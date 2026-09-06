నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ కన్ఫర్మ్- పోస్టు షేర్ చేసిన మేకర్స్
నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ ఖరారు - అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేసిన మేకర్స్ - డైరెక్టర్ ఎవరంటే?
Published : September 6, 2026 at 7:27 PM IST
Nandamuri Mokshagna Debut : నందమూరి నట వారసుడు, బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ అరంగేట్రంపై ఎట్టకేలకు సస్పెన్స్ వీడింది. ఆయన తొలి సినిమా కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా తెలియజేస్తూ మేకర్స్ ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. వశిష్ఠ మల్లిడి దర్శకత్వంతో మోక్షజ్ఞ వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ సినిమాను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై రవిశంకర్, నవీన్ రూపొందించనున్నారు.
కాగా, మోక్షజ్ఞ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఆదివారం ఈ తొలి సినిమా గురించి ప్రకటన చేశారు. 'కూన' డెన్ను విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు సింహంలాగా అడవిలోకి ప్రవేశించింది. హ్యాపీ బర్త్ డే మోక్షజ్ఞ' అని పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్టులో హీరో మోక్షజ్ఞతోపాటుగా బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ విశిష్ఠ, ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ ఉన్నారు.
The CUB has left the den.— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 6, 2026
Now, enters the wild as a LION 🦁💥
HAPPY BIRTHDAY @MokshNandamuri ❤️🔥
GOD OF MASSES #NandamuriBalaKrishna Garu blesses
MOKSHAGNA × MYTHRI × VASSISHTA 💥#MokshXVassishta BEGINS SOON 🔥✨@DirVassishta @MythriOfficial pic.twitter.com/FjOfCZolYp
ఆ ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్!
అయితే రెండేళ్ల కిందటే మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ మూవీ గురించి ప్రకటన వచ్చింది. ప్రశాంత్ వర్మ డైరెక్షన్లో ఆయన హీరోగా పరిచయం అవ్వాల్సింది. కానీ ఏం జరిగిందో తెలియదు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఈసారి పక్కా ప్లానింగ్తో వశిష్ఠతో మోక్షజ్ఞ సినిమా చేయనున్నారు.