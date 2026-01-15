ETV Bharat / entertainment

నారీ నారీ నడుమ మురారి రివ్యూ: శర్వానంద్ మెప్పించారా? కమ్ బ్యాక్ మూవీగా నిలిచిందా?

శర్వానంద్ నటించిన నారీ నారీ నడుమ మురారి- సినిమా రివ్యూ మీకోసం!

Nari Nari Naduma Murari Review
Nari Nari Naduma Murari Review (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 8:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nari Nari Naduma Murari Movie Review : సంక్రాంతి బరిలో చివరిగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన చిత్రం నారీ నారీ నడుమ మురారి. చాలా కాలం తర్వాత శర్వానంద్ నటించిన పూర్తి స్థాయి వినోదాత్మక సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. సామజవరగమన సినిమాతో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించిన దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు కావడంతో, మరోసారి అదే స్థాయి వినోదం దక్కుతుందా? అనే ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఈ సినిమా ఆ అంచనాలను అందుకుందా? శర్వానంద్‌కు ఇది సరైన కంబ్యాక్‌గా నిలిచిందా? ఇప్పుడు చూద్దాం.

కథ ఏమిటంటే?
గౌతమ్‌ (శర్వానంద్‌) బీటెక్‌ పూర్తి చేసి ఆర్కిటెక్ట్‌గా పని చేస్తున్న యువకుడు. అతడు నిత్య (సాక్షి వైద్య)ను ప్రేమిస్తాడు. ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు. అయితే నిత్య తండ్రి రామలింగం (సంపత్ రాజ్‌) ఈ పెళ్లికి మొదట ఒప్పుకోడు. చివరికి ఒక షరతుతో అంగీకరిస్తాడు. అదేంటంటే పెళ్లి రిజిస్టర్ ఆఫీస్‌లోనే జరగాలి. అనుకోని పరిస్థితుల్లో గౌతమ్ ఈ షరతుకు ఓకే చెబుతాడు. పెళ్లి కోసం దరఖాస్తు చేసిన తర్వాతే అతడి జీవితంలో పెద్ద సమస్య మొదలవుతుంది. గౌతమ్ గతంలో కాలేజీలో ప్రేమించిన దియా (సంయుక్త) మళ్లీ అతడి జీవితంలోకి రావడం కథలో కీలక మలుపు. ఒకవైపు నిత్యతో పెళ్లి, మరోవైపు దియా గతంతో సంబంధం ఈ రెండింటి మధ్య గౌతమ్ చిక్కుకుపోతాడు. ఈ వ్యవహారంలో అతడి తండ్రి కార్తీక్‌ (నరేశ్‌), పిన్ని పల్లవి (సిరి హనుమంతు)ల దాంపత్య జీవితం కూడా విడాకుల దాకా వెళ్తుంది. దీనికి గౌతమ్ చేసిన తప్పులే కారణమా? లవకుశ (సత్య), సత్యమూర్తి (సునీల్‌), గుణశేఖర్‌ (వెన్నెల కిశోర్‌) పాత్రలు ఈ కథలో ఎలా కీలకంగా మారాయి? చివరికి గౌతమ్ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడతాడు? అన్నది సినిమాను చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

సినిమా సాగిన విధానం ఇలా!
మొదటి సన్నివేశం నుంచే దర్శకుడు ఇది పూర్తిగా కామెడీ జానర్ సినిమా అనే సంకేతాన్ని ఇస్తాడు. వయసైన తండ్రి యువతిని ప్రేమించడం, ఆ ప్రేమను కొడుకు బలవంతంగా పెళ్లి వరకు తీసుకెళ్లడం వంటి సన్నివేశాలతో నవ్వులు మొదలవుతాయి. ఆ తర్వాత గౌతమ్ – నిత్యల ప్రేమకథను సరళంగా చూపిస్తూ కథను పెళ్లి దిశగా నడిపిస్తారు. నిత్య తండ్రితో గౌతమ్ తన ప్రేమకథను చెప్పే సన్నివేశాలు, వాటికి వచ్చే కామెడీ డైలాగ్స్ మంచి వినోదాన్ని ఇస్తాయి. అయితే కథ రిజిస్టర్ ఆఫీస్‌కు చేరిన తర్వాతే అసలు వినోదం మొదలవుతుంది. అక్కడి నుంచి సినిమా పూర్తిగా నవ్వుల ట్రాక్‌లోకి వెళ్తుంది.

గౌతమ్ గత ప్రేమకథ బయటపడటం, దియా మళ్లీ అతడి జీవితంలోకి రావడం, ఒక తప్పును దాచేందుకు మరో తప్పు చేయడం… ఇలా ఒక్కొక్క సంఘటన కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. ద్వితీయార్ధంలో కోర్టు చుట్టూ నడిచే విడాకుల డ్రామా, ఆఫీస్‌లో వచ్చే సమస్యలు అన్నీ కలిసి మంచి కామెడీని పండించాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి కథల్లో ద్వితీయార్ధం బోర్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ దర్శకుడు ఆ లోపం రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు. ప్రీక్లైమాక్స్‌లో సినిమా కొంచెం భావోద్వేగంగా మారినా, క్లైమాక్స్‌ను పూర్తిగా వినోదాత్మకంగా ముగించడం ప్లస్ పాయింట్. ప్రేక్షకులు నవ్వుతూ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేలా సినిమా ముగుస్తుంది.

నటీనటుల నటన ఇలా!
శర్వానంద్ ఈ సినిమాలో తన కామెడీ టైమింగ్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య ఇరుక్కుని ఫ్రస్ట్రేషన్‌తో తిరిగే యువకుడిగా అతడి నటన సహజంగా అనిపిస్తుంది. లుక్స్ పరంగా కూడా కొత్తగా కనిపించాడు. సాక్షి వైద్య, సంయుక్త ఇద్దరూ తమ పాత్రల్లో బాగానే ఒదిగిపోయారు. నరేశ్ నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. ముఖ్యంగా ద్వితీయార్ధంలో కోర్టు సన్నివేశాల్లో ఆయన చేసే కామెడీ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తుంది. వెన్నెల కిశోర్, సత్య, సునీల్ తమ కామెడీ టైమింగ్‌తో సినిమాకు అదనపు బలం ఇచ్చారు. అతిథి పాత్రలో శ్రీవిష్ణు చేసిన సందడి కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

సాంకేతిక అంశాలు
విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం సినిమాకు ప్లస్. పాటలు, నేపథ్య సంగీతం కథకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువల్లో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు.

బలాలు

  • వినోదాత్మక కథ, కామెడీ సన్నివేశాలు
  • శర్వానంద్, నరేశ్‌ల నటన
  • అసభ్యత లేని కుటుంబ ప్రేక్షకులకు నచ్చే వినోదం

బలహీనతలు

  • ప్రథమార్ధం కొంచెం నెమ్మదిగా సాగడం

చివరిగా, నారీ నారీ నడుమ మురారి నవ్వులు పంచే పండుగ సినిమా. కుటుంబంతో కలిసి థియేటర్‌కు వెళ్లి చూసేలా రూపొందించిన ఈ చిత్రం, సంక్రాంతి సీజన్‌లో మంచి ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుంది.

గమనిక: ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే.

TAGGED:

NARI NARI NADUMA MURARI 2026
NARI NARI NADUMA MURARI STORY
NARI NARI NADUMA MURARI SHARWANAND
PONGAL NARI NARI NADUMA MURARI
NARI NARI NADUMA MURARI REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.