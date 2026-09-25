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ప్యారడైజ్ బిగ్ నంబర్స్ - తొలి రోజు భారీ వసూళ్లు- నాని కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్

ప్యారడైజ్ తొలి రోజు వసూళ్లు- అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- నాని కెరీర్​లో ఇదే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్

Paradise
ప్యారడైజ్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 12:16 PM IST

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Paradise Opening Collections : నేచురల్ స్టార్ నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల తాజా చిత్రం ప్యారడైజ్ థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 24న రిలీజైన ఈ సినిమా హౌస్​ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతోంది. అయితే రిలీజ్ ముందు నుంచే విపరీతమైన బజ్, అందుకు తగ్గట్లే ప్రీ బుకింగ్ సేల్స్ కూడా భారీగానే జరిగాయి. దీంతో అందరి ఫోకస్​ ఈ సినిమా తొలి రోజు ఎంత వసూల్ చేసిందనే దానిపై పడింది. ఈ క్రమంలో మూవీమేకర్సే స్వయంగా ప్యారడైజ్ తొలి రోజు కలెక్షన్లను వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఈ సినిమా డే 1 కలెక్షన్లు ఎంతంటే?

భారీగా వసూళ్లు!
ఆయా షేర్, ఏషనాగుల కట్ట లాంటి పాటలు, గ్లింప్స్​తో ప్యారడైజ్​కు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. దీంతో మేకర్స్ రిలీజ్​కు ఒకరోజు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్ ప్రీమియర్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రీమియర్లతోపాటు తొలిరోజు కూడా దాదాపు అన్ని షోలకు ఈ సినిమా హౌస్​ఫుల్​తో రన్​ అయ్యింది. దీంతో ట్రేడ్ విశ్లేషకులు సైతం ఈ చిత్రం భారీగానే వసూళ్లు సాధించి ఉంటుందని అంచనాలు వేశారు. అయితే వాళ్ల అంచనాలు నిజమయ్యాయి. ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా తొలి రోజు రూ.88 కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. అంటే ఇందులో స్పెషల్ ప్రీమియర్ల కలెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి.

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