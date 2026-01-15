ETV Bharat / entertainment

'నారీ నారీ నడుమ మురారి'- ఒక్క సినిమాతో సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కిన ఆ ముగ్గురు!

పొంగల్ బరిలో లాస్ట్​గా వచ్చిన సినిమా 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' - చిత్రానికి ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్- ఇ ఆ ముగ్గురూ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చినట్లే!

Nari Nari Naduma Murari 2
Nari Nari Naduma Murari 2 (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Nari Nari Naduma Murari 2026 : ఈ సంక్రాంతి బరిలో చివరగా వచ్చిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా కూడా హిట్ టాక్ అందుకుంది. జనవరి 14 (గురువారం) సాయంత్రం 5.49 గంటలకు గ్రాండ్​గా రిలీజైన ఈ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. శర్వానంద్ హీరోగా దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు. ఇందులో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య ఫీమేల్ లీడ్స్​లో నటించారు. అయితే ఈ ముగ్గురినీ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కించింది.

శర్వాకు సక్సెస్ ట్రాక్
హీరో శర్వానంద్​కు గత కొంతకాలంగా సరైన హిట్ పడలేదు. ఆయన నటించిన పలు సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోలేదు. చివరిసారిగా 'మహానుభావుడు'తో హిట్ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు అనుకున్న ఫలితాలు ఇవ్వలేదు. దీంతో ఆయనకు హిట్ అవసరమైంది. ఇలాంటి సమయంలో 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమాతో ఆయన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.

ఈసారి సంక్రాంతికి పోటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కంటెంట్​పై ఉన్న నమ్మకంతో పొంగల్ బరిలో నిలుస్తున్నట్లు మేకర్స్ రిలీజ్​కు ముందే కాన్ఫిడెంట్​గా చెప్పారు. రిలీజ్ అయ్యాక సినిమా కూడా అదే రేంజ్​లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఫస్ట్​ షో నుంచే హిట్ టాక్ రావడంతో బుకింగ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. స్క్రీన్స్ అడ్జెస్ట్​మెంట్ కాస్త ఇబ్బందిగా ఉన్నా, పొంగల్ సీజన్ తర్వాత ఇంకొన్ని ఎక్కువ థియేటర్లు దక్కే ఛాన్స్ ఉంది.

పవన్​ కల్యాణ్ బీమ్లా నాయక్​ సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు​ సంయుక్త. ఈ సినిమా సహా బింబిసార, సార్, విరూపాక్షతో వరుస హిట్లు అందుకున్నారు. దీంతో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు క్యూ కట్టడం పక్కా అనుకున్నారు. కానీ, హ్యాట్రిక్ విజయాల తర్వాత కూడా ఆమె నుంచి పెద్దగా సినిమాలు రాలేదు. రీసెంట్​గా బాలకృష్ణ అఖండ 2లో మెరిశారు. ఇప్పుడు శర్వానంద్ సినిమాతో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చారు. దీంతో ఆమెకు ఈ సినిమా విజయం బూస్ట్ ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

తొలి హిట్
ఇక ఇదే సినిమాలో నటించిన మరో హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య. అక్కినేని అఖిల్ ఏజెంట్​ సినిమాతో సాక్షి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే ఈ సినిమా అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది. ఆ తర్వాత సాక్షి నటించిన గాంఢీవరదారి అర్జున కూడా నిరాశ పర్చింది. దీంతో తెలుగులో కెరీర్​ ట్రబుల్​లో పడేట్ల కనిపించింది! అలాంటి సమయంలో 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా ఆమెను సక్సెస్​ ట్రాక్ ఎక్కించింది. తెలుగులో సాక్షికి ఇదే కమర్షియల్​ హిట్ అని చెప్పవచ్చు!

ఇలా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించిన ఈ ముగ్గురికీ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' చిత్రం మంచి ఫలితాన్నే ఇచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. ఇకపైనా వాళ్ల కెరీర్​ ఇలాగే దూసుకపోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

కాగా, ఈ సినిమాలో శ్రీవిష్ణు అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారు. వీళ్లతోపాటు సీనియర్ నటులు నరేశ్, వెన్నెల కిషోర్, సత్య, సునీల్ తదితరులు నటించారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సినిమాకు సంగీతం అందించారు.

