ప్యారడైజ్ బిగ్ నంబర్స్ - తొలి రోజు భారీ వసూళ్లు- నాని కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్
ప్యారడైజ్ తొలి రోజు వసూళ్లు- అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- నాని కెరీర్లో ఇదే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్
Published : September 25, 2026 at 12:16 PM IST
Paradise Opening Collections : నేచురల్ స్టార్ నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల తాజా చిత్రం ప్యారడైజ్ థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 24న రిలీజైన ఈ సినిమా హౌస్ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతోంది. అయితే రిలీజ్ ముందు నుంచే విపరీతమైన బజ్, అందుకు తగ్గట్లే ప్రీ బుకింగ్ సేల్స్ కూడా భారీగానే జరిగాయి. దీంతో అందరి ఫోకస్ ఈ సినిమా తొలి రోజు ఎంత వసూల్ చేసిందనే దానిపై పడింది. ఈ క్రమంలో మూవీమేకర్సే స్వయంగా ప్యారడైజ్ తొలి రోజు కలెక్షన్లను వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఈ సినిమా డే 1 కలెక్షన్లు ఎంతంటే?
భారీగా వసూళ్లు!
ఆయా షేర్, ఏషనాగుల కట్ట లాంటి పాటలు, గ్లింప్స్తో ప్యారడైజ్కు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. దీంతో మేకర్స్ రిలీజ్కు ఒకరోజు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్ ప్రీమియర్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రీమియర్లతోపాటు తొలిరోజు కూడా దాదాపు అన్ని షోలకు ఈ సినిమా హౌస్ఫుల్తో రన్ అయ్యింది. దీంతో ట్రేడ్ విశ్లేషకులు సైతం ఈ చిత్రం భారీగానే వసూళ్లు సాధించి ఉంటుందని అంచనాలు వేశారు. అయితే వాళ్ల అంచనాలు నిజమయ్యాయి. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా తొలి రోజు రూ.88 కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. అంటే ఇందులో స్పెషల్ ప్రీమియర్ల కలెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి.
A BLOCKBUSTER BEGINNING TO JADAL ZAMANA 🔥🔥#TheParadise collects 88 CRORES+ GROSS WORLDWIDE on Day 1 ❤🔥❤🔥— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) September 25, 2026
Book your tickets now!
🎟️ https://t.co/QWwS4Ichic
Natural Star @NameisNani in an @odela_srikanth cinema ❤️🔥
An @anirudhofficial musical 🎼
Enter the Jadal Zamana.… pic.twitter.com/aQLXnDhjVQ