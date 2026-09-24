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థియేటర్లలో దిగిన 'ప్యారడైజ్'- నాని యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?

'ప్యారడైజ్' రివ్యూ - నాని - శ్రీకాంత్ సినిమా ఎలా ఉంది- పబ్లిక్ టాక్ ఏంటంటే?

The Paradise Movie
ప్యారడైజ్ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 7:12 AM IST

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The Paradise Movie Review : 'ఆయా షేర్', 'ఏష నాగులకట్ట' పాటలతో రిలీజ్​కు ముందే 'ప్యారడైజ్' సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్​లోకి వెళ్లిపోయాయి. హీరోకు పాత్రను జడలతో కొత్తగా చూపించడం, ట్రైలర్​ లేకుండానే థియేటర్లలోకి తీసుకురావడంతో సినీవర్గాల్లో ఈ చిత్రం గురించే విపరీతమైన చర్చ నడిచింది. సక్సెస్​ఫుల్​ జోడీ నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నిన్న రాత్రి ప్రీమియర్స్​ నుంచే థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? జడల్​ జమానా మెప్పించిందా? అనేది చూద్దాం!

సవారి జాతి పోరాట కథ - తిరుగుబాటు
సవారీ జాతికి చెందిన ఏడు వేల మంది, సుమారు 2000 కిలోమీటర్లు నడిచొచ్చి ప్యారడైజ్ వద్ద స్థిరపడతారు. ఆ జాతికి చెందిన కుటుంబాలు దేశం కోసం పోరాడినప్పటికీ ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో వాళ్లకు గుర్తింపు ఉండదు. ఆ గుర్తింపు కోసమే పోరాటాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో 7 వేల మంది 5 వేలకు తగ్గిపోతారు. కానీ, గుర్తింపు దక్కదు. శిఖంజా మాలిక్ (మోహన్‌బాబు) కుటుంబం తరాలుగా సవారీలను అణగదొక్కుతుంటుంది. ఎదురు తిరిగితే చంపేస్తుంది.

మాలిక్ కుటుంబం భయంతో సవారీలకు సాయం చేయడానికి కూడా ఎవరూ రారు. వైద్యం, విద్య, ఉపాధి ఇలా అన్నింటికీ సవారీలకు దూరమవుతారు. దీంతో కుటుంబ పోషణ కోసం దొంగతనాలు, సారా తయారీతో బతుకుని కొనసాగిస్తుంటారు. మాలిక్ చిత్రహింసల మధ్య ఇద్దరు కవలలకు జన్మనిచ్చిన సమ్మక్క (సోనాలి కులకర్ణి) తన కొడుకు జడల్‌ (నాని) సవారీలకు నాయకుడై గుర్తింపుని సాధిస్తాడని ఆశపడుతుంది.

కానీ, జడల్​కు మాత్రం తల్లి అంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. మరి అలాంటి జడల్‌ సవారీలకు నాయకుడు అవుతాడా? తన జాతికి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాడా? అసలు అతనికి జడల్‌ పేరు ఎలా వచ్చింది. చిన్నప్పుడే అతడు ఎందుకు జైలుకు వెళ్లాడు?తిరిగొచ్చాక ఏం చేశాడు? జడల్‌- సుబ్బు (కయాదు లోహార్) పరిచయం, ప్రేమ ఎలా ప్రారభమైంది? అనే విషయాలను బిగ్​ స్క్రీన్​పై చూలి తెలుసుకోవాల్సిందే!

ప్యారడైజ్ పోరాటం ఎలా సాగింది?
'ఈ జీవితం పోరాటానికే - వచ్చే జన్మ మనది' అంటూ జాతి గుర్తింపుకోసం తల్లీ కొడుకులు బతుకుల్ని పణంగా పెట్టి కథ ఇది. కథ, కథనం కాకుండా థియేట్రికల్ అనుభూతినిచ్చే అంశాలకే పెద్దపీట వేశారు. ఇందులో సన్నివేశాలు, సంగీతమే అత్యంత ప్రభావంగా కనిపిస్తుంది. సవారీల బతుకు, ప్యారడైజ్ ప్రపంచంతో కథలో లీనమైపోతారు. ప్రతీ ఫ్రేమ్ ఓ పెయింటింగ్‌లాగా ఉంటుంది. ఇక ఇంతకాలం నేచురల్ స్టార్​గా కనిపించిన నాని ఇందులో షేర్ నానిగా సృష్టించే విధ్వంసం ఆకట్టుకుంటుంది. జడలతో విలన్లపై రక్తపాతం సృష్టిస్తాడు. ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్​ ప్రేక్షకులతో విజిల్స్ వేయిస్తాయి. కానీ, కథలో కొత్తదనం లేతకపోవడం, ఆసక్తిని రేకెత్తించని సన్నివేశాలు నిరాశ పరుస్తాయి. తల్లీకొడుకుల స్టోరీ, జాతి గుర్తింపు కోసం పోరాటాలతో మిక్స్ స్టోరీగా అనిపిస్తుంది. ​

సవారీల నేపథ్యంలో కథ పరిచయం అవుతుంది. తొలి సీన్​తోనే అసలు కథలోకి ఎంటర్ అవుతాము. జైల్ ఫైట్‌తో హీరో చిన్ననాటి నేపథ్యాన్ని చూపిస్తారు. జడలు, పచ్చబొట్టు వెనుకున్న కథ అర్థమవుతుంది. కానీ, 30 నిమిషాల కథ గాడి తప్పినట్లు అనిపిస్తుంది. హీరో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెరపై కనిపించే సన్నివేశాలు, హీరోయిన్​తో మధ్య ప్రేమకథ ఆకట్టుకోవు. ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీన్​తో ఆసక్తి వస్తుంది. సెకండాఫ్​పై ఆసక్తి కలుగుతుంది. జడల్ కోరుకున్నట్లుగానే శిఖంజా మాలిక్ బయటకు వస్తాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వార్ ఎలా నడుస్తుందా అని? అనే కుతూహలం పెరుగుతుంది. కానీ, ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా మాత్రం సినిమా సాగదు.

ఎమ్మెల్యే శంకర్ (ప్రియదర్శి) మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను పోలిన పాత్ర రాకతో కథ హుషారెక్కిస్తుంది. కేసీఆర్​ను పోలిన మాటలు, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే సన్నివేశాలు ఎపిసోడ్స్​ ఆకట్టుకుంటాయి. క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు, ముఖ్యమంత్రి వచ్చే సీన్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. కథకు రియల్ టైమ్ అంశాలతో ముడిపెట్టి తెరకెక్కించిన ఆ సన్నివేశాలే హైలైట్ అయ్యాయి. మోహన్‌బాబు పాత్ర పరిచయం బాగుంది కానీ, ఆఖరిదాకా ఆ టెంపో కొనసాగించి ఉంటే ఇంకాస్త బాగుండేది. విజువల్స్​లో ప్రతీ ఫ్రేమ్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా, ప్యారడైజ్ సెట్టింగ్ నేచురల్​గా అనిపించదు. ఎమోషనల్స్​ పెద్దగా పండలేదు. ప్యారడైజ్ అటే అందరికీ టక్కున బిర్యానీనే గుర్తొస్తుంది. ఈ సినిమాలోనూ బిర్యానీ నేపథ్యంలో సన్నివేశాలు ఉన్నాయి.

బలాలు

  • నాని నటన
  • ప్రథమార్ధ
  • విజువల్స్, పాటలు

బలహీనతలు

  • కథ, కథనాలు
  • కొరవడిన భావోద్వేగాలు
  • మితిమీరిన ర‌క్త‌పాతం

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గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

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