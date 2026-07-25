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నారా రోహిత్ బర్త్ డే​ స్పెషల్- ఏకంగా మూడు సినిమాల అప్డేట్లు

శనివారం పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న హీరో నారా రోహిత్- ఆయన లీడ్​ రోల్​లో రెండు సినిమాల ప్రకటన- మరో చిత్రంలో కీలక పాత్ర

Rohith Nara
Rohith Nara (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 1:12 PM IST

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Rohith Nara Latest Movie : టాలీవుడ్ హీరో నారా రోహిత్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం పలు కీలక అప్డేట్లు వచ్చాయి. ఆయన అప్​కమింగ్ సినిమాల గురించి మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్లు, వీడియో గ్లింప్స్​ను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. ఆయన లీడ్​ రోల్​లో కొత్త సినిమా ప్రకటన వచ్చింది. ఈ సినిమాకు 'సౌండ్ ఇంజినీర్' అని టైటిల్ ఖరారు చేశారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో గ్లింప్స్​ను వదిలారు. చిన్నిమిల్లి మణికుమార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రోహిత్​కు జోడీగా ఉందులో నయన్ సారిక నటిస్తున్నారు. కిరణ్ సీ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్​పై భరత్ చౌదరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

అలాగే దగ్గబాటి వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో నారా రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్​ను బట్టి చూస్తే ఇందులో రోహిత్ పోలీసు అధికారి పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది.

మరోవైపు, రోహిత్ హీరోగా శుక్రవారం ఇంకో సినిమా అనౌన్స్​మెంట్ వచ్చింది. సైకలాజికల్, హర్రర్ థ్రిల్లర్ కామెడీ జాన్రాలో కపాలి సినిమా పోస్టర్ వచ్చింది. ఇందులో హన్సిక హీరోయిన్ పాత్ర పోషిస్తోంది. రామ్ గన్ని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇలా రోహిత్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వరుస అప్డేట్లతో ఫ్యాన్స్​కు ట్రీట్ ఇచ్చారు.

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