బాలయ్య- గోపిచంద్ సినిమా షురూ- ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్
NBK 111 సినిమా పూజా కార్యక్రమం పూర్తి- మహారాజుగా బాలయ్య
Published : November 26, 2025 at 11:32 AM IST
Nandamuri Balakrishna NBK 111 : నందమూరి బాలకృష్ణ- గోపిచంద్ మలినేని కాంబోలో తెరకెక్కనున్న 'NBK 111' (ప్రాజెక్ట్ వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా బుధవారం పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారకంగా ప్రారంభమైంది. ఇందులో బాలయ్య మహారాజు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఆయన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
'యుద్ధభూమి తన అత్యంత శక్తిమంతమైన రాజుకు వందనం చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఈ చారిత్రక గర్జన చరిత్ర పునాదులను కదిలించి కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించడానికి సిద్ధంగా ఉంది' అని మేకర్స్ పోస్టర్కు క్యాప్షన్ జత చేశారు. ఇందులో బాలయ్య లుక్ చాలా గంభీరంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. మెడలో రుద్రాక్ష మాలలు, రెండు చేతుల్లో రెండు పదునైన ఆయుధాలు పట్టుకొని రౌద్రంగా చూస్తున్న పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.
#NBK111 🦁🔥— NBK 111 (@NBK111Movie) November 26, 2025
POOJA CEREMONY DONE. pic.twitter.com/mggL2by7lI
కాగా, ఈ సినిమాను గోపిచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇప్పటికే ప్రకటించినా, ఇవాళే అధికారికంగా షురూ అయ్యింది. ఇందులో యువరాణి పాత్రలో నయనతార కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంటక సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిస్తున్నారు. 2026లో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
The battlefield rises to salute its MIGHTIEST KING 🔥#NBK111 Muhurtham Today 🦁— NBK 111 (@NBK111Movie) November 26, 2025
This HISTORICAL ROAR is set to shake the very foundations of history and script a new chapter 💥
GOD OF MASSES #NandamuriBalaKrishna #Nayanthara @megopichand @Venkataskilaru @vriddhicinemas… pic.twitter.com/yslTXW3DL6
బాలయ్య- గోపిచంద్ కాంబోలో 2023లో వీరసింహారెడ్డి సినిమా వచ్చింది. ఫుల్ యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కాంబోలో ఇంకో సినిమా రావడంతో అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి.