ఆస్కార్ బరిలో నిలిచిన సినిమాలో నటించి నేషనల్ అవార్డు- కానీ ఇప్పుడు ఆటో నడుపుతున్నాడు!
'సలామ్ బాంబే' తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు - ఉత్తమ బాలనటుడిగా జాతీయ అవార్డు అందుకున్న ముంబయి కుర్రాడు - చివరికి కుటుంబ పోషణకు ఆటో నడుపుతున్న నటుడు
Published : July 14, 2026 at 12:44 PM IST
Salaam Bombay Actor: సినిమాల్లో నటించి ఆ తరువాత పేదరికంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న నటీనటులు, టెక్నిషియన్స్ ఎంతో మంది ఉన్నారు. కేవలం నటించడమే కాకుండా ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ అవార్డు సాధించిన ఒక నటుడు మళ్లీ వీధుల్లో బతకాల్సి రావడం నిజంగా ఊహించని విషయం. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితే షఫీక్ సయ్యద్ జీవితంలో ఎదురైంది. 80ల కాలంలో సినిమాల్లో చూపించే ముంబయి నగరం నిజంగా ఎలా ఉంటుందో చూడాలనే ఆశతో షఫీక్ ఇంట్లోంచి పారిపోయి టికెట్ లేకుండా రైలెక్కి ముంబయి చేరుకున్నాడు. అక్కడ చర్చ్గేట్ స్టేషన్ దగ్గర వీధుల్లో బతుకుతున్న సమయంలో ఒకరోజు ఓ మహిళ అతని దగ్గరకు వచ్చి యాక్టింగ్ వర్క్షాప్కి వస్తే ఇరవై రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పింది. మిగతా పిల్లలు అది మోసం అనుకుని పారిపోగా షఫీక్ మాత్రం ఆకలికి తాళలేక ఒప్పుకున్నాడు. ఆ నిర్ణయమే అతని జీవితాన్ని మార్చేసింది. అక్కడ ఆడిషన్స్ చేయగా మీరా నాయర్ దర్శకత్వం వహించిన 'సలామ్ బాంబే' (1988) చిత్రంలో నటించే అవకాశం దక్కింది. ఆ సినిమా బెస్ట్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో ఆస్కార్ నామినేషన్ దక్కించుకున్న మూడు ఇండియన్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
నిజ జీవిత కథలా అనిపించిన పాత్ర
ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తాను అసలు నటిస్తున్నట్లుగా ఫీల్ అవ్వలేదని షఫీక్ గతంలో ఒక మ్యాగజైన్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నాడు. సినిమాలో ఉన్న భాష, కథ, పరిస్థితులు అన్నీ తాను అప్పటికే అనుభవించినవి కావడంతో చాలా సులువుగా నటించగలిగానని చెప్పాడు. జనాలు దీనిని ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అన్నారని కానీ వాస్తవానికి అది తన సొంత కథ లాంటిదని పేర్కొన్నాడు. వీధుల్లో బతికే భారతీయుల జీవితం అందులో ఉందని చావుకి దగ్గరగా ఉండే ఆ జీవితాన్ని తాను అప్పటికే అనుభవించానని వివరించాడు. రఘువీర్ యాదవ్, నానా పటేకర్, అనితా కన్వర్ లాంటి సహనటులు తనకు ఎంతో సహాయం చేశారని చెప్పాడు. ఎదుటి వ్యక్తి చేసే యాక్షన్కు నిజాయితీగా రియాక్ట్ అవ్వడమే నటన అని తాను అక్కడే నేర్చుకున్నానని, కెమెరా ముందు సహజంగా ఉండటం తనకు సెట్స్ మీదే తెలిసిందని షఫీక్ ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నాడు.
