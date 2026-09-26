ప్యారడైజ్ రెండు రోజుల లెక్క ఇదే- చాలా ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్కు వెళ్తున్నానన్న కేటీఆర్!
మిక్స్డ్ టాక్ మధ్య కొనసాగుతున్న వసూళ్లు- నాని కెరీర్లో బెస్ట్ ఓపెనింగ్- చాలా ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్కు వెళ్తున్నానన్న కేటీఆర్- శంకరన్న పాత్రపై సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ కామెంట్స్
Published : September 26, 2026 at 4:16 PM IST
The Paradise Box Office Collections : 'ది ప్యారడైజ్' రిలీజ్కు ముందు ఎంత బజ్ ఉందో థియేటర్లలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సినిమా గురించి అంతే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అయితే సినిమాకు అన్ని వర్గాల నుంచి ఒకే రకమైన టాక్ రాకపోయినా ఓపెనింగ్స్ మాత్రం నాని కెరీర్లోనే బెస్ట్గా నమోదయ్యాయి. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కూడా ఈ సినిమా చూడటానికి చాలా ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్కు వెళ్తున్నానంటూ పోస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
రెండు రోజుల్లో ఎంతంటే?
'ది ప్యారడైజ్' రెండు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.114 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ ప్రకటించింది. సినిమా పోస్టర్తో ఈ నంబర్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. రిలీజ్ తర్వాత వస్తున్న మిక్స్డ్ టాక్ మధ్య కూడా ఈ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే బజ్ ఏ స్థాయిలో సపోర్ట్ చేసిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా నైజాం ఏరియాలో అత్యధిక స్థాయిలో కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్ కావడం వల్ల ఓ వర్గం వాళ్లు సినిమాపై పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.
మొదటి రోజే రూ.88 కోట్లు
సినిమాకు మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.88 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వచ్చినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. నాని కెరీర్లో ఇదే బెస్ట్ ఓపెనింగ్. గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఈసారి రిలీజ్ స్కేల్ కూడా పెరిగింది. నాని జడల్ అనే కొత్త లుక్ బాగా ట్రెండ్ అయ్యింది. ఇక శ్రీకాంత్ ఓదెలతో 'దసరా' తర్వాత మళ్లీ సినిమా చేయడంతో కావలసినంత క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది. రిలీజ్కు ముందు జరిగిన ప్రమోషన్స్ వల్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ఎక్కువగా కనిపించాయి.
'చాలా ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్కు'
ఇదే సమయంలో కేటీఆర్ చేసిన పోస్ట్ కూడా 'ది ప్యారడైజ్'పై అటెన్షన్ పెంచింది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాత్రి థియేటర్కు వెళ్తున్నానని ఆయన ఎక్స్లో చెప్పారు. తనకు ఇష్టమైన నటుల్లో ఒకరైన నాని, టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల చేసిన 'ది ప్యారడైజ్' చూడబోతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సినిమా రిలీజ్ అయిన రెండో రోజే కేటీఆర్ నుంచి ఈ పోస్ట్ రావడంతో అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
శంకరన్న పాత్రపై మరో టాక్
సినిమాలో ప్రియదర్శి ఎమ్మెల్యే శంకరన్నగా కనిపించారు. ఈ పాత్ర వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో చాలామంది తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. మేకర్స్ డైరెక్ట్గా చెప్పకపోయినా ఆ పాత్రలో ప్రియదర్శి గెటప్ కేసీఆర్కు పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యింది. తెలంగాణ యాస, మాట్లాడే విధానం, బాడీ లాంగ్వేజ్ తేడా లేకుండా సింక్ అయ్యింది. సినిమాలో సవారి తెగ సమస్యలను తెలుసుకుని వారికి గుర్తింపు తీసుకొస్తానని చెప్పే ఎమ్మెల్యేగా ఆ పాత్ర ఉంటుంది.
మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా!
సినిమా విడుదలైన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి ఒకే తరహా రెస్పాన్స్ రాలేదు. కొందరు నాని జడల్ పాత్ర, యాక్షన్ బ్లాక్స్, విజువల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే కథనం, హింస, ఎమోషనల్ కనెక్ట్పై మరోవైపు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకే మొదటి రోజు వచ్చిన భారీ ఓపెనింగ్ తర్వాత సినిమా ఎంత వరకు హోల్డ్ చేస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది. శని, ఆదివారాలు వీకెండ్ కావడంతో నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూడాలి.
ట్రైలర్ లేకుండానే రిలీజ్
'ది ప్యారడైజ్' విషయంలో మరో హైలెట్ ట్రైలర్ లేకుండానే సినిమా థియేటర్లలోకి రావడం. తనకు కావాల్సిన విధంగా ట్రైలర్ కట్ చేయడానికి సమయం సరిపోలేదని, ఏదో ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయడం ఇష్టం లేదని శ్రీకాంత్ ఓదెల ముందే చెప్పారు. దీంతో గ్లింప్స్, పాటలు, పోస్టర్లు, ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్తోనే సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. 'ది ప్యారడైజ్' కథ సవారి అనే అణగారిన తెగ చుట్టూ సాగుతుంది. వారికి కనీస గుర్తింపు, హక్కులు లేకపోవడం కథలో అసలు పాయింట్. మోహన్ బాబు, కయాదు లోహర్, సోనాలి కులకర్ణి, రాఘవ్ జుయల్ కీలక పాత్రలు చేశారు. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ పాత్ర కూడా కథ చివరలో వస్తుంది. ఇందులో అలాంటి పాత్రలకు మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వస్తోంది.
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