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'ప్యారడైజ్' సెన్సార్ కంప్లీట్ - నాని సినిమాకు 'A' సర్టిఫికెట్

నాని 'ప్యారడైజ్'​కు సెన్సార్ నుంచి 'A' సర్టిఫికెట్ జారీ - రన్​టైమ్ 2 గంటల 49 నిమిషాలుగా ఉన్నట్లు సమాచారం

Paradise Movie
నాని 'ది ప్యారడైజ్' (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 2:29 PM IST

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Paradise Censor : నేచురల్ స్టార్ నాని - శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్​లో వస్తున్న 'ప్యారడైజ్'​కు సంబంధించి క్రేడీ అప్డేట్ వచ్చింది. పోస్టు ప్రొడక్షన్ పనుల్లో భాగంగా ఈ సినిమా తాజాగా సెన్సార్ పూర్తిచేసుకుంది. కొద్ది రోజుల నుంచి ప్రచారం జరుగుతున్నట్లుగానే ఈ చిత్రానికి బోర్డు నుంచి 'ఏ' సర్టిఫికెట్​ వచ్చింది. ఈ మేరకు మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్ ద్వారా అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. 'ఈ మూవీలో ఉన్న ఎమోషన్స్ అందరి కోసమే అయినప్పటికీ, జడల్​లోని మొండితనం మాత్రం పెద్దలకు మాత్రమే' అని ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు. ఇక దీని రన్​టైమ్ విషయానికొస్తే 2 గంటల 49 నిమిషాలుగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఇందులో నానికి జోడీగా కయాదు లోహర్ నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు మోహన్​బాబు, రాఘవ్ జుయల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు, తనికెళ్ల భరణి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దీనికి అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, SLV బ్యానర్​పై చెరుకూరి సూధాకర్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, జపనీస్​ భాషల్లో గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ కానుంది.

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