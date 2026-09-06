బాలయ్య కొత్త సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ - టైటిల్ ఏంటో తెలుసా?
బాలకృష్ణ NBK 111 టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్- రిలీజ్ డేట్ కూడా ఫిక్స్ - గ్లింప్స్ వదిలిన మేకర్స్
Published : September 6, 2026 at 7:05 PM IST
NBK 111 Title : నందమూరి బాలకృష్ణ NBK 111 ప్రాజెక్ట్ నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ సినిమాకు దాదా అనే టైటిల్ను ఖరారు చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు టైటిల్ రివీల్ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించేశారు. ఇది 2026 క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 24న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
గోపిచంద్ మలినేని ఈ సినిమాను మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మంచు మనోజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సీనియర్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంటక సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.