ఘనంగా నారా రోహిత్, శిరీష వివాహం- సీఎం చంద్రబాబు దంపతుల సందడి
నారారోహిత్, శిరీష పెళ్లి- ఆశీర్వదించిన ప్రముఖులు
Published : October 31, 2025 at 6:48 AM IST
Nara Rohit Marriage : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నారా రోహిత్ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. నటి శిరీషతో ఆయన వివాహం గురువారం రాత్రి హైదరాబాద్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, భువనేశ్వరి దంపతులతో పాటు సినీ, రాజకీయ రంగాల ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
'ప్రతినిధి 2' చిత్రంలో రోహిత్ సరసన హీరోయిన్గా నటించిన శిరీష, అలా మొదలైన స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. పెద్దల అంగీకారంతో గతేడాది వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. శిరీష స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రెంటచింతల. తల్లిదండ్రులకు నాలుగో సంతానంగా పుట్టిన ఆమె ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి, అక్కడే కొంతకాలం ఉద్యోగం చేశారు. నటనపై మక్కువతో స్వదేశానికి తిరిగొచ్చిన శిరీష హైదరాబాద్లో తన అక్క ప్రియాంక వద్ద ఉంటూ సినీ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నాలు చేశారు.అలా 'ప్రతినిధి 2'కి ఎంపికయ్యారు.
Beautiful moments at Nara Rohit anna’s wedding 💐❤️ #HyderabadDiaries @naralokesh @IamRohithNara pic.twitter.com/7PPGHUewsI— RudraTeja Akhanda² (@Rudrateja_chow) October 30, 2025