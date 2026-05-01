తండ్రి కాబోతున్న నారా రోహిత్​​- హీరో భార్య శిరీష సీమంతం వీడియో వైరల్

ఇటీవలే శిరీషకు సీమంతం జరిగినట్లు ఆ వీడియోలో - ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న అభిమానులు, నెటిజన్లు

Nara Rohit Become a Father
Nara Rohit Become a Father (ETV Bharat)
Published : May 1, 2026 at 12:36 PM IST

Nara Rohit : టాలీవుడ్‌ హీరో నారా రోహిత్‌ తండ్రి కాబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని వారు అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ నారా రోహిత్‌ భార్య శిరీష బేబి బంప్​తో ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతుంది. ఇటీవలే ఆమెకు సీమంతం జరిగినట్లు ఆ వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. దీంతో అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

గతేడాది అక్టోబర్‌లో రోహిత్‌, శిరీష వివాహం జరిగింది. నారా రోహిత్‌ గతేడాది రెండు సినిమాలతో అలరించారు. ఆయన ప్రస్తుతం "ఆదర్శ కుటుంబం - హౌస్‌ నెం.47"లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. వెంకటేశ్‌ హీరో​గా మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. కుటుంబ భావోద్వేగాలతో మిళితమై ఉన్న క్రైమ్‌ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

