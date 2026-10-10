బ్లడీరోమియో నుంచి స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ - నాని స్టైలిష్ లుక్ చూశారా?
నాని బ్లడీ రోమియో నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ను మేకర్స్ షేర్ చేసుకున్నారు - నాని లుక్ను రివీల్ చేస్తూ ఎక్స్ ద్వారా డైరెక్టర్ సుజీత్ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేసుకున్నారు
Published : October 10, 2026 at 7:38 PM IST
Nani Look In Bloody Romeo : నేచురల్ స్టార్ నాని డైరెక్టర్ సుజీత్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న భారీ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా 'బ్లడీ రోమియో'. గతేడాది ఈ సినిమాను అనౌన్స్ చేయగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేసి ఆడియెన్స్లో క్యూరియాసిటీని పెంచారు. కానీ అప్పటి నుంచి దీనిపై ఏ విధమైన అప్డేట్లను చిత్రబృందం ఇవ్వలేదు. అయితే శనివారం ఇందులో నాని క్యారెక్టర్కు సంబంధించి చేసిన లుక్ టెస్ట్ను మేకర్స్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో నాని స్టైలిష్ అండ్ రగ్గడ్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా ఈ క్రేజీ అప్డేట్ను ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకోవడం విశేషం.
ఇటీవల 'ది ప్యారడైజ్'తో ప్రేక్షకులను అలరించిన నాని ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్, యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకాలపై వెంకట్ బోయనపల్లి, నాని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఈ మూవీ ఉంది. దసరా తర్వాత సెట్స్పైకి వెళ్లనున్న ఈ మూవీని వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం నాటికి పూర్తి చేసి, వేసవికి థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ముస్తాబు కానున్న ఈ సినిమాలో నాని గ్యాంగ్స్టర్ క్యారెక్టర్లో అలరించనున్నారు.
The vibe shift 🧿❤️🔥 #BloodyRomeo @nameisnani https://t.co/MIUbcsLLHt— Sujeeth (@Sujeethsign) October 10, 2026