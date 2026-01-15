ETV Bharat / entertainment

'అనగనగా ఒక రాజు' డే 1 కలెక్షన్స్- నవీన్ పొలిశెట్టి కెరీర్​లో హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్

సంక్రాంతి సినిమాలతో థియేటర్ల వద్ద సందడి- 'అనగనగా ఒక రాజు'తో నవ్వులు పంచుతున్న నవీన్- తొలి రోజు వసూళ్లు ప్రకటించిన నిర్మాణ సంస్థ!

AnaganagaOkaRaju
AnaganagaOkaRaju (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 11:28 AM IST

1 Min Read
Anaganaga Oka Raju Collections : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి లేటెస్ట్ సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు' పాజిటివ్ రివ్యూలతో థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న రిలీజైన ఈ సినిమా హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. తన ఎనర్జీతో నవీన్ మళ్లీ ప్రేక్షకులను అలరించాడని ఆడియెన్స్​ రివ్యూలు ఇవ్వడంతో సినిమాకు బుకింగ్స్​ పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ తొలి రోజు వసూళ్ల వివరాలు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఈ సినిమా మొదటి రోజు వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.22 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిందని నిర్మాణ సంస్థ సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్​ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. 'రాజు గారు అసలైన సంక్రాంతి సంబరాలు తెచ్చేశారు. ఇంటిల్ల పాది నవ్వుల సునామీ' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. దీంతో నవీన్ కెరీర్​లో హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా 'అనగనగా ఒక రాజు' రికార్డ్ కొట్టింది.

