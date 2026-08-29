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ప్యారడైజ్​ నుంచి 'యేష నాగుల కట్టమీద'- నాటు మాస్​ బీట్​తో ఊపు ఊపేస్తుందిగా!

మాస్ బీట్​తో ఆడియెన్స్​ను ఊపేస్తున్న సాంగ్- ఫుల్​గా ఆకట్టుకుంటున్న లిరిక్స్

Paradise Second Single
నాని ప్యారడైజ్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 11:14 AM IST

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Paradise Second Single : నేచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్ మూవీ 'ప్యారడైజ్' నుంచి హుషారైన సాంగ్ వచ్చేసింది. అమెరికాలోని డల్లాస్ వేదికగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ నిర్వహించిన లైవ్​లో కాన్సర్ట్​లో 'యేష నాగుల' అనే సాంగ్​ను రిలీజ్ చేశారు. అనంతరం డిజిటల్ ఫ్లాట్​ఫాంలో పాట అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాసర్ల శ్యాం ఈ సాంగ్​కు లిరిక్స్ అందించగా, జంగిరెడ్డి, సందీప్ కుమార్ పాడారు.

ఈ స్పెషల్ సాంగ్​లో నానితో కలిసి హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ వేసే స్టెప్పులు ఆడియెన్స్​ను అలరిస్తాయని తెలుస్తోంది. సినిమాలో నానికి జోడీగా యంగ్ హీరోయిన్ కయాదు లోహర్ కనిపించనున్నారు. ఇందులో సీనియర్ హీరో మోహన్​బాబు, తనికెళ్ల భరణి, సంపూర్ణేశ్ బాబు, రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్​తో సహా పలు విదేశీ భాషల్లో సైతం గ్రాండ్​​గా సెప్టెంబర్ 24 రిలీజ్ కానుంది.

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