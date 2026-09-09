ప్రీ బుకింగ్స్లో 'ప్యారడైజ్' సెన్సేషన్- 4 గంటల్లోనే లక్షకు పైగా టికెట్లు సోల్డ్ ఔట్!
నార్త్ అమెరికాలో ప్యారడైజ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ- ఓపెన్ అయిన కేవలం 4 గంటల్లోనే లక్షకు పైగా టికెట్ సేల్స్
Published : September 9, 2026 at 11:08 AM IST
Paradise Pre Bookings : నేచురల్ స్టార్ నాని - శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబోలో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ది ప్యారడైజ్'. ఆడియెన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో నార్త్ అమెరికాలో దీని అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ బుధవారం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక ప్రీ సేల్స్లో ఈ సినిమా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయిన కేవలం 4 గంటల్లోనే దాదాపు 1 లక్షకు పైగా అమ్ముడుపోయినట్లు తెలిసింది. దీంతో ప్యారడైజ్ రిలీజ్కు ముందే బాక్సాఫీసు వద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ మైలురాయిని అత్యంత వేగంగా అందుకున్న తెలుగు సినిమాగా ప్యారడైజ్ అరుదైన ఘనతను సాధించింది. నార్త్ అమెరికాలో ప్యారడైజ్ ప్రీమియర్స్ సెప్టెంబర్ 23 నుంచే మొదలు కానున్నాయి.
JADAL'S HUNTING STARTS WITH A BANG 💥💣— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) September 9, 2026
ALL TIME FASTEST $100K+ NORTH AMERICA PREMIERES PRE-SALES - Only from @Cinemark 🔥🔥🔥#ThePARADISE Overseas By @PrathyangiraUS, Premieres On SEPT 23 👊@NameisNani @Odela_Srikanth @AnirudhOfficial @SudhakarCheruk5 @SLVCinemasOffl… pic.twitter.com/YbQJDYbiUJ