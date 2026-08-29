ప్యారడైజ్ నుంచి 'యేష నాగుల కట్టమీద'- నాటు మాస్ బీట్తో ఊపు ఊపేస్తుందిగా!
మాస్ బీట్తో ఆడియెన్స్ను ఊపేస్తున్న సాంగ్- ఫుల్గా ఆకట్టుకుంటున్న లిరిక్స్
Published : August 29, 2026 at 11:14 AM IST
Paradise Second Single : నేచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్ మూవీ 'ప్యారడైజ్' నుంచి హుషారైన సాంగ్ వచ్చేసింది. అమెరికాలోని డల్లాస్ వేదికగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ నిర్వహించిన లైవ్లో కాన్సర్ట్లో 'యేష నాగుల' అనే సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. అనంతరం డిజిటల్ ఫ్లాట్ఫాంలో పాట అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాసర్ల శ్యాం ఈ సాంగ్కు లిరిక్స్ అందించగా, జంగిరెడ్డి, సందీప్ కుమార్ పాడారు.
ఈ స్పెషల్ సాంగ్లో నానితో కలిసి హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ వేసే స్టెప్పులు ఆడియెన్స్ను అలరిస్తాయని తెలుస్తోంది. సినిమాలో నానికి జోడీగా యంగ్ హీరోయిన్ కయాదు లోహర్ కనిపించనున్నారు. ఇందులో సీనియర్ హీరో మోహన్బాబు, తనికెళ్ల భరణి, సంపూర్ణేశ్ బాబు, రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్తో సహా పలు విదేశీ భాషల్లో సైతం గ్రాండ్గా సెప్టెంబర్ 24 రిలీజ్ కానుంది.
Dishti anthaaa povaleeeeee 🔥🔥🔥— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) August 29, 2026
Naatu masssss #Yeshanagula madness takes over all overrrr pic.twitter.com/HuIVNNF1yR