ రేర్ ఫీట్ సాధించారు.

