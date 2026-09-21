'ప్యారడైజ్' సెన్సార్ కంప్లీట్ - నాని సినిమాకు 'A' సర్టిఫికెట్
నాని 'ప్యారడైజ్'కు సెన్సార్ నుంచి 'A' సర్టిఫికెట్ జారీ - రన్టైమ్ 2 గంటల 49 నిమిషాలుగా ఉన్నట్లు సమాచారం
Published : September 21, 2026 at 2:29 PM IST
Paradise Censor : నేచురల్ స్టార్ నాని - శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'ప్యారడైజ్'కు సంబంధించి క్రేడీ అప్డేట్ వచ్చింది. పోస్టు ప్రొడక్షన్ పనుల్లో భాగంగా ఈ సినిమా తాజాగా సెన్సార్ పూర్తిచేసుకుంది. కొద్ది రోజుల నుంచి ప్రచారం జరుగుతున్నట్లుగానే ఈ చిత్రానికి బోర్డు నుంచి 'ఏ' సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. ఈ మేరకు మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్ ద్వారా అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. 'ఈ మూవీలో ఉన్న ఎమోషన్స్ అందరి కోసమే అయినప్పటికీ, జడల్లోని మొండితనం మాత్రం పెద్దలకు మాత్రమే' అని ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. ఇక దీని రన్టైమ్ విషయానికొస్తే 2 గంటల 49 నిమిషాలుగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఇందులో నానికి జోడీగా కయాదు లోహర్ నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు మోహన్బాబు, రాఘవ్ జుయల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు, తనికెళ్ల భరణి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దీనికి అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, SLV బ్యానర్పై చెరుకూరి సూధాకర్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, జపనీస్ భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
While the emotion of the film is for everyone…— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) September 21, 2026
JADAL’s rawness is strictly for the adults 🔥#TheParadise is certified 𝗔 ❤🔥
GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 24⋆09⋆26
Natural Star @NameisNani in an @odela_srikanth cinema ❤️🔥
An @anirudhofficial musical 🎼… pic.twitter.com/gm4lBvVeR6