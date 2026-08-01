ఆ రోజే 'ప్యారడైజ్' టీజర్ - ఈ సారైనా రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ వస్తుందా?
ప్యారడైజ్ మూవీపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ - టీజర్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసిన మూవీ టీమ్
Published : August 1, 2026 at 12:16 PM IST
Paradise Teaser Update : 'ప్యారడైజ్' మూవీ అప్డేట్ గురించి అటు నేచురల్ స్టార్ నాని ఫ్యాన్స్, ఇటు సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నానితో 'దసరా' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన శ్రీకాంత్ ఓదెల రెండోసారి నానితో జతకడుతున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే ప్యారడైజ్ షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకోగా, టీజర్ను ఆగస్టు 6న విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల సోషల్ మీడియా పోస్టు ద్వారా వివరించడం విశేషం.
టీజర్పై ప్యారడైజ్ టీమ్ అప్డేట్
ప్యారడైజ్ భారీ ఎత్తున, ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రమని, దీని టీజర్ నిమిషం 35 సెకన్ల నిడివి కలిగిన టీజర్ సినిమాలోని కథా ప్రపంచాన్ని, పాత్రలను ఆవిష్కరిస్తుందని సినీ వర్గాలు వివరించాయి. నేచురల్ స్టార్ నాని 'జడల్' పాత్రలో మునుపెన్నడూ చూడని అవతారంలో చాలా పవర్ఫుల్గా ఈ టీజర్లో కనిపించనున్నారని సమాచారం. ఇందులో నానికి జోడీగా కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. లెజెండరీ యాక్టర్ మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
అదే విధంగా బాలీవుడ్ యాక్టర్ రాఘువ్ జుయల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు, తనికెళ్ల భరణి, సోనాలి కులకర్ణి తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇందులో ఆయా షేర్ పాటతో సినిమాపై విపరీతమైన బజ్ క్రియేట్ అయింది. అంతలా ఈ ఒక్కపాట సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. ఆయా షేర్ పాటకు దక్కిన రెస్పాన్స్ వేలే లెవెల్. ఈ పాటకు నెటిజన్లు లక్షల్లో రీల్స్ చేశారు. ఇక సినిమాపై ఇప్పటికే అంచనాలు ఉన్నందన ప్రమోషన్స్ కూడా భారీ స్థాయిలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాని జడల్ గ్లింప్స్, మోహన్ బాబు శికంజ మాలిక్ విలన్ క్యారెక్టర్స్ ఎంతో ఆసక్తిని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. పైగా 'దసరా' సినిమా తర్వాత ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తుండడంతో సినిమాకు రావాల్సినంత హైప్ ఇప్పటికే వచ్చేసింది.
సికింద్రాబాద్ బ్యాక్డ్రాప్లో ప్యారడైజ్
ఈ సినిమా కథ సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో ఉండనుంది. ఇందులో నాని జడల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. మోహన్ బాబు శికంజ మాలిక్, రాఘవ్ జుయల్ విక్రమ్ మాలిక్ పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీళ్లకు సంబంధించిన వీడియో గ్లింప్స్ ఇప్పటికే రిలీజ్ కాగా, లేటెస్ట్గా టీజర్పై అప్డేట్ రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు టీజర్ చూస్తామా అని టీజర్ చూసేందుకు ఉత్సాహాన్ని కనబరుస్తున్నారు.
టీజర్తో రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ వస్తుందా?
వాస్తవానికి ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 26నే రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. ఈ విడుదల తేదీని మేకర్స్ గతేడాదే ప్రకటించారు. కానీ షూటింగ్ ఆలస్యం కావడంతో పోస్ట్పోన్ చేశారు. మార్చి నుంచి ఆగస్టుకు మార్చారు. కానీ ఈ డేట్ కూడా కన్ఫర్మ్ కానట్లు సమాచారం. అయితే ఆగస్టు 6న టీజర్ రిలీజ్ కానుండటంతో టీజర్ చివర్లో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారేమోనని ఆడియెన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా టీజర్ రిలీజ్ తర్వాతే ప్యారడైజ్ రిలీజ్పై ఓ క్లారిటీ అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్యారడైజ్లో ఐటెం సాంగ్!
దీనికితోడు ఆ సినిమాకు సంబంధించి మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇందులో ఒక ఐటెం సాంగ్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సాంగ్కు నానితో ఇదివరకే 'నేను లోకల్' 'దసరా' చిత్రాల్లో నటించిన కీర్తి సురేశ్ ఎంపికైనట్లు టాక్ నడుస్తుంది. ఇందులో ఈ ఐటెం సాంగ్కు కీర్తి సురేశ్ను మేకర్స్ సంప్రదించగా అందుకు ఆమె అంగీకరించినట్లు జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ప్యారడైజ్ను తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, ఇంగ్లిష్, స్పానిష్ భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఇక ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ స్వరాలను సమకూరుస్తుండగా, ఎస్. ఎల్. వి. బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
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