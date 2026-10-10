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బ్లడీరోమియో నుంచి స్పెషల్ సర్​ప్రైజ్ - నాని స్టైలిష్ లుక్​ చూశారా?

నాని బ్లడీ రోమియో నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్​ను మేకర్స్ షేర్ చేసుకున్నారు - నాని లుక్​ను రివీల్ చేస్తూ ఎక్స్ ద్వారా డైరెక్టర్ సుజీత్ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేసుకున్నారు

Nani Look Test For Bloody Romeo
నటుడు నాని (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2026 at 7:38 PM IST

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Nani Look In Bloody Romeo : నేచురల్ స్టార్ నాని డైరెక్టర్ సుజీత్ కాంబినేషన్​లో రాబోతున్న భారీ గ్యాంగ్​స్టర్ డ్రామా 'బ్లడీ రోమియో'. గతేడాది ఈ సినిమాను ​అనౌన్స్ చేయగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గ్లింప్స్​ను రిలీజ్ చేసి ఆడియెన్స్​లో క్యూరియాసిటీని పెంచారు. కానీ అప్పటి నుంచి దీనిపై ఏ విధమైన అప్డేట్లను చిత్రబృందం ఇవ్వలేదు. అయితే శనివారం ఇందులో నాని క్యారెక్టర్​కు సంబంధించి చేసిన లుక్​ టెస్ట్​ను మేకర్స్ అఫీషియల్​గా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో నాని స్టైలిష్ అండ్ రగ్గడ్ లుక్​లో కనిపిస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా ఈ క్రేజీ అప్డేట్​ను ఫ్యాన్స్​తో షేర్ చేసుకోవడం విశేషం.

ఇటీవల 'ది ప్యారడైజ్'తో ప్రేక్షకులను అలరించిన నాని ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, యునానిమస్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకాలపై వెంకట్‌ బోయనపల్లి, నాని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఈ మూవీ ఉంది. దసరా తర్వాత సెట్స్‌పైకి వెళ్లనున్న ఈ మూవీని వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం నాటికి పూర్తి చేసి, వేసవికి థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారీ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా ముస్తాబు కానున్న ఈ సినిమాలో నాని గ్యాంగ్‌స్టర్‌ క్యారెక్టర్​లో అలరించనున్నారు.

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