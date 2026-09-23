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'నేను, షారుక్​ ఖాన్ సేమ్ టు సేమ్- అయినా రెమ్యూనరేషన్​ డిఫరెంట్' - హీరో నాని

'ప్యారడైజ్' ముంబయి ప్రెస్​మీట్​లో నాని హాట్ కామెంట్స్ - మూవీపై వచ్చిన నెగిటివిటీపై కోర్టును ఆశ్రయించడంపై క్లారిటీ

The Pardise Mumbai Press Meet
ముంబయి ప్రెస్​మీట్​లో హీరో నాని (Source: SLV Cinemas)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 1:41 PM IST

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Nani About Shah Rukh Khan : నేచురల్ స్టార్ నాని పాన్ఇండియా స్థాయిలో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సినిమా సినిమాకు వైవిధ్యతను చూపిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక మార్క్​ను ఆయన సెట్​ చేసుకున్నారు. ఆయన లేటెస్ట్ మూవీ 'ప్యారడైజ్'​తో యావత్ సినీ ప్రేక్షకులను ఎంటర్​టైన్ చేసేందుకు రెడీ అయిపోయారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ముంబయిలో మంగళవారం చిత్రబృందం ప్రెస్​మీట్​ను నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా హీరో నాని ఈవెంట్​లో బాలీవుడ్ బాద్​షా షారుక్ ఖాన్​పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఆయనతో రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో ఉన్న డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ మ్యాటరేంటంటే?

షారుక్- నాని మధ్య పోలికేంటి?
ఈ ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొన్న నడుడు రాఘవ్ జుయల్​కు మీడియా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్న అడింది. 'నానితో ప్యారడైజ్ చేశారు. ఇక షారుక్ అప్​కమింగ్​ సినిమాలోనూ నటిస్తున్నారు. మరి ఈ ఇద్దరిలో మీరు గమనించిన పోలిక ఏంటి?' అని అడిగారు. దీనికి రాఘవ్ సమాధానం ఇస్తుండగా నాని మధ్యలో కలగజేసుకొని షారుక్​తో ఉన్న పోలిక గురించి చెప్పారు. 'నాకు - షారుక్​కు ఒక పోలిక ఉంది. అది మా పర్సనాలిటీ. ఇద్దరం ఒకేలా ఉంటామని యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్​ వాళ్లు చెప్పారు. గతంలో వాళ్ల బ్యానర్​పై ఆహా అనే సినిమా చేశాను. ఆ సమయంలో లుక్ టెస్టింగ్ కోసం వచ్చినప్పుడు నువ్వు- షారుక్ ఒకేలా పర్సనాలిటీతో ఉన్నారని అన్నారు. అది నాకు హ్యాపీగా అనిపించింది. కానీ పేమెంట్ మాత్రం డిఫరెంట్​గా ఇచ్చారు. అది వేరే విషయం అనుకోండి' అని సరదాగా చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే రాఘవ్ టాలీవుడ్​కు వచ్చి తెలుసు సినిమాలు చేసినట్లే, ఏదో ఒకరోజు తాను కూడా ముంబయికి వచ్చి హిందీ సినిమాలు చేస్తానని చెప్పారు.


కోర్టును ఆశ్రయించింది అందుకే!
అదే విధంగా ప్యారడైజ్ మూవీపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న నెగిటివ్ ప్రచారం, అందుకు మూవీటీమ్ బెంగుళూరు కోర్టు ఆశ్రయించడంపైనా నాని స్పందించారు. మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ, 'ఆర్టిఫిషియల్ జనరేట్ చేసే నెగిటివ్ ప్రచారం, ఏఐ పోస్టర్ల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు మాత్రమే మేం బెంగుళూరు హైకోర్టుకి వెళ్లి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాం. రియల్ రివ్యూయర్స్, రియల్ క్రిటిక్స్​ను ఆపాలనేది మా ఉద్దేశం కాదు' అని నాని పేర్కొన్నారు.

టీజర్​పై నెట్టింట నెగిటివ్ పోస్టులు
ఇటీవల సినిమాలోని టీజర్, ఇతర కంటెంట్​పై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని అడ్డుకునేందుకు బెంగుళూరు సివిల్ కోర్టు కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఆగస్టు 6న ఈ మూవీ నుంచి టీజర్ రిలీజ్ కాగా, అప్పటి ఉద్దేశపూర్వకంగా కొందరు ఎక్స్, తదితర ఆన్​లైన్ వేదికలపై వ్యతిరేక పోస్టులను పెడుతున్నారు. దీనివల్ల సినిమా ప్రతిష్ఠతో పాటు కలెక్షన్లు కూడా దెబ్బతింటాయని పేర్కొంటూ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది.

అక్టోబర్ 28న తదుపరి విచారణ
అనంతరం దీనిపై విచారణ జరిపిన అదనపు సిటీ సివిల్ అండ్ సెషన్స్ కోర్టు చిత్ర బృందానికి అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. నిర్మాతలు సమర్పించిన ఆధారాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఆ పోస్టులు సినిమా కమర్షియల్ వాల్యూను తగ్గించేలా ఉన్నట్లు న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. దీంతో ఆ పోస్టులు లింకులను వెంటనే తొలగించాలని సోషల్ మీడియా సంస్థలను ఆదేశించింది. ఆపై దీని తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 28కి వాయిదా వేసింది.

శికంజ మాలిక్ క్యారెక్టర్ వేరే లెవెల్
మరోవైపు ఇందులో శికంజ మాలిక్​గా నటిస్తున్న సీనియర్ నటుడు మోహన్​బాబుపై నాని ఇటీవల పాల్గొన్న ప్రమోషన్స్​లో కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఇందులో ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా భయంకరంగా ఉంటుందని నాని వెల్లడించారు. అందుకే ఈ సినిమాను ఆయన ఒప్పుకుంటారా లేదా అని సందేహించానని వివరించారు. కానీ ఈ క్యారెక్టర్​ను ఆయన చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. మోహన్​బాబుతో వర్క్ చేయడం ఓ మెమరబుల్ ఎక్స్​పీరియన్స్ అని ఈ సందర్భంగా నాని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

ఇందులో నానికి జోడీగా కయాదు లోహర్ నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు మోహన్​బాబు, రాఘవ్ జుయల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు, తనికెళ్ల భరణి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దీనికి అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, SLV బ్యానర్​పై చెరుకూరి సూధాకర్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, జపనీస్​ భాషల్లో గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ కానుంది.

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