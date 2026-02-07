ETV Bharat / entertainment

నాని 'ప్యారడైజ్' : కన్​ఫ్యూజన్​లో ఫ్యాన్స్- ఎందుకీ సైలెన్స్?- రిలీజ్​ అప్పుడేనా?

ప్యారడైజ్​ సినిమా రిలీజ్​ విషయంలో అయోమయం - నాని ఫ్యాన్స్​కు నో క్లారిటీ - దీనికి అసలు కారణం ఏంటి?

Nani Paradise Movie Release Date
Nani Paradise Movie Release Date (Movie Poster)
Nani Paradise Movie Release Date : నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాపై అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ, ఆందోళన రెండూ కలిసిపోతున్నాయి. చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా 2026 మార్చి 27న గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించి పోస్టర్లు, ప్రోమోషన్ మెటీరియల్ విడుదల చేసింది. అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో సినిమా పోస్ట్‌పోన్‌ అవ్వడం పక్కా అంటూ రూమర్లు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో సినిమా విడుదలపై సందేహాలు మొదలయ్యాయి!

సినిమా హడావుడి ఎక్కడ?
సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలకు రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడే కొద్దీ టీజర్లు, పాటలు, ట్రైలర్లు వరుసగా వస్తుంటాయి. కానీ 'ది ప్యారడైజ్' విషయంలో అలాంటి హడావుడి కనిపించకపోవడం పోస్ట్​పోన్ అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. ఇది ఫ్యాన్స్‌లో టెన్షన్ పెంచుతోంది. విడుదలకు ఒక నెల మాత్రమే సమయం ఉన్నా, ఇప్పటివరకు ఒక పోస్టర్, గ్లింప్స్ తప్ప పెద్ద అప్డేట్స్ ఏవీ రావడం లేదు. దీంతో "సినిమా నిజంగానే చెప్పిన తేదీకి వస్తుందా?" అన్న సందేహాలు మొదలయ్యాయి.

షూటింగ్​ ఇంకా బ్యాలెన్స్​!
మరోవైపు, మెగా పవర్​స్టార్ రామ్​చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా దాదాపు 90 శాతం షూటింగ్ పూర్తయినా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల కారణంగా రిలీజ్ డేట్ వాయిదా వేస్తున్నట్లు టీమ్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. దీంతో భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న 'ది ప్యారడైజ్' కూడా డిలే అయ్యే అవకాశాలున్నాయనే చర్చ సాగుతోంది. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ. 200 కోట్లకు పైగానే ఉందని చెబుతున్నారు. అంత పెద్ద స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తయ్యాకే రిలీజ్ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందుకే విడుదల వాయిదా తప్పదని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు.

బాక్సాఫీస్​ వద్ద క్లాష్
ఇదే సమయంలో మరో అంశం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' మార్చి 26న విడుదల కానుంది. అంటే 'ది ప్యారడైజ్' విడుదలకు ఒక రోజు ముందే! రెండు భారీ సినిమాలు ఒకేసారి వస్తే బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లాష్ అవుతుందని, అందుకే నాని సినిమా రిలీజ్‌ను మార్చే అవకాశముందని సినీ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.

క్లారిటీ ఇవ్వన్ని మూవీ టీమ్​
అంతేకాకుండా, కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాను జూన్ 25 లేదా జూలైకి మార్చే ఆలోచనలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. మరికొందరు మాత్రం వచ్చే సంక్రాంతి వరకూ వాయిదా పడే అవకాశమూ ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ వార్తలపై చిత్ర యూనిట్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాకపోవడం గందరగోళానికి కారణమైంది. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ మాత్రం కొనసాగుతోందని సమాచారం. ఇటీవల శంషాబాద్ పరిసరాల్లో నాని కీలక సన్నివేశం చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మేకర్స్ ఆ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది. అయితే ఇలాంటి సమయంలో కనీసం ఒక టీజర్ లేదా సాంగ్ విడుదల చేసి క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుందని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

అనిరుధ్​ మ్యూజిక్​తో మ్యాజిక్​
ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అనిరుధ్ మ్యూజిక్ అంటేనే యూత్‌లో భారీ క్రేజ్ ఉండడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. నాని కూడా గత కొన్ని చిత్రాలతో వరుస హిట్లు అందుకోవడంతో 'ది ప్యారడైజ్'పై ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తంగా చూస్తే రూమర్లు, అంచనాలు, సందేహాల మధ్య 'ది ప్యారడైజ్' విడుదలపై స్పష్టత లేకపోవడం ఫ్యాన్స్‌ను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో నాని లేదా చిత్ర యూనిట్ త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేసి రిలీజ్ డేట్‌ను ఖరారు చేస్తేనే అభిమానులకు ఊరట లభిస్తుంది. అప్పటివరకు మాత్రం ఊహాగానాలు కొనసాగడం సహజమే.

