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నాని 'ది ప్యారడైజ్' టీజర్ వచ్చేసింది- శ్రీకాంత్ ఓదెల ఊర మాస్ యాక్షన్ డోస్- రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌

నాని 'ది ప్యారడైజ్' టీజర్ విడుదల- మాస్ విజువల్స్ తో ఆకట్టుకున్న టీజర్- రా అండ్ రస్టిక్ లుక్ లో కనిపించిన నాని- సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్

paradise movie teaser
paradise movie teaser (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 6:53 PM IST

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Paradise Movie Teaser : రొటీన్ మాస్ కథలకు దూరంగా ఉంటూ విభిన్నమైన కాన్సెప్టులతో ప్రయోగాలు చేసే అతికొద్ది మంది హీరోలలో నాని ఒకరు. తన ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక కొత్తదనం ఉండేలా జాగ్రత్త పడటం అతని స్టైల్. గతంలో దసరా సినిమాతో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల అందించిన రా మేకింగ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో అందరూ చూశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే క్రేజీ కలయికలో రాబోతున్న ది ప్యారడైజ్ సినిమాపై అభిమానుల్లో ఎంతో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన విజువల్ పోస్టర్స్ ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలను అమాంతం పెంచేశాయి. దానికి తోడు ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆయా షేర్ పాట ఒక ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్లి మత్తులాగా ఎక్కేసింది. ఇక గురువారం సాయంత్రం విడుదలైన టీజర్ ఆ అంచనాలను మరో స్థాయికి తీసుకువెళ్లి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సత్తా చాటేలా కనిపిస్తోంది. ఇక ఈ టీజర్ వివరాల్లోకి వెళితే!

రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే సీన్స్
టీజర్ మొదటి ఫ్రేమ్ నుంచే ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త చీకటి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసింది. వర్షంలో నిలబడిన నాని షాట్ తో మొదలై, చేతిలో తుపాకులు పట్టుకున్న మనుషులు, మంటలు, రక్తంతో నిండిన సీన్స్ చూస్తుంటే ఈసారి డోస్ మామూలుగా లేదని అనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో వినిపించిన డైలాగ్స్ రోమాలు నిక్కబొడుచుకునేలా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇగ నుంచి ఈ జాగ ఎవరిది, ఈ దేశం ఎవరిది అని నాని అరిచే డైలాగ్స్ తో పాటు, సర్కార్ ఉన్నది మీ దొరల కోసమా జనం కోసమా? అని ఒక లేడీ అడిగే ప్రశ్న కథలోని సామాజిక కోణాన్ని, అణచివేతను ప్రశ్నించేలా ఆలోచింపజేసేలా ఉన్నాయి. ఇక చివరగా శవాల గుట్ట మీద కూర్చుని నాని చెప్పిన ఎరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి.. కత్తులన్నీ కటకట నెత్తురంత చిటపట దిష్టంతా పోవాలె థు థు థు అనే సీన్ హైలైట్ గా నిలిచింది.

నాని కొత్త అవతారం- అనిరుధ్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమాలో నాని లుక్ నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా ఉంది. ఇప్పటివరకు చూడని ఒక కొత్త అవతారంలో జడల్ అనే పాత్రలో కనిపిస్తున్నాడు. జడలు వేసుకున్న జుట్టు, చేతికి కట్టుకున్న గొలుసులు, ముఖం నిండా రక్తం, కళ్లలో ఒక రకమైన కసి చూస్తుంటే ఈ పాత్ర కోసం నాని శారీరకంగా ఎంతగా కష్టపడ్డాడో అర్థమవుతుంది. దర్శకుడు సృష్టించిన ది ప్యారడైజ్ ప్రపంచం చాలా భిన్నంగా, క్రూరంగా కనిపిస్తోంది. సమాజంలో అణచివేతకు గురైన ఒక సామాన్యుడి తిరుగుబాటును చూపించబోతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఈ రా వాతావరణానికి సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ప్రాణం పోసింది. టీజర్ మొత్తం తనదైన మ్యూజిక్​తో అనిరుధ్ ప్రతి సన్నివేశాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకు వెళ్లాడు.

శ్రీకాంత్ ఓదెల మేకింగ్ మార్క్
మొదట ఈ సినిమా ఆగస్టులోనే రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఆలస్యం కావడంతో వాయిదా వేయక తప్పలేదు. ఇక సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు టీజర్ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. మరోవైపు దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల మేకింగ్ స్టైల్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. తన గత చిత్రం లాగానే ఇందులో కూడా ప్రతి ఫ్రేమ్ ఎంతో డిటైలింగ్ ఉండేలా జాగ్రత్త పడ్డాడు. కేవలం హీరో ఎలివేషన్ల మీద మాత్రమే ఆధారపడకుండా, కథలో డెప్త్ కనిపించేలా వర్క్ చేసినట్లు అర్ధమవుతుంది. కాకి రెక్కలు విప్పుకుని ఎగురుతున్నట్లు చూపించిన సింబాలిక్ షాట్స్, చీకటిని చీల్చుకుంటూ వచ్చే మంటలు, ఎర్రటి రంగును ఎక్కువగా వాడుతూ సినిమాలోని డార్క్ థీమ్ ను ఎలివేట్ చేసిన విధానం హైలెట్ అయ్యింది. మరి థియేటర్లలో ఈ సినిమా ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.

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