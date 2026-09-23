ప్రీ బుకింగ్స్లో 'ప్యారడైజ్' ర్యాంపేజ్ - 24 గంటల్లోనే 3 లక్షలకు పైగా టికెట్లు సోల్డ్ ఔట్
ప్రీ సేల్స్లో కొత్త రికార్డు సెట్ చేసిన 'ది ప్యారడైజ్' - 3 లక్షలకు పైగా అమ్ముడుపోయిన టికెట్లు - ఓవర్సీస్ కాపీ కూడా రెడీ
Published : September 23, 2026 at 7:57 AM IST
Paradise Advance Booking Record : నేచురల్ స్టార్ నాని అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా విడుదలకు మరికొద్ది గంటలే ఉంది. నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి రిలీజ్కు ముందే భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ బుకింగ్ సేల్స్లోనూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. కేవలం 24 గంటల్లోనే బుక్ మై షో యాప్లో ఏకంగా 3 లక్షలకు పైగా టికెట్ సేల్స్ జరిగి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. మరోవైపు ఓవర్సీస్ కంటెంట్కు సంబంధించి కూడా లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది. ప్రీమియర్స్ కూడా లైన్ క్లియర్ అయ్యింది.
అగ్రహీరోల చిత్రాలు, భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాలు రిలీజ్ చివరి టైమ్లో ఓవర్సీస్ కాపీలు సకాలంలో అందక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంటాయి. అయితే నాని ప్యారడైజ్లో విషయంలో మాత్రం ఆ ఇబ్బంది లేకుండా మేకర్స్ పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అంతకుముందు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తెలుగు కంటెంట్ ఫస్టాప్ ముందే లాక్ అయి క్యూబ్లో లోడ్ కాగా, వీఎఫ్ఎక్స్, ఇతర బ్యాలెన్స్ వర్క్ కారణంగా సెకండాఫ్ కంటెంట్ కొద్దిగా ఆలస్యమైనట్లు తెలిసింది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం సెకండాఫ్ కంటెంట్ కూడా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనికి సక్సెస్ఫుల్గా డెలివరీ అయినట్లు తెలిసింది. దీంతో ముందు అనుకున్నట్లుగానే సెప్టెంబర్ 23 (బుధవారం) సాయంత్రం ప్రీమియర్ షోలు స్టార్ట్ కానున్నాయి. దీనిపై నాని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. ఇక ఓవర్సీస్కు సంబంధించిన థియేటర్ల లిస్ట్ను ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ప్రత్యంగిర సినిమాస్ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
#ThePARADISE - USA🇺🇸 - Final Theatres List🔥— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) September 22, 2026
BIGGEST RELEASE IN 700+ LOCATIONS ACROSS NORTH AMERICA 💥⚡️
Overseas by @PrathyangiraUS, MASSIVE PREMIERES ON SEPT 23 👊@NameisNani @Odela_Srikanth @AnirudhOfficial @SudhakarCheruk5 @SLVCinemasOffl @TheParadiseOffl pic.twitter.com/qYiFzXwwso