ETV Bharat / entertainment

'నువ్వు నమ్మినంతగా నన్ను ఎవరూ నమ్మలేదు'- నాని బర్త్​డే వేళ డైరెక్టర్​ ఎమోషనల్​​ పోస్ట్​

శ్రీకాంత్​ ఓదెల ఎమోషనల్​ పోస్ట్​ - సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​ - నమ్మకానికి సమాధానంగా ప్యారడైజ్​ !

Nani Birthday Special Post
Nani Birthday Special Post (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nani Birthday Special Post : నేచురల్ స్టార్ నాని ఫిబ్రవరి 24 పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు, నటీనటులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నాని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ఎమోషనల్​గా విషెస్ చెప్పి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేసిన ఆయన, నాని నమ్మినంతగా తనను మరెవరూ నమ్మలేదని భావోద్వేగం వ్యక్తం చేశారు.

"నువ్వు 'నీ ఇష్టం శ్రీకాంత్' అన్న ప్రతిసారీ నేను 'నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను శ్రీకాంత్' అని విన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ నమ్మకం ప్రతి సెకను నన్ను భయపెడుతుంది. నీ సినిమా రూల్స్ అన్నీ బ్రేక్ చేశాను నీ వర్కింగ్ డేస్, రిలీజ్ డేట్ స్ట్రీక్, వర్కింగ్ స్టైల్ అన్నీ బ్రేక్ చేశాను. కానీ ప్రతిసారీ నువ్వు నన్ను ధృఢంగా చేస్తూనే ఉన్నావు అన్నా. నువ్వు నన్ను నమ్మినంత నన్ను ఎవరూ నమ్మలేదు అన్నా. నన్ను నమ్మిన నా ధరణికి, నన్ను మళ్లీ నమ్ముతున్న నా జడల్‌కి హ్యాపీ బర్త్‌డే నాని అన్నా. లైఫ్ టైమ్ ఇండెటెడ్" అంటూ ఎమోషనల్​గా ముగించారు. 'ప్యారడైజ్' సినిమాతో ఈ నమ్మకానికి సమాధానం ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

SRIKANTH ODELA NANI MOVIE
PARADISE MOVIE UPDATE
NANI BIRTHDAY SPECIAL POST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.