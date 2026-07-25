నారా రోహిత్ బర్త్ డే స్పెషల్- ఏకంగా మూడు సినిమాల అప్డేట్లు
శనివారం పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న హీరో నారా రోహిత్- ఆయన లీడ్ రోల్లో రెండు సినిమాల ప్రకటన- మరో చిత్రంలో కీలక పాత్ర
Published : July 25, 2026 at 1:12 PM IST
Rohith Nara Latest Movie : టాలీవుడ్ హీరో నారా రోహిత్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం పలు కీలక అప్డేట్లు వచ్చాయి. ఆయన అప్కమింగ్ సినిమాల గురించి మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్లు, వీడియో గ్లింప్స్ను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. ఆయన లీడ్ రోల్లో కొత్త సినిమా ప్రకటన వచ్చింది. ఈ సినిమాకు 'సౌండ్ ఇంజినీర్' అని టైటిల్ ఖరారు చేశారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో గ్లింప్స్ను వదిలారు. చిన్నిమిల్లి మణికుమార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రోహిత్కు జోడీగా ఉందులో నయన్ సారిక నటిస్తున్నారు. కిరణ్ సీ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్పై భరత్ చౌదరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
అలాగే దగ్గబాటి వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో నారా రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్ను బట్టి చూస్తే ఇందులో రోహిత్ పోలీసు అధికారి పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
It is a great honor and a wonderful opportunity for me to work with @venkymama and #Trivikram garu. ❤️ #AadarshaKutumbam is sure to win your hearts. Looking forward to your love and support!#AK47OnOCT2nd | #AK47 | #Venky77 | #VenkateshXTrivikram— Rohith Nara (@IamRohithNara) July 25, 2026
Victory @VenkyMama #Trivikram… pic.twitter.com/mtyNmTjBRe
A journey into the UNKOWN begins here…My next #Kapaali. Written & Directed by @GanniRaam @VijayKrishnaLin @Kalyan_manthina @bhanu_pratapa @SAMWoffl pic.twitter.com/0KiSyP6WB1— Rohith Nara (@IamRohithNara) July 24, 2026
మరోవైపు, రోహిత్ హీరోగా శుక్రవారం ఇంకో సినిమా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. సైకలాజికల్, హర్రర్ థ్రిల్లర్ కామెడీ జాన్రాలో కపాలి సినిమా పోస్టర్ వచ్చింది. ఇందులో హన్సిక హీరోయిన్ పాత్ర పోషిస్తోంది. రామ్ గన్ని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇలా రోహిత్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వరుస అప్డేట్లతో ఫ్యాన్స్కు ట్రీట్ ఇచ్చారు.