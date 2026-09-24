'ఈ సక్సెస్ ఒక్క రోజులో రాలేదు- 16ఏళ్ల కష్టానికి ఫలితం'- నాని భార్య ఎమోషనల్ నోట్
'ప్యారడైజ్' సినిమా రిలీజ్కు ముందు నాని భార్య ఎమోషనల్ పోస్ట్- 16ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం గురించి రాసుకొచ్చిన అంజన- సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Published : September 24, 2026 at 9:17 AM IST
Nani Wife Anjana Post : ప్యారడైజ్ సినిమాతో నేచురల్ స్టార్ నాని థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా గురువారం గ్రాండ్గా రిలీజైంది. ఈ సినిమా రిలీజ్ నేపథ్యంలో నాని సతీమణి అంజన తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో ఓ ఎమోషనల్ పోస్టు షేర్ చేశారు. తన భర్త 16ఏళ్ల సినీ జర్నీని గుర్తుచేసుకుంటూ సుదీర్ఘమైన నోట్ రాసుకొచ్చారు. అందులో నాని సినిమా థియేటర్లలో చూసేందుకు కాలేజీకి డుమ్మా కొట్టిన రోజులను సంజన గుర్తుచేసుకున్నారు.
'మీరు హీరోగా నటించిన సినిమా చూసేందుకు 2009లో మేం కాలేజీకి డుమ్మా కొట్టిన రోజు నాకు గుర్తుంది. ఆ సినిమా రిలీజ్ రోజున మీ చిత్రం కనీసం మార్నింగ్ షో కూడా వేయడం లేదని అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాతే మాకు తెలిసింది. కొత్త వాళ్ల సినిమాను అనుకున్న టైమ్కు విడుదల చేయడం ఎంత కష్టమో నాకు అప్పుడు తెలిసింది. దీనిపై నేను అప్పుడే ఆలోచించాను. అయితే ఇప్పుడు 16ఏళ్ల తర్వాత 'ప్యారడైజ్' కోసం ప్రేక్షకులు భారీగా థియేటర్లలకు వస్తుండడం చూస్తుంటే మాకు కృతజ్ఞతాభావంతోపాటు, భావోద్వేగం కలిగిస్తోంది'
'రోమ్ నగరం ఒక్క రాత్రిలో నిర్మించలేదు. అచ్చం అలాగే ఈ విజయప్రస్థానం కూడా ఒక్క రోజులో నిర్మించినది కాదు. ఒక్కో సినిమాతో సంపాదించుకున్న ప్రేక్షకుల నమ్మకం. దీనికి నేనే సాక్షిని. ప్రతి సినిమానీ సొంత బిడ్డలా భావించడం నేను చూశాను. కొన్ని తడబడ్డాయి, మరికొన్ని కొన్ని వేగంగా పరిగెత్తాయి. మరికొన్నిసార్లు ఈ ప్రయాణంలో దెబ్బలు కూడా తగిలాయి. కానీ అవీ ముఖ్యం కాదు. అవి ఎప్పటికీ సొంత బిడ్డలే. ఈరోజు 'ప్యారడైజ్' తొలి అడుగు వేస్తోంది. అంతా మంచిగానే జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నా. మంచే జరుగుతుంది కూడా. మీకు అండగా, తోడుగా మేమున్నాం' అని అంజన ఈ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. ఇందులో నాని, తమ కూమారుడితో ఉన్న ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.