'పాన్ఇండియా స్టార్ అవ్వాలన్న ఆశతో అఖండ 2 చేయలేదు'- ఈటీవీ భారత్తో నందమూరి బాలకృష్ణ
సనాతన ధర్మ ప్రచారం కోసమే అఖండ 2 - తాండవం'- కాశీ విశ్వనాథుడి కృప వల్లే మూవీ సక్సెస్ : నందమూరి బాలకృష్ణ
Published : December 19, 2025 at 5:43 PM IST|
Updated : December 19, 2025 at 5:50 PM IST
Nandamuri Balakrishna Exclusive With ETV Bharat : సనాతన హిందూ ధర్మం గురించి అందరికీ తెలియాలని, అందుకోసమే ‘అఖండ 2 - తాండవం’ సినిమా తీశామని హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ అన్నారు. ఈ మూవీ ద్వారా సనాతన ధర్మాన్ని అన్ని భాషల ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు ప్రయత్నించామని ఆయన తెలిపారు. మనం సనాతన ధర్మం మూలాలను మర్చిపోకూడదని, వాటిని విస్తరింపజేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ‘అఖండ 2 - తాండవం’ మూవీ విజయవంతమైన సందర్భంగా శుక్రవారం ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో ఉన్న కాశీ విశ్వనాథుడిని నందమూరి బాలకృష్ణ దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన ‘ఈటీవీ భారత్’తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
ఆ ఆశతో నటించలేదు
'భాషతో, ప్రాంతంతో, రాష్ట్రంతో సంబంధం లేకుండా, ధనిక, పేద అనే తేడా లేకుండా అన్ని వర్గాల వారు 'అఖండ 2 - తాండవం' మూవీని ఆదరిస్తున్నారు. కాశీ విశ్వనాథుడి కృప వల్లే ఈ మూవీ విజయవంతమైంది. పాన్ ఇండియా స్టార్ అవుదామనే ఆశతో నేను ఈ సినిమాలో నటించలేదు. కనీసం ఓటీటీలలో 'అఖండ 2 - తాండవం'ను సక్సెస్ చేయించుకోవచ్చనే అంచనాతో ఇందులో నటించాను. మా అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఫలితాలు వస్తున్నాయి' అని నందమూరి బాలకృష్ణ తెలిపారు.
65 ఏళ్లలోనూ బలంగా ఉన్నాను
'నేను నటించే అన్ని సినిమాలను ఒకేలా భావిస్తాను. అన్నింటిలోనూ పూర్తి డెడికేషన్తో నటిస్తాను. 'అఖండ 2 - తాండవం'లోనూ అలాగే నటించాను. నా నటన ప్రజలకు నచ్చింది. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 65 ఏళ్లు. అయినా కాశీ విశ్వనాథుడి దయ వల్ల నేను బలంగా ఉన్నాను. నటనలో నా పర్ఫామెన్స్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. మా నాన్న నందమూరి తారక రామారావు నట వారసత్వాన్ని కలిగి ఉండటం నా లక్. 2019 సంవత్సరం నుంచి నాకు వరుసగా నాలుగు హిట్లు లభించాయి. మొదట 'అఖండ', ఆ తర్వాత 'వీర సింహారెడ్డి', 'భగవంత్ కేసరి', 'డాకూ మహారాజ్', ఇప్పుడు 'అఖండ 2 - తాండవం' నాకు విజయాన్ని అందించాయి. నాకు ఈ అఖండ విజయాలను అందిస్తున్న సినీ ప్రియులకు కృతజ్ఞతలు' అని నందమూరి బాలకృష్ణ తెలిపారు.