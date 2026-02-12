నాని 'ప్యారడైజ్' వాయిదా- కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే- అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్
నాని ప్యారడైజ్ బిగ్ అప్డేట్- కొత్త రిలీజ్ తేదీని ప్రకటించిన మేకర్స్- పోస్టర్ రిలీజ్
Published : February 12, 2026 at 6:12 PM IST
Nani Paradise Release Date : నేచురల్ స్టార్ నాని కొత్త సినిమా ప్యారడైజ్ ముందు నుంచీ ప్రచారం జరిగినట్లుగానే విడుదల వాయిదా పడింది. ఈ సినిమాను మార్చి 27న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు గతేడాదే మేకర్స్ ప్రకటించారు. అయితే ఆ సమయానికి సినిమా థియేటర్లలోకి రాకపోవచ్చని కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగింది. చివరకు అదే నిజమైంది. వాయిదా వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ చిత్రాన్ని మార్చి నుంచి ఆగస్టుకు షిఫ్ట్ చేశారు. ఆగస్టు 21న విడుదల చేయనున్నట్లు కొత్త తేదీని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. అందులో రెండు వైపులా జడలు ఉన్నాయి. జడల చివర్లో రక్తంతో తడిసినట్లు కనిపిస్తుంది. 'ఆగస్టు 21 నుంచి జడల్ జమానా షురూ కానుంది' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.
August 21st.— Nani (@NameisNani) February 12, 2026
#JadalZamanaFromAug21 #TheParadise
కాగా, ఈ సినిమాను శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో నాని సరసన కయాదు లోహార్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. రాఘవ జూయాల్, సోనాలి కుల్కర్ణి ఆయా పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంగా సాగే ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని 'జడల్' అనే విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇక తెలుగుసహా ఈ సినిమా మొత్తం 8 భాషల్లో ఆగస్టు 21న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.