ఊహించని విధంగా ముగిసిన కల
ఆ సినిమాలో నటించినందుకు తనకు 15 వేల రూపాయలు చెల్లించారని, 52 రోజుల పాటు జరిగిన షూటింగ్ పూర్తయ్యాక తాను ముంబయి స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ సినిమాలు చూసేవాడినని షఫీక్ తెలిపాడు. సినిమా సూపర్ హిట్ కావడం ఏకంగా రాష్ట్రపతితో కలిసి ఫోటోలు దిగడం అదంతా ఒక కల లాగా అనిపించిందని మురిసిపోయాడు. అయితే ఆ కల చాలా త్వరగానే చెదిరిపోయింది. సినిమా యూనిట్ అంతా వాళ్ల పనుల్లో వాళ్లు బిజీ అయిపోవడంతో షఫీక్ ఒంటరి అయ్యాడు. అవకాశాల కోసం దాదాపు ఎనిమిది నెలల పాటు ముంబయి వీధుల్లో తిరుగుతూ ఎందరో నిర్మాతల తలుపులు తట్టాడు. కానీ అదృష్టం ఏమాత్రం కలిసిరాలేదు. ఇంత పెద్ద హిట్ సినిమాలో నటించినా సరే బాలీవుడ్ లో అవకాశాలు దక్కించుకోవడం అతనికి చాలా కష్టంగా మారింది.
అవకాశాల కోసం ఎన్నో అవమానాలు
ముంబయిలో ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు తన పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండేదని షఫీక్ వాపోయాడు. సలామ్ బాంబే సినిమా ఎన్నో అంతర్జాతీయ అవార్డులు తెచ్చుకున్నా అవేవీ తనకు దక్కలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. కేవలం దిల్లీలో జరిగిన నేషనల్ అవార్డ్ ఫంక్షన్కు మాత్రమే తనను పిలిచారని చెప్పాడు. అవకాశాల కోసం ముంబయిలోని ఎన్నో స్టూడియోల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరిగాడట. తన గురించి పేపర్లలో వచ్చిన వార్తల క్లిప్పింగ్స్ తీసుకుని వెళ్లి చూపిస్తూ అడిగేవాడట. అయితే అక్కడున్న జూనియర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఆ పేపర్ కటింగ్స్లో ఉన్న ఫోటో చూసి అవకాశం ఇవ్వకపోగా ఈరోజు అన్నం తిన్నావా అని జాలిగా అడిగేవారని తన చేదు అనుభవాలను పంచుకున్నాడు.
🌟 From the Silver Screen to the Streets.— Dibyendu K Das (@dibyendu_das) July 13, 2026
National Award-winning actor Shafiq Syed, remembered by millions for his unforgettable role in Salaam Bombay!, is now earning his livelihood by driving an auto-rickshaw in Bengaluru. pic.twitter.com/AMlRJTeWYK
ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఆటో డ్రైవర్
ఇక ముంబయిలో తనకు అవకాశాలు రావని అర్థం చేసుకున్న షఫీక్ పూర్తిగా ఆశలు వదులుకుని తన సొంత ప్రాంతమైన బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చేశాడు. అక్కడ నటన అనే ఆలోచనను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి బతకడం కోసం ఆటో రిక్షా డ్రైవర్గా మారాడు. ఐదుగురు సభ్యులున్న తన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి రోజుకు కేవలం వంద యాభై రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. ఒక జాతీయ స్థాయి అవార్డు గెలుచుకున్న ఒక అద్భుతమైన నటుడు చివరకు ఆటో నడపడం అనేది చాలా బాధాకరమని నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సలామ్ బాంబే తర్వాత షఫీక్ గౌతమ్ ఘోష్ దర్శకత్వం వహించిన పతంగ్ అనే సినిమాలో మాత్రమే కనిపించాడు. ఆ సినిమా తర్వాత కెమెరాకు సినిమాలకు శాశ్వతంగా గుడ్ బై చెప్పేసి తన సాధారణ జీవితంలో సెటిల్ అయిపోయాడు.
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