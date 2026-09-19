'దాదా'లో రెండో కోణం- గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా కాదు, అంతకుమించి!
బాలకృష్ణ దాదా నుంచి లేటెస్ట్ అప్టేట్ - గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాతో పాటు స్టోరీలో అది కూడా భాగం కానున్నట్లు సమాచారం
Published : September 19, 2026 at 8:45 AM IST
Balakrishna Dada Movie : నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ చిత్రం 'దాదా'. వీరసింహారెడ్డి ఘనవిజయం తర్వాత గోపిచంద్ మలినేని - బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో రానున్న రెండో చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడీ చిత్రం నుంచి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం బయటికొచ్చింది. బాలకృష్ణ నుంచి ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్న మాస్ ఎలివేషన్స్తో పాటు రెండో కోణం కూడా ఇందులో ఉండనుందని చిత్ర సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి.
గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామానే కాదు - అది కూడా!
బాలకృష్ణ దాదా నుంచి రిలీజైన గ్లింప్స్ ఆధారంగా ఇది పూర్తిస్థాయి గ్యాంగ్స్టర్ మూవీ అని ఆడియెన్స్ భావిస్తున్నారు. కానీ యాక్షన్ డ్రామాతో పాటు ప్రేక్షకుల మనసుల్ని హత్తుకునే ఫ్యామీలీ ఎమోషన్స్ కూడా ఇందులో ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఓ పక్క యాక్షన్, మరో పక్క ఎమోషన్ ఇలా బాలకృష్ణను రెండు కోణాల్లో ఆడియెన్స్ చూడనున్నారన్న మాట! నందమూరి ఫ్యాన్స్ ఈ అప్డేట్తో ఫుల్ హైప్లో ఉన్నారు. 'సింహ', 'లెజెండ్' స్థాయిలో ఈ సినిమా అటు మాస్, ఇటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గాయపడ్డ సింహం!
బాలకృష్ణ ఇటీవల ఈ సినిమా షూటింగ్లో గాయపడ్డారు. దీంతో ఆయనకు సంబంధించిన సన్నివేశాల చిత్రీకరణకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడగా, ఇప్పుడు ఆయన కోలుకోవడంతో బాలయ్య సెట్స్లో అడగుపెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. గోపిచంద్ మలినేని ఈ సినిమాను మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తొలుత ఈ మూవీ సంక్రాంతికి వస్తుందని ప్రచారం సాగింది. కానీ మేకర్స్ డిసెంబర్లో తీసుకు వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
క్రిస్మస్ సందర్భంగా
శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. త్వరలో బాలయ్య మళ్లీ సెట్స్లో అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్ కాగా, మంచు మనోజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. దీన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ కిలారు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 24న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది.