బాలయ్య - కొరటాల కాంబోకు ముహూర్తం ఫిక్స్! - గెస్ట్గా మంత్రి నారా లోకేశ్!
బాలకృష్ణ హీరోగా కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో రానున్న 'NBK 112' - పూజా కార్యక్రమానికి ముహుర్తం ఖరారు- ఈవెంట్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరగనుందంటే?
Published : June 22, 2026 at 12:43 PM IST
NBK 112 Movie Pooja Ceremony : నటసింహం బాలకృష్ణ- స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్లో 'NBK112' వర్కింగ్ టైటిల్తో ఓ సినిమా రూపొందనుంది. అయితే మేకర్స్ దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. జూన్ 25న ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుందని మేకర్స్ ట్విట్టర్లో పోస్టు షేర్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు నారా లోకేశ్, కందుల దుర్గేశ్ హాజరుకానున్నట్లు మూవీ టీమ్ వెల్లడించింది.
'ఎ పవర్ఫుల్ కాంబో ఎన్ ఎక్సైటింగ్ బిగినింగ్. జూన్ 25న ఉదయం 9 గంటలకు NBK112 ప్రాజెక్ట్ పూజా కార్యక్రమం జరగనుంది. వెంకటపాలెంలోని TTD శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి మందిరంలో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు లోకేశ్, దుర్గేశ్ హాజరుకానున్నారు' అని ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను మేకర్స్ త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు.
A powerful combo. An exciting beginning.#NBK112 begins on an auspicious note on June 25th, 9 AM onwards at TTD Sri Venkateswara Swami Temple, Venkatapalem, Andhra Pradesh.— Yuvasudha Arts (@YuvasudhaArts) June 22, 2026
Hon’ble Ministers Shri. @naralokesh Garu & Shri. @kanduladurgesh Garu will grace the occasion.… pic.twitter.com/2cEyBYvHaI