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ప్రీ బుకింగ్స్​లో 'ప్యారడైజ్' ర్యాంపేజ్ - 24 గంటల్లోనే 3 లక్షలకు పైగా టికెట్లు సోల్డ్ ఔట్

ప్రీ సేల్స్​లో కొత్త రికార్డు సెట్ చేసిన 'ది ప్యారడైజ్' - 3 లక్షలకు పైగా అమ్ముడుపోయిన టికెట్లు - ఓవర్సీస్ కాపీ కూడా రెడీ

Nani The Paradise Movie
నాని 'ది ప్యారడైజ్' (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 7:57 AM IST

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Paradise Advance Booking Record : నేచురల్ స్టార్ నాని అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా విడుదలకు మరికొద్ది గంటలే ఉంది. నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి రిలీజ్‌కు ముందే భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ బుకింగ్ సేల్స్​లోనూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. కేవలం 24 గంటల్లోనే బుక్ మై షో యాప్​లో ఏకంగా 3 లక్షలకు పైగా టికెట్ సేల్స్ జరిగి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. మరోవైపు ఓవర్సీస్ కంటెంట్​కు సంబంధించి కూడా లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది. ప్రీమియర్స్ కూడా లైన్ క్లియర్ అయ్యింది.

అగ్రహీరోల చిత్రాలు, భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాలు రిలీజ్ చివరి టైమ్​లో ఓవర్సీస్ కాపీలు సకాలంలో అందక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంటాయి. అయితే నాని ప్యారడైజ్​లో విషయంలో మాత్రం ఆ ఇబ్బంది లేకుండా మేకర్స్ పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అంతకుముందు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తెలుగు కంటెంట్ ఫస్టాప్ ముందే లాక్ అయి క్యూబ్​లో లోడ్ కాగా, వీఎఫ్​ఎక్స్, ఇతర బ్యాలెన్స్ వర్క్ కారణంగా సెకండాఫ్ కంటెంట్ కొద్దిగా ఆలస్యమైనట్లు తెలిసింది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం సెకండాఫ్ కంటెంట్ కూడా ఓవర్సీస్ మార్కెట్​లోనికి సక్సెస్​ఫుల్​గా డెలివరీ అయినట్లు తెలిసింది. దీంతో ముందు అనుకున్నట్లుగానే సెప్టెంబర్ 23 (బుధవారం) సాయంత్రం ప్రీమియర్ షోలు స్టార్ట్ కానున్నాయి. దీనిపై నాని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. ఇక ఓవర్సీస్​కు సంబంధించిన థియేటర్ల లిస్ట్​ను ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ప్రత్యంగిర సినిమాస్ అధికారికంగా వెల్లడించింది.

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