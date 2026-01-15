'నారీ నారీ నడుమ మురారి'- ఒక్క సినిమాతో సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కిన ఆ ముగ్గురు!
పొంగల్ బరిలో లాస్ట్గా వచ్చిన సినిమా 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' - చిత్రానికి ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్- ఇ ఆ ముగ్గురూ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్లే!
Published : January 15, 2026 at 2:15 PM IST
Nari Nari Naduma Murari 2026 : ఈ సంక్రాంతి బరిలో చివరగా వచ్చిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా కూడా హిట్ టాక్ అందుకుంది. జనవరి 14 (గురువారం) సాయంత్రం 5.49 గంటలకు గ్రాండ్గా రిలీజైన ఈ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. శర్వానంద్ హీరోగా దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు. ఇందులో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య ఫీమేల్ లీడ్స్లో నటించారు. అయితే ఈ ముగ్గురినీ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కించింది.
శర్వాకు సక్సెస్ ట్రాక్
హీరో శర్వానంద్కు గత కొంతకాలంగా సరైన హిట్ పడలేదు. ఆయన నటించిన పలు సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోలేదు. చివరిసారిగా 'మహానుభావుడు'తో హిట్ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు అనుకున్న ఫలితాలు ఇవ్వలేదు. దీంతో ఆయనకు హిట్ అవసరమైంది. ఇలాంటి సమయంలో 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమాతో ఆయన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.
ఈసారి సంక్రాంతికి పోటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కంటెంట్పై ఉన్న నమ్మకంతో పొంగల్ బరిలో నిలుస్తున్నట్లు మేకర్స్ రిలీజ్కు ముందే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు. రిలీజ్ అయ్యాక సినిమా కూడా అదే రేంజ్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఫస్ట్ షో నుంచే హిట్ టాక్ రావడంతో బుకింగ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. స్క్రీన్స్ అడ్జెస్ట్మెంట్ కాస్త ఇబ్బందిగా ఉన్నా, పొంగల్ సీజన్ తర్వాత ఇంకొన్ని ఎక్కువ థియేటర్లు దక్కే ఛాన్స్ ఉంది.
పండుగ బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ 🤩😎❤️🔥— AK Entertainments (@AKentsOfficial) January 14, 2026
UNANIMOUS BLOCKBUSTER REPORTS for #NariNariNadumaMurari premieres! 🤩💥🧨
Witness this sensational entertainment blast at your nearest theater! 😍
IN CINEMAS NOW🍿 #SharwaSankranthi
Charming Star @ImSharwanand @AnilSunkara1 @iamsamyuktha_… pic.twitter.com/bFrz7Nb77Q
పవన్ కల్యాణ్ బీమ్లా నాయక్ సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు సంయుక్త. ఈ సినిమా సహా బింబిసార, సార్, విరూపాక్షతో వరుస హిట్లు అందుకున్నారు. దీంతో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు క్యూ కట్టడం పక్కా అనుకున్నారు. కానీ, హ్యాట్రిక్ విజయాల తర్వాత కూడా ఆమె నుంచి పెద్దగా సినిమాలు రాలేదు. రీసెంట్గా బాలకృష్ణ అఖండ 2లో మెరిశారు. ఇప్పుడు శర్వానంద్ సినిమాతో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. దీంతో ఆమెకు ఈ సినిమా విజయం బూస్ట్ ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
Sharwa’s Sankranthi BOMMA BLOCKBUSTER! 👑— AK Entertainments (@AKentsOfficial) January 15, 2026
A Golden Sankranthi hat-trick for Charming Star @ImSharwanand with #NariNariNadumaMurari! 🔥
Theaters are erupting with
LAUGHTER CELEBRATIONS 💥🎉
IN CINEMAS NOW #SharwaSankranthi@AnilSunkara1 @iamsamyuktha_ @sakshivaidya99… pic.twitter.com/NOUcgBfCbV
తొలి హిట్
ఇక ఇదే సినిమాలో నటించిన మరో హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య. అక్కినేని అఖిల్ ఏజెంట్ సినిమాతో సాక్షి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే ఈ సినిమా అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది. ఆ తర్వాత సాక్షి నటించిన గాంఢీవరదారి అర్జున కూడా నిరాశ పర్చింది. దీంతో తెలుగులో కెరీర్ ట్రబుల్లో పడేట్ల కనిపించింది! అలాంటి సమయంలో 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా ఆమెను సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కించింది. తెలుగులో సాక్షికి ఇదే కమర్షియల్ హిట్ అని చెప్పవచ్చు!
ఇలా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించిన ఈ ముగ్గురికీ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' చిత్రం మంచి ఫలితాన్నే ఇచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. ఇకపైనా వాళ్ల కెరీర్ ఇలాగే దూసుకపోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
కాగా, ఈ సినిమాలో శ్రీవిష్ణు అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారు. వీళ్లతోపాటు సీనియర్ నటులు నరేశ్, వెన్నెల కిషోర్, సత్య, సునీల్ తదితరులు నటించారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సినిమాకు సంగీతం అందించారు.