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'ETV Win'లో నేషనల్ అవార్డ్ మూవీ 'కమిటీ కుర్రోళ్లు'- సినిమా కథేంటంటే?

నేషనల్ అవార్డ్స్​లో సత్తా చాటిన కమిటీ కుర్రోళ్లు ఈటీవీ విన్​లో- పుష్ప, కల్కి సినిమాలు ఏ ఓటీటీలో ఉన్నాయంటే?

Committee Kurrollu
Committee Kurrollu (Source : ETV Win, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 7:19 PM IST

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Committee Kurrollu National Award : కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించిన 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో 2024లో రిలీజైన 'కమిటి కుర్రోళ్లు' పురస్కారం దక్కించుకుంది. ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో తెలుగు నుంచి ఈ సినిమాకు అవార్డు దక్కింది. దర్శకుడు యదు వంశీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా 2024లో మంచి విజయం అందుకుంది. కొణిదెల నిహారిక పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమాను నిర్మించారు. నిర్మాతగా రూపొందించిన తొలి సినిమాతోనే ఆమె సక్సెస్ అందుకున్నారు.

యువ నటీనటులతో రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు దక్కడంతో మళ్లీ ట్రెండింగ్​లోకి వచ్చింది. బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డుతోపాటు బెస్ట్ మేకప్​మ్యాన్​గా పి రవికుమార్​కు పురస్కారం దక్కింది. అయితే ఈ సినిమాను చూడాలనుకుంటే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లామ్​ఫామ్ ఈటీవీ విన్ (ETV Win)లో అందుబాటులో ఉంది. తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు మంచి కంటెంట్ అందిస్తున్న ఈటీవీ విన్, 2024 సెప్టెంబర్ నుంచి స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులో ఉంచింది.

గోదావ‌రి జిల్లా కథ
గోదావ‌రి జిల్లాల్లో పురుషోత్తంప‌ల్లి అనే గ్రామంలో 12ఓళ్ల ఓసారి భ‌రింకాళ‌మ్మత‌ల్లి జాత‌ర‌ జరుగుతుంది. ఈ జాతర ఉత్సవాల్లో భాగంగా బ‌లి చేట చేస్తారు. అయితే ఈసారి జాత‌ర జ‌రిగిన 10 రోజుల‌కు గ్రామంలో స‌ర్పంచ్ ఎలక్షన్ ఉంటాయి. దీంతో ఈ ఎన్నిక‌ల్లో ఆ ఊరి ప్ర‌స్తుత స‌ర్పంచ్ బుజ్జి (సాయికుమార్‌)పై పోటీ చేసేందుకు గ్రామంలోని కుర్రాళ్ల‌లో ఒక‌డైన శివ (సందీప్ స‌రోజ్) ఆసక్తి చూపిస్తాడు. కానీ, గ‌త జాత‌ర స‌మ‌యంలో జరిగిన గొడవలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, జాత‌ర ముగిసే దాకా వ‌ర‌కు ఎలక్షన్స్ ప్ర‌చారం చేయకూడదని పంచాయతీలో ఊరి పెద్ద‌లు తీర్పు ఇస్తారు. అయితే ఆ త‌ర్వాత ఏం జరిగింది? జాత‌ర ఈసారి ఎలా జ‌రిగింది? 12ఏళ్ల కిందట కులాల గొడ‌వ కారణంగా విడిపోయిన శివ మిత్ర బృందం ఎలా ఒకటైంది? గ్రామ స‌ర్పంచ్ ఎన్నిక‌ల్లో ఎవ‌రు నెగ్గారు? అన్న‌ది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి.

ఈ సినిమాతోపాటు అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2, ప్రభాస్ కల్కి, నివేథా థామస్ 35 చిన్న కథ కాదు, దుల్కర్ సల్మాన్ లక్కీ భాస్కర్ సినిమాలకు కూడా ఆయా విభాగాల్లో అవార్డులు దక్కాయి. మరి ఈ సినిమాలు ఏయే ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్నాయంటే?

  • పుష్ప 2- నెట్​ఫ్లిక్స్
  • కల్కి - అమెజాన్ ప్రైమ్ (తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం), నెట్​ఫ్లిక్స్ (హింది)
  • 35 చిన్న కథ కాదు - ఆహా
  • లక్కీ భాస్కర్ - నెట్​ఫ్లిక్స్

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