బాలయ్య- గోపిచంద్ సినిమా షురూ- ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్

NBK 111 సినిమా పూజా కార్యక్రమం పూర్తి- మహారాజుగా బాలయ్య

NBK 111
NBK 111 (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 11:32 AM IST

Nandamuri Balakrishna NBK 111 : నందమూరి బాలకృష్ణ- గోపిచంద్ మలినేని కాంబోలో తెరకెక్కనున్న 'NBK 111' (ప్రాజెక్ట్ వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా బుధవారం పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారకంగా ప్రారంభమైంది. ఇందులో బాలయ్య మహారాజు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మేరకు మేకర్స్​ ఆయన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

'యుద్ధభూమి తన అత్యంత శక్తిమంతమైన రాజుకు వందనం చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఈ చారిత్రక గర్జన చరిత్ర పునాదులను కదిలించి కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించడానికి సిద్ధంగా ఉంది' అని మేకర్స్ పోస్టర్​కు క్యాప్షన్ జత చేశారు. ఇందులో బాలయ్య లుక్ చాలా గంభీరంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. మెడలో రుద్రాక్ష మాలలు, రెండు చేతుల్లో రెండు పదునైన ఆయుధాలు పట్టుకొని రౌద్రంగా చూస్తున్న పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

కాగా, ఈ సినిమాను గోపిచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఇప్పటికే ప్రకటించినా, ఇవాళే అధికారికంగా షురూ అయ్యింది. ఇందులో యువరాణి పాత్రలో నయనతార కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంటక సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్​తో రూపొందిస్తున్నారు. 2026లో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

బాలయ్య- గోపిచంద్ కాంబోలో 2023లో వీరసింహారెడ్డి సినిమా వచ్చింది. ఫుల్ యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ సినిమా బ్లాక్​బస్టర్ హిట్​గా నిలిచింది. దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కాంబోలో ఇంకో సినిమా రావడంతో అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్నాయి.

BALAKRISHNA NBK 111 UPDATES
NBK 111

