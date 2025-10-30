OTTలో నాని డామినేషన్- 'హిట్ 3' రికార్డ్ను కొట్టలేకపోయిన 'OG'
కల్కి, పుష్ప సినిమాల తర్వాత నాని హిట్-3 - ఇప్పటికీ క్రేజ్ ఇంకా తగ్గలేదు!
Nani OTT Dominance : నేచురల్ స్టార్ నాని నటుడిగా, నిర్మాతగా రెండు రోల్స్లో తనదైన మార్క్ చూపిస్తూ దూసుకెళ్తున్నారు. ఈ డ్యూయల్ రోల్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే అంత సులువైన పనేం కాదు. కానీ నాని మాత్రం తాను ఎంచుకునే కథలలో డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నారు. అలాగే ప్రేక్షకులకు ఒకటే జాన్రాలో కాకుండ, వివిధ స్టైల్స్లో సినిమాలను అందిస్తున్నారు. దీని బట్టి చూస్తే ఆయనకు సినిమా అంటే ఎంత ఇష్టం ఉందో తెలుస్తుంది.
ఇటీవల విడుదలైన 'హిట్: ది థర్డ్ కేస్' కూడా ఈ విజయానికి మరో నిదర్శనం. ఇప్పటి వరకు నాని తీసిన సినిమాలలో హిట్- 3లో చాలా వైలెంట్ రోల్లో కనిపించారు. తాజాగా ఈ సినిమా మరోసారి హాట్టాపిక్ అయ్యింది. థియేటర్లలో బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ సినిమా ఓటీటీలోనూ అదిరే వ్యూస్ సాధించింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ చిత్రం మే 29న అందుబాటులోకి వచ్చింది. తొలి వారంలోనే 4.2 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది.
మూడో స్థానంలో
అయితే పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ ఇటీవల ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీంతో ఇది ఓటీటీలోనూ రికార్డులు సృష్టించింది. కానీ నాని హిట్ 3 రికార్డు మాత్రం కొట్టలేకపోయింది. ఓజీకి తొలి వారంలో 3.2 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. దీంతో హిట్ 3 సినిమా టాప్ 3లోనే కొనసాగుతోంది. ఈ లిస్ట్లో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' (5.8 మిలియన్), ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' హిందీ (4.8 మిలియన్) తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. వీటి తర్వాత హిట్ 3 సినిమానే ఉంది.
కాగా, ఓజీ, కింగ్డమ్, డాకు మహారాజ్, దేవర, గుంటూరు కారం వంటి టాలీవుడ్ బడా బడ్జెట్ చిత్రాలన్నీ కూడా తొలి వారంలో 'హిట్ 3' కంటే చాలా తక్కువ వ్యూస్ను సాధించాయి. దీంతో నాని స్టార్డమ్ నిరూపితమైంది. థియేటర్లలో అయినా, ఓటీటీలో అయినా నాని కొన్నేళ్లుగా తనదైన మార్క్ చూపిస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అందుకుంటున్నారు.
బ్లడి రోమియోలో నాని
పవర్పుల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్తో 'OG' సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించిన డైరెక్టర్ సుజీత్, ఇప్పుడు ఇంకో వినూత్న ప్రయత్నానికి సిద్ధమయ్యాడు. "ది ప్యారడైజ్" సినిమాతో బిజీగా ఉన్న నేచురల్ స్టార్ నాని, సుజీత్ డైరెక్షన్లో ఓ పవర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్కు జాయిన్ అయ్యాడు. ఈ కలయికపై ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో హైప్ ఊపందుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన పోస్టర్లో ఈ సినిమాకు 'బ్లడీ రోమియో' అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. విడుదల తేదీగా డిసెంబర్ 2026ను ప్రకటించడంతో ఫ్యాన్స్లో ఆనందం మరింత ఎక్కువైంది.
ప్రేక్షకులకు 360 డిగ్రీల ఎంటర్టైన్మెంట్
ఈ సినిమా గురించి లీకైన సమాచారం ప్రకారం ఇందులో యాక్షన్, కామెడీ, ట్విస్ట్లు, టర్న్లు అన్నీ ఉంటాయని, ప్రేక్షకులకు 360 డిగ్రీల ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించనున్నారట. కథలో కొత్త స్క్రీన్ప్లే, ఎడిట్ ప్యాటర్న్ ఉండబోతోందని, మ్యూజిక్ కూడా ఇప్పటివరకు ఇండస్ట్రీలో లేని రీతిలో ఉంటుందన్న హింట్ను మేకర్స్ ఇచ్చారు. ఇది చూస్తుంటే ఈ సినిమా టెక్నికల్గానూ భారీ ఎక్స్పెరిమెంట్గా ఉండనుంది.
