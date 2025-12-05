'ఒకేరోజు 2 సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన బాలయ్య'- అఖండ పోస్ట్పోన్ వేళ ఆ రికార్డ్ వైరల్
అఖండ 2 రిలీజ్పై వీడని సస్పెన్స్- కానీ కెరీర్లో అరుదైన ఘనత బాలయ్య సొంతం!
Published : December 5, 2025 at 1:09 PM IST
Balayya 2 Movies Released Same Day : బాలకృష్ణ- బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో తెరకెక్కిన అఖండ 2 తాండవం రిలీజ్కు కొన్ని గంటల ముందు వాయిదా పడడడంతో నందమూరి ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురవుతున్నారు. సినిమా విడుదలపై ఇంకా మేకర్స్ నుంచి అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. దీంతో తెలుగు సినిమా చరిత్రలో బడా హీరోల సినిమా రిలీజ్కు కొన్ని గంటల ముందు వాయిదా పడడం ఇదే తొలిసారి అంటూ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాలయ్య గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని కూడా గుర్తుచేస్తున్నారు.
ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్
అఖండ 2 సినిమా వాయిదా పడడంతో ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మొత్తం ఇదే హాట్టాపిక్గా మారింది. దీనికి కారణాలు అటుంచితే బాలయ్య ఫ్యాన్స్ మాత్రం తీవ్రంగా డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు. అదే సమయంలో బాలయ్య కెరీర్లో సాధించిన ఓ అరుదైన ఘనతను సైతం గుర్తు చేస్తున్నారు. హీరోగా ఆయన లీడ్ రోల్లో నటించిన రెండు సినిమాలను ఒకే రోజు రిలీజ్ చేసిన అరుదైన ఘనత బాలయ్యకు దక్కిందని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
With a heavy heart, we regret to inform you that #Akhanda2 will not be releasing as scheduled due to unavoidable circumstances.— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 4, 2025
This is a painful moment for us, and we truly understand the disappointment it brings to every fan and movie lover awaiting the film.
We are working…
ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు
బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన 'నిప్పు రవ్వు', 'బంగారు బుల్లోడు' సినిమాలు రెండూ కూడా 1993లో సెప్టెంబర్ 03వ తేదీనే థియేటర్లలో రిలీజ్ చేశారు. ఒక స్టార్ హీరో సినిమా అంటే, ఈ రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ క్లాష్ లేకుండా, సోలో రిలీజ్ డేట్ చూసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాంటింది దాదాపు 32ఏళ్ల కిందట ఆయనే స్వయంగా హీరోగా నటించిన రెండు సినిమాలను ఒకే రోజు థియేటర్లలో రిలీజ్ చేశారు. ఇలా రిలీజ్ చేయడం చాలా అరుదు. అంతేకాదు ఈ రెండు సినిమాలు కూడా భారీ విజయం సాధించి, థియేటర్లలో 100 రోజులు ఆడడం విశేషం.
ఒకే రోజు రెండు సినిమా లు రిలీజ్ చేసిన చరిత్ర రా బాలయ్య బాబు ది.— H A N U (@HanuNews) December 4, 2025
నిప్పురవ్వ - September 3, 1993
బంగారు బుల్లోడు - September 3, 1993
ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని గంటల్లో సినిమా రిలీజ్ ఉంది అనగా, ఇలా POSTPONE అవటం ఎంతో బాధాకరం రా
నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా చరిత్ర లో ఇలా జరగటం ఇదే తొలిసారి
ఎ.కోదండరామి రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా నిప్పురవ్వ. ఇందులో నందమూరి బాలకృష్ణ, విజయశాంతి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను ఎం. వి. శ్రీనివాస ప్రసాద్ యువరత్న ఆర్ట్స్ పతాకంపై నిర్మించారు. బప్పీలహరి పాటలు స్వరపరచగా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. 1993లో ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిందించి. ఇక అదే రోజు వచ్చిన బంగారు బుల్లోడు సినిమాకు రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వి.బి.రాజేంద్ర ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో నందమూరి బాలకృష్ణ, రమ్య కృష్ణ, రవీనా టాండన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రాజ్- కోటి సంగీతం సమకూర్చారు.
అఖండపై అప్డేట్!
కాగా, ప్రస్తుతానికి అఖండ 2 రిలీజ్పై క్లారిటీ లేదు. దీనిపై ఇవాళ సాయంత్రానికి ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే, ఇవాళ రాత్రి ప్రీమియర్లు ఉండడంతోపాటు సినిమా రేపు గ్రాండ్గా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందని అంటున్నారు. కానీ, దీనిపై అధికారికంగా మాత్రం సమాచారం రాలేదు. అయితే ఈ సినిమా వాయిదా వేళ, బాలయ్య గత రికార్డు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఆయన కూడా!
బాలయ్యతోపాటు ఈ ఘనత చిరంజీవి కెరీర్లోనూ ఉంది. ఆయన ఏకంగా రెండుసార్లు తాను హీరోగా నటించిన రెండు సినిమాలను ఒకే రోజు రిలీజ్ చేశారు.
'అఖండ- 2' ప్రీమియర్లు రద్దు- బాలయ్య ఫ్యాన్స్కు భారీ షాక్