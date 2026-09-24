ప్యారడైజ్లో బిగ్ సర్ప్రైజ్- ఆ రిఫరెన్స్కు క్రేజీ రెస్పాన్స్- థియేటర్ రియాక్షన్ ఇదే
థియేటర్లలో ప్యారడైజ్ మేనియా - సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే?
Published : September 24, 2026 at 7:57 AM IST
Paradise Theatre Response : భారీ అంచనాలతో నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల ది ప్యారడైజ్ బుధవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ప్రీమియర్లతో వరల్డ్వైడ్గా జడల్ సందడి థియేటర్లలో మొదలైంది. సినిమా ఆడియెన్స్, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమ రివ్యూలు, అభిప్రాయాలను షేర్ చేస్తున్నారు. సినిమాలోని కొన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, వైరల్ కంటెంట్ను పోస్టు చేస్తూ టాక్ ఏంటో చెబుతున్నారు. మరి క్రేజీ అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా ఎలా ఉంది? ప్రేక్షకులు ఏం చెబుతున్నారు? తెలుసుకుందాం!
జడల్ మేకోవర్ అదుర్స్
లవర్ బాయ్గా, నేచురల్ స్టార్గా ఇన్ని రోజులు అలరించిన నాని ఈ సినిమాతో జడల్గా విశ్వరూపం చూపించాడని ఆడియెన్స్ అంటున్నారు. ఇందులో నాని మేకోవర్, యాక్షన్ సీన్స్, డైలాగులు వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక సినిమానే కాదని, ఇందులోని ప్రతీ క్యారెక్టర్ చుట్టూ ఒక ఎమోషన్ ఉందని ఓ నెటిజన్ పోస్టు షేర్ చేశారు. నాని పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకు హైలైట్ అని అన్నారు.
KCR kaka cameo ❤️🔥🥵#Theparadise #Paradise pic.twitter.com/mrWnqe3FfP— Hari nayak (@karthiknayak897) September 24, 2026
KCR రిఫరెన్స్
The KCR 🔥 #TheParadise pic.twitter.com/deZbB9m4MQ— స్థిత ప్రజ్ఞుడు (@PSK_PKR) September 23, 2026
BOSS KCR 🔥🥵— DEADPOOL (@HeisenbergMyth7) September 23, 2026
Randaw gaani edupu mokham chudaali repu 😂 #TheParadise pic.twitter.com/v6WgVkkMvk