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బాలయ్య - కొరటాల కాంబోకు ముహూర్తం ఫిక్స్! - గెస్ట్​గా మంత్రి నారా లోకేశ్!

బాలకృష్ణ హీరోగా కొరటాల శివ డైరెక్షన్​లో రానున్న 'NBK 112' - పూజా కార్యక్రమానికి ముహుర్తం ఖరారు- ఈవెంట్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరగనుందంటే?

'NBK 112' Movie Pooja Ceremony
'NBK 112' Movie Pooja Ceremony (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 12:43 PM IST

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NBK 112 Movie Pooja Ceremony : నటసింహం బాలకృష్ణ- స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్​లో 'NBK112' వర్కింగ్ టైటిల్​తో ఓ సినిమా రూపొందనుంది. అయితే మేకర్స్ దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్​డేట్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. జూన్ 25న ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుందని మేకర్స్ ట్విట్టర్​లో పోస్టు షేర్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు నారా లోకేశ్, కందుల దుర్గేశ్ హాజరుకానున్నట్లు మూవీ టీమ్ వెల్లడించింది.

'ఎ పవర్​ఫుల్ కాంబో ఎన్ ఎక్సైటింగ్ బిగినింగ్. జూన్ 25న ఉదయం 9 గంటలకు NBK112 ప్రాజెక్ట్ పూజా కార్యక్రమం జరగనుంది. వెంకటపాలెంలోని TTD శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి మందిరంలో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు లోకేశ్, దుర్గేశ్ హాజరుకానున్నారు' అని ఎక్స్​ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను మేకర్స్ త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు.

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