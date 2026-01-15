'అనగనగా ఒక రాజు' డే 1 కలెక్షన్స్- నవీన్ పొలిశెట్టి కెరీర్లో హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్
సంక్రాంతి సినిమాలతో థియేటర్ల వద్ద సందడి- 'అనగనగా ఒక రాజు'తో నవ్వులు పంచుతున్న నవీన్- తొలి రోజు వసూళ్లు ప్రకటించిన నిర్మాణ సంస్థ!
Published : January 15, 2026 at 11:28 AM IST
Anaganaga Oka Raju Collections : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి లేటెస్ట్ సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు' పాజిటివ్ రివ్యూలతో థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న రిలీజైన ఈ సినిమా హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. తన ఎనర్జీతో నవీన్ మళ్లీ ప్రేక్షకులను అలరించాడని ఆడియెన్స్ రివ్యూలు ఇవ్వడంతో సినిమాకు బుకింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ తొలి రోజు వసూళ్ల వివరాలు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ సినిమా మొదటి రోజు వరల్డ్వైడ్గా రూ.22 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిందని నిర్మాణ సంస్థ సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. 'రాజు గారు అసలైన సంక్రాంతి సంబరాలు తెచ్చేశారు. ఇంటిల్ల పాది నవ్వుల సునామీ' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. దీంతో నవీన్ కెరీర్లో హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా 'అనగనగా ఒక రాజు' రికార్డ్ కొట్టింది.
రాజు గారు అసలైన సంక్రాంతి సంబరాలు తెచ్చేసారు….😎🔥#AnaganagaOkaRaju hits 22 Crores+ Worldwide Gross on Day 1 💥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) January 15, 2026
ఇంటిల్ల పాది నవ్వుల సునామీ…. 🤟🏻#AOR In cinemas now #BlockbusterAOR
Star Entertainer @NaveenPolishety @Meenakshiioffl #Maari @MickeyJMeyer @dopyuvraj @vamsi84… pic.twitter.com/beK8ZyaOTi