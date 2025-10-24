ETV Bharat / entertainment

షారుక్ ఖాన్ ఓ బోరింగ్ యాక్టర్- ఎప్పుడూ అలానే అనిపిస్తుంది: బాలీవుడ్ యాక్టర్ షాకింగ్ కామెంట్స్!

బాలీవుడ్ యాక్టర్స్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన నటుడు నసీరుద్దీన్ షా- ఏమన్నారంటే?

Shahrukh Khan
Shahrukh Khan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Actor On Shahrukh Khan : బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనదైన ముద్రవేశారు ప్రముఖ నటుడు నసీరుద్దీన్ షా. తన అద్బుత నటనతో నసీర్ ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. అయితే నసీరుద్దీన్ ది మనసులో ఏది దాచుకోకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే మనస్తత్వం. తన తోటి నటుల గురించి పలుమార్లు నిర్మొహమాటంగా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడలేదు. రాజేశ్ ఖన్నా, దిలీప్ కుమార్, అమితాబ్ బచ్చన్ వరకు అనేక మంది సినీ ప్రముఖుల గురించి తన ఒపీనియన్ ను పంచుకుని చాలాసార్లు వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే బాలీవుడ్ నటులు షారుక్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్ గురించి నసీరుద్దీన్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్న ఓ పాత ఇంటర్వ్యూ వీడియో ఆన్‌ లైన్‌ లో చక్కర్లు కొడుతోంది. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలోనూ వైరల్ గా మారింది.

'షారుక్ బోరింగ్ యాక్టర్- ఆ విషయంలో అభిమానం ఉంది'
బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్​కు దేశవిదేశాల్లోనూ లక్షలాది అభిమానులు ఉన్నారు. ఆయన నటన, స్టైల్ కు అభిమానులు ఫిదా అయిపోతారు. షారుక్ సినిమాలు కాస్త పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినా రూ.వంద కోట్లలో కలెక్షన్లు వస్తాయి. అయితే ఈ నటుడి గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో నసీరుద్దీన్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. షారుక్ బోరింగ్ యాక్టర్ అని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో వెంటనే కలుగజేస్తుకున్న యాంకర్ షారుక్ కూడా ఎటువంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా స్వతహాగా ఎదిగారని నసీరుద్దీన్ ను ప్రశ్నించారు. అందుకు నసీర్ ధీటుగా బదులిచ్చారు. "అవును, ఎవరి మద్దతు లేకుండా షారుక్ కెరీర్ లో సక్సెస్ అయ్యారు. ఆ విషయంలో నాకు షారుఖ్ పట్ల గొప్ప అభిమానం ఉంది. కానీ అతడు బోరింగ్ యాక్టర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది" అని నసీర్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు.

అక్షయ్ గురించి ఏమన్నారంటే?
షారుక్ గురించి అలా మాట్లాడిన నసీరుద్దీన్ అక్షయ్ కుమార్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖాన్స్, కుమార్స్, దేవగన్స్ వంటి ప్రముఖ నటుల సినిమాలు మీరు చూస్తారా? వారి నటనా ప్రతిభను అభినందిస్తున్నారా? అని యాంకర్ అడగ్గా నసీర్ నిర్మొహమాటంగా సమాధానం ఇచ్చారు. "నేను ఖాన్స్, కుమార్స్, దేవగన్స్ నటించిన సినిమాలను చూడను. నేను వారిలో చాలా మందితో కలిసి పనిచేశాను. కానీ వారిలో ఎవరూ నన్ను నటనతో ఆకట్టుకోలేదు. అయితే నేను అక్షయ్ కుమార్ ను మాత్రమే ఇష్టపడతాను. ఎందుకంటే ఎటువంటి మార్గదర్శకత్వం లేదా గాడ్ ఫాదర్, బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా అక్షయ్ ప్రేక్షకుల మనసులో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. అతడు కష్టపడి మంచి నటుడు అయ్యాడు." అని నసీరుద్దీన్ సమాధానమిచ్చారు.

ఇద్దరితోనూ సినిమాల్లో స్క్రీన్ షేరింగ్
కాగా, నసీరుద్దీన్ షా అక్షయ్ కుమార్, షారుఖ్ ఖాన్ ఇద్దరితోనూ పలు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. అక్షయ్‌ తో కలిసి 'మోహ్రా'లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోగా, షారుక్ తో 'కభీ హాన్ కభీ నా', 'చమత్కార్', 'మై హూ నా'లో కలిసి యాక్ట్ చేశారు. అయితే ఆసక్తికరంగా, 'మై హూ నా' సినిమాలో నటించేందుకు తొలుత నసీరుద్దీన్ షా ఒప్పుకోలేదట. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. నసీరుద్దీన్ షాను తొలుత విలన్ పాత్ర పోషించమని కోరామని ఆమె చెప్పారు. " 'మై హూ నా'లో విలన్ రోల్ పోషించమని నసీరుద్దీన్ వద్దకు వెళ్లాను. విలన్ పాత్ర కోసం చాలా మంది నటులను సంప్రదించినా, మా మొదటి ఆప్షన్ మాత్రం నసీరుద్దీనే. ఆయన అందులో విలన్ రోల్ చేసేందుకు ఒప్పుకోలేదు. " అని ఫరా ఖాన్ పేర్కొన్నారు. కాగా, అదే సినిమాలో బ్రిగేడియర్ శేఖర్ ప్రసాద్ శర్మ పాత్రను నసీరుద్దీన్ పోషించడం గమనార్హం.

నటనతో ప్రేక్షకుల మనసులో స్థానం
1975లో తెరంగేట్రం చేసిన నసీరుద్దీన్‌ నిషాంత్‌, చక్ర, బజార్‌, మిర్చ్‌ మసాలా, కర్మ, సర్‌, హిమ్మత్, బొంబాయి బాయ్స్‌ సహా 100కుపైగా సినిమాల్లో వైవిధ్య పాత్రలు పోషించారు. తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లిష్‌ భాషల్లో కూడా యాక్ట్ చేశారు. ఇన్నేళ్ల ప్రస్థానంలో మూడు జాతీయ అవార్డులు, పలు ఫిల్మ్‌ ఫేర్‌, ఇంటర్నేషనల్‌ ఇండియన్‌ ఫిల్మ్‌ అకాడమీ పురస్కారాలను అందుకున్నారు.

