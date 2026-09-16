పునర్జన్మ కాన్సెప్ట్తో మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ మూవీ! - బాలయ్య స్పెషల్ రోల్!
మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ ఫిల్మ్పై నందమూరి అభిమానుల్లో చర్చ - పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్తో సినిమా తెరకెక్కనున్నట్లు సమచారం
Published : September 16, 2026 at 7:52 AM IST
Mokshagna Debut Updates: నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ మూవీపై అటు ఇండస్ట్రీలో ఇటు అభిమానుల్లో చర్చ నడుస్తోంది. మోక్షజ్ఞ ఏ జాన్రా స్టోరీతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తున్నారన్నదే ఈ చర్చకు ప్రధాన కారణం. బాలకృష్ణ నటవారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న మోక్షజ్ఞకు ఆరంభమే అదిరిపోయే విధంగా ఉండాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్కు భిన్నంగా 'పునర్జన్మ' కాన్సెప్ట్తో సినిమాను తెరకెక్కించనున్నారని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తోంది.
పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన సినిమాలివే!
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్కు హిట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువనే చెప్పాలి. గతంలో మూగమనసులు, జన్మ జన్మల బంధం, మగధీర, ఈగ, అరుంధతి మొదలైనవి పునర్జన్మల స్టోరీలతో వచ్చి బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్గా నిలిచాయి. ఈ సినిమాల్లోని ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ పాతవే అయినప్పటికీ సినిమాటిక్ హంగులతో కొత్తగా ఆడియెన్స్కు చూపించినట్లయితే బాక్సాఫీసు బద్దలైపోవడం ఖాయమని ఇవి నిరూపించాయి. ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో మోక్షజ్ఞ సినిమాను తీస్తారనే టాక్ అభిమానుల్లో హైప్ పెంచుతోంది.
ఇక దీని డైరెక్టర్ వశిష్ఠ గతంలో సోషియో ఫాంటసీ జాన్రాలో బింబిసార సినిమాను చేశారు. అయితే ఈ సారి కేవలం పునర్జన్మలతోనే కాకుండా చుట్టూ భారీ వరల్డ్ను క్రియేట్ చేయనున్నారని ప్రచారం నడుస్తోంది. వీటితోపాటు ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ ఓ స్పెషల్ రోల్లో తళుక్కున మెరువనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందులో ఆయన రోల్ దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే నందమూరి అభిమానులకు పండగనే చెప్పాలి. అయితే దీనిపై మూవీ టీం నుంచి అధికారికంగా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
🔥 MOKSHAGNYA’S DEBUT JUST GOT BIGGER! 🔥— Telugu Cinema Buzz (@telugucinemabuz) September 15, 2026
Nandamuri’s young scion is set to enter the big screen under Bimbisara fame Vassishta, and the project is reportedly built around the intriguing concept of REINCARNATION! ⚔️✨
But the real MASS surprise? 👑
Balakrishna is NOT making a…