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బాలయ్య కొత్త సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ - టైటిల్ ఏంటో తెలుసా?

బాలకృష్ణ NBK 111 టైటిల్ అనౌన్స్​మెంట్- రిలీజ్ డేట్ కూడా ఫిక్స్ - గ్లింప్స్ వదిలిన మేకర్స్

NBK 111
నందమూరి బాలకృష్ణ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 7:05 PM IST

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NBK 111 Title : నందమూరి బాలకృష్ణ NBK 111 ప్రాజెక్ట్ నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ సినిమాకు దాదా అనే టైటిల్​ను ఖరారు చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు టైటిల్ రివీల్ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించేశారు. ఇది 2026 క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 24న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.

గోపిచంద్ మలినేని ఈ సినిమాను మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మంచు మనోజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సీనియర్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంటక సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

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