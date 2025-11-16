ETV Bharat / entertainment

Akhanda 2
Published : November 16, 2025 at 2:15 PM IST

Akhanda 2 Movie 3D Version : నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2 తాండవం' నుంచి మేకర్స్ తాజాగా అదిరే అప్డేట్ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్​లోని ప్రసాద్ మల్టిప్లెక్స్​లో బిగ్ రివీల్ ఈవెంట్ పేరిట ఓ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ ఈవెంట్​లో డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను పాల్గొని పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అఖండ 2 సినిమాను 3డీలోనూ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్టు స్పెషల్ పోస్టర్​తో రిలీల్ చేశారు. అలాగే భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఇది గొప్ప అనుభూతి పంచుచుందని మూవీటీమ్‌ పేర్కొంది.

కాగా, ఈ ఈవెంట్​లో డైరెక్టర్ బోయపాటి మాట్లాడారు. ' బాలకృష్ణ అభిమానులు, ఆడియోన్స్​కు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో అఖండ సినిమాని 3డీ ఫార్మాట్‌లోనూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ సినిమా భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా. అందుకే కొన్ని రోజుల కిందట ముంబయి నుంచి ప్రమోషన్స్​ ప్రారంభించాం' అని బోయపాటి అన్నారు.

కమర్షియల్ సినిమాగా తెరకెక్కిన అఖండను భారతీయ ఆత్మగా ఎలా మార్చారు? అనే ప్రశ్న డైరెక్టర్​కు ఎదురైంది. దీనికి ఆయన 'ఏదైనా గంట కొట్టే చెప్పాలి. అలా అయితేనే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సాహిత్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ చెబుతున్నారు. కానీ కమర్షియల్​గా చెప్పినప్పుడే అందరికీ ఎక్కే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రేపు చూడండి మీరు. భగవద్గీత, రామాయణం, మహాభారతం ఈ మూడు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. ఈ మూడింటికీ మూలం కూడాఇందులో ఉంటుంది. రామాయణం, మహాభారతం, గీత ఈ మూడింటికీ ఉన్న ఆత్మనే ఈ సినిమా. దానిపై నుంటే అసలు కథ మొదలవుతుంది.

