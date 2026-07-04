నేషనల్ అవార్డ్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్- వచ్చే వారం కూడా అనౌన్స్మెంట్ డౌటే!
ఇంకా పరిశీలనలో జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల జ్యూరీ - కన్ఫర్మ్ కాని విజేతలు- ప్రకటనకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం!
Published : July 4, 2026 at 4:17 PM IST
National Film Awards 2026 : 2026 నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ప్రకటనపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వాస్తవానికి శుక్రవారం అవార్డుల ప్రకటన జరగాల్సి ఉంది. కానీ పలు కారణాల వల్ల ఆఖర్లో వాయిదా పడింది. దీంతో వచ్చే వారంలో ప్రభుత్వం విజేతలను ప్రకటించవచ్చని ప్రచారం సాగుతున్న నేపథ్యంలో తాజా సమాచారం బయటకు వచ్చింది. అవార్డుల ప్రకటన వచ్చే వారం కూడా ఉండకపోవచ్చని తెలిసింది. విజేతలను ఖరారు చేసేందుకు ఇంకో వారం కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతల ప్రకటనకు వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు పట్టొచ్చని ప్రభుత్వ వర్గాలు శనివారం తెలిపాయి. ప్రస్తుతం జ్యూరీ ఇంకా విజేతలను ఖరారు చేసే ప్రక్రియలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియకు ఆలస్యం అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. "జ్యూరీ పరిశీలన కొనసాగుతోంది. కొందరు సభ్యులకు ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ప్రక్రియకు మరికొంత సమయం పట్టవచ్చు. అందుకే ప్రకటన వెలువడానికి వారం కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది" అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే "ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు మీడియా సంస్థలు ఊహాజనిత కథనాలను ప్రచురించడం లేదా ప్రసారం చేయడం మానుకోవాలని కోరుతున్నాం" అని తెలిపాయి.
కాగా, 2024 డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలిస్తారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేస్తారు. భారత్లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందుసో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రదానం చేస్తారు.