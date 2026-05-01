తండ్రి కాబోతున్న నారా రోహిత్- హీరో భార్య శిరీష సీమంతం వీడియో వైరల్
ఇటీవలే శిరీషకు సీమంతం జరిగినట్లు ఆ వీడియోలో - ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న అభిమానులు, నెటిజన్లు
Published : May 1, 2026 at 12:36 PM IST
Nara Rohit : టాలీవుడ్ హీరో నారా రోహిత్ తండ్రి కాబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని వారు అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ నారా రోహిత్ భార్య శిరీష బేబి బంప్తో ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతుంది. ఇటీవలే ఆమెకు సీమంతం జరిగినట్లు ఆ వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. దీంతో అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
గతేడాది అక్టోబర్లో రోహిత్, శిరీష వివాహం జరిగింది. నారా రోహిత్ గతేడాది రెండు సినిమాలతో అలరించారు. ఆయన ప్రస్తుతం "ఆదర్శ కుటుంబం - హౌస్ నెం.47"లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. వెంకటేశ్ హీరోగా మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. కుటుంబ భావోద్వేగాలతో మిళితమై ఉన్న క్రైమ్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
నారా ఫ్యామిలీకి గుడ్ న్యూస్.. తండ్రి కాబోతున్న నారా రోహిత్ #narachandrababu #nararohith #naralokesh #telugunews #tollywood pic.twitter.com/SmMQzwnt5F— srk (@srk9484) April 30, 2026
నారా రోహిత్పై కిడ్నాప్ ఆరోపణలు! సీఎంకు కంప్లైంట్ చేస్తానన్న మంచు మనోజ్!
ఘనంగా నారా రోహిత్, శిరీష వివాహం- సీఎం చంద్రబాబు దంపతుల సందడి