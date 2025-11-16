'అఖండ 2' సూపర్ సర్ప్రైజ్- 3Dలో బాలయ్య సినిమా
అఖండ సడెన్ సర్ప్రైజ్- ఈ సినిమా ఆ ఫార్మాట్లోనూ
Published : November 16, 2025 at 2:15 PM IST
Akhanda 2 Movie 3D Version : నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2 తాండవం' నుంచి మేకర్స్ తాజాగా అదిరే అప్డేట్ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ మల్టిప్లెక్స్లో బిగ్ రివీల్ ఈవెంట్ పేరిట ఓ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను పాల్గొని పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అఖండ 2 సినిమాను 3డీలోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్టు స్పెషల్ పోస్టర్తో రిలీల్ చేశారు. అలాగే భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఇది గొప్ప అనుభూతి పంచుచుందని మూవీటీమ్ పేర్కొంది.
కాగా, ఈ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బోయపాటి మాట్లాడారు. ' బాలకృష్ణ అభిమానులు, ఆడియోన్స్కు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో అఖండ సినిమాని 3డీ ఫార్మాట్లోనూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ సినిమా భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా. అందుకే కొన్ని రోజుల కిందట ముంబయి నుంచి ప్రమోషన్స్ ప్రారంభించాం' అని బోయపాటి అన్నారు.
కమర్షియల్ సినిమాగా తెరకెక్కిన అఖండను భారతీయ ఆత్మగా ఎలా మార్చారు? అనే ప్రశ్న డైరెక్టర్కు ఎదురైంది. దీనికి ఆయన 'ఏదైనా గంట కొట్టే చెప్పాలి. అలా అయితేనే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సాహిత్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ చెబుతున్నారు. కానీ కమర్షియల్గా చెప్పినప్పుడే అందరికీ ఎక్కే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రేపు చూడండి మీరు. భగవద్గీత, రామాయణం, మహాభారతం ఈ మూడు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. ఈ మూడింటికీ మూలం కూడాఇందులో ఉంటుంది. రామాయణం, మహాభారతం, గీత ఈ మూడింటికీ ఉన్న ఆత్మనే ఈ సినిమా. దానిపై నుంటే అసలు కథ మొదలవుతుంది.
EXPERIENCE THE DIVINE ROAR OF #Akhanda2 in 3D 💥💥🤩— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) November 16, 2025
Mark our words. This will be one of the greatest movie watching experiences in Indian Cinema ❤️🔥❤️🔥#Akhanda2 IN CINEMAS WORLDWIDE FROM DECEMBER 5th.#Akhanda2Thaandavam
‘GOD OF MASSES’ #NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu… pic.twitter.com/FEEECSayzG