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ప్యారడైజ్​లో బిగ్ సర్​ప్రైజ్- ఆ రిఫరెన్స్​కు క్రేజీ రెస్పాన్స్- థియేటర్ రియాక్షన్ ఇదే

థియేటర్లలో ప్యారడైజ్ మేనియా - సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే?

Paradise
ప్యారడైజ్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 7:57 AM IST

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Paradise Theatre Response : భారీ అంచనాలతో నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల ది ప్యారడైజ్ బుధవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ప్రీమియర్లతో వరల్డ్​వైడ్​గా జడల్ సందడి థియేటర్లలో మొదలైంది. సినిమా ఆడియెన్స్, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమ రివ్యూలు, అభిప్రాయాలను షేర్ చేస్తున్నారు. సినిమాలోని కొన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, వైరల్ కంటెంట్​ను పోస్టు చేస్తూ టాక్ ఏంటో చెబుతున్నారు. మరి ​క్రేజీ అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా ఎలా ఉంది? ప్రేక్షకులు ఏం చెబుతున్నారు? తెలుసుకుందాం!

జడల్ మేకోవర్ అదుర్స్
లవర్ బాయ్​గా, నేచురల్ స్టార్​గా ఇన్ని రోజులు అలరించిన నాని ఈ సినిమాతో జడల్​గా విశ్వరూపం చూపించాడని ఆడియెన్స్ అంటున్నారు. ఇందులో నాని మేకోవర్, యాక్షన్ సీన్స్​, డైలాగులు వేరే లెవెల్​లో ఉన్నాయని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక సినిమానే కాదని, ఇందులోని ప్రతీ క్యారెక్టర్ చుట్టూ ఒక ఎమోషన్​ ఉందని ఓ నెటిజన్ పోస్టు షేర్ చేశారు. నాని పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకు హైలైట్ అని అన్నారు.

KCR రిఫరెన్స్

సినిమాలో అన్నింకంటే బిగ్​ సర్​ప్రైజ్ మాజీ సీఎం KCR రిఫరెన్స్. ఆయనను పోలి ఉన్న క్యారెక్టర్​ను మూవీలో చూపించారు. ప్రియదర్శి ఆ పాత్రను పోషించారు. ఆయన గెటప్, యాస అదిరిపోయాయని ఈ సన్నివేశాలకు థియేటర్లలో విజిల్స్ పడుతున్నాయని ఓ నెటిజన్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. దీనికి మాత్రం రెస్పాన్స్ అదిపోయిందని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఆయా షేర్, ఏషనాగుల కట్ట పాటల విజువల్స్ ఐ ఫీస్ట్​లాగా ఉన్నాయని అంటున్నారు. అయితే అక్కడక్కడా కాస్త నెగిటివ్ రివ్యూలు కూడా వస్తున్నాయి. నాని యాక్షన్ బాగున్నా, స్టోరీ రొటీన్​గా ఉందని, వైలెన్స్ ఎక్కువైపోయిందని పోస్టులు పెడుతున్నారు.

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KCR REFERENCE IN PARADISE
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