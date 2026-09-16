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పునర్జన్మ కాన్సెప్ట్​తో మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ మూవీ! - బాలయ్య స్పెషల్ రోల్!

మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ ఫిల్మ్​పై నందమూరి అభిమానుల్లో చర్చ - పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్​తో సినిమా తెరకెక్కనున్నట్లు సమచారం

Mokshagna Debut Updates
వశిష్ఠ- బాలకృష్ణ- మోక్షజ్ఞ (Source : Mythri Movie Makers 'x' Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 7:52 AM IST

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Mokshagna Debut Updates: నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ మూవీపై అటు ఇండస్ట్రీలో ఇటు అభిమానుల్లో చర్చ నడుస్తోంది. మోక్షజ్ఞ ఏ జాన్రా స్టోరీతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తున్నారన్నదే ఈ చర్చకు ప్రధాన కారణం. బాలకృష్ణ నటవారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న మోక్షజ్ఞకు ఆరంభమే అదిరిపోయే విధంగా ఉండాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్​కు భిన్నంగా 'పునర్జన్మ' కాన్సెప్ట్​తో సినిమాను తెరకెక్కించనున్నారని ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తోంది.

పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్​తో వచ్చిన సినిమాలివే!
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్​కు హిట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువనే చెప్పాలి. గతంలో మూగమనసులు, జన్మ జన్మల బంధం, మగధీర, ఈగ, అరుంధతి మొదలైనవి పునర్జన్మల స్టోరీలతో వచ్చి బ్లాక్​బస్టర్ హిట్స్​గా నిలిచాయి. ఈ సినిమాల్లోని ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ పాతవే అయినప్పటికీ సినిమాటిక్ హంగులతో కొత్తగా ఆడియెన్స్​కు చూపించినట్లయితే బాక్సాఫీసు బద్దలైపోవడం ఖాయమని ఇవి నిరూపించాయి. ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో మోక్షజ్ఞ సినిమాను తీస్తారనే టాక్ అభిమానుల్లో హైప్ పెంచుతోంది.

ఇక దీని డైరెక్టర్ వశిష్ఠ గతంలో సోషియో ఫాంటసీ జాన్రాలో బింబిసార సినిమాను చేశారు. అయితే ఈ సారి కేవలం పునర్జన్మలతోనే కాకుండా చుట్టూ భారీ వరల్డ్​ను క్రియేట్ చేయనున్నారని ప్రచారం నడుస్తోంది. వీటితోపాటు ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ ఓ స్పెషల్ రోల్​లో తళుక్కున మెరువనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందులో ఆయన రోల్ దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే నందమూరి అభిమానులకు పండగనే చెప్పాలి. అయితే దీనిపై మూవీ టీం నుంచి అధికారికంగా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

